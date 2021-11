Potsdam

Wieder ein mobiles Impfangebot in Potsdam, wieder eine lange Menschenschlange: Seit 8 Uhr wird am Dienstagmorgen in der Turnhalle auf dem Verwaltungscampus der Landeshauptstadt Potsdam geimpft. Die Impfungen sind dort spontan und ohne vorherige Anmeldung möglich.

Angetrieben von der sich zuspitzenden Corona-Lage in Potsdam standen bereits kurz nach dem offiziellen Start der Impf-Aktion rund 200 Menschen in einer Reihe in der Jägerallee in Potsdam. Die Schlange ging bereits um die Kurve auf die Hegelallee.

Geimpft wird in der Turnhalle mit den Impfstoffen Biontech (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich) sowie Johnson & Johnson. Das mobile Impfzentrum schließt um 16 Uhr.

Von MAZonline/ hvc