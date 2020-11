Potsdam

Weitere Schulklassen in Quarantäne, Virusausbruch im Pflegeheim, noch mehr Intensivbetten auf Abruf: In Potsdam ist die nächste Eskalationsstufe in der Corona-Pandemie erreicht. Mit 79 gemeldeten Neuinfektionen schnellte die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch von 84,8 auf 112. „Wenn wir so weitermachen, ist das der sichere Weg in den Lockdown“, mahnt Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD).

Wie schlimm ist die aktuelle Lage?

Laut Oberbürgermeister ist die Lage ernst. Insgesamt sind aktuell 183 Potsdamer nachweislich an dem Virus erkrankt, 490 Menschen sind als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne. Besorgniserregend: Allein 38 der 79 Neuinfizierten sind einer Senioreneinrichtung zuzuordnen – betroffen sind 28 Bewohner und zehn Mitarbeiter. Im Klinikum werden derzeit 26 Covid-Patienten behandelt, sieben auf der Intensivstation, drei von ihnen werden invasiv beatmet. Im St. Josefs-Krankenhaus werden fünf Covid-Patienten behandelt. Allerdings sind dort mehrere Verdachtsfälle isoliert – für diese Patienten steht das Testergebnis noch aus.

Wie reagieren die Krankenhäuser?

Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Infektionszahlen hat das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ nun zum zweiten Mal die Behandlungskapazitäten für Covid-19-Patienten erhöht. Inzwischen hält das Klinikum 39 Betten im separaten Corona-Trakt bereit – 16 davon für intensivpflichtige Patienten. Mit dieser Erweiterung ist für das kleinere St. Josefs-Krankenhaus eine Verschnaufpause verbunden – dort müsse man in den nächsten Tage die Covid-Betten nicht ausbauen, heißt es aus dem Haus.

Um dem medizinischen Personal der beiden Kliniken den Weg zum Arbeitsplatz zu erleichtern, stellt die Stadt wieder kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Wie schon im Frühling kann die Belegschaft des St. Josefs auf dem Luisenplatz parken, die Mitarbeiter des Klinikums können die Busparkplätze auf dem Bassinplatz nutzen.

Wie reagiert die Verwaltung?

Das Gesundheitsamt hat erneut Verstärkung von der Bundeswehr erhalten. Zu den bereits 25 eingesetzten Soldaten sind weitere zehn hinzugekommen. Weitere 50 Kräfte aus der Stadtverwaltung sollen zudem im Gesundheitsamt aushelfen. Hauptaufgabe: die Corona-Hotline und die zeitaufwendige Nachverfolgung von Infektionswegen.

Einzelne Serviceleistungen wird das Rathaus nun einschränken. So bleiben ab Montag, 9. November, die Stadt- und Landesbibliothek und deren Zweigstellen geschlossen. Toreschluss heißt es auch für die Städtische Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ und die Volkshochschule im Bildungsforum – die Integrationskurse sollen fortgeführt werden. Sprechstunden in der Verwaltung finden ab 9. November nur noch telefonisch statt: Einzig der Bürgerservice und die Kfz-Behörde bleiben für persönliche Termine geöffnet – vorerst.

Was bedeutet das für Schulen und Kitas?

Die Potsdamer Schulen sind mittlerweile massiv von Coronafällen betroffen, am Mittwoch wurden Infektionen an der Steuben-Gesamtschule im Kirchsteigfeld und der von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Grundschule in Golm bekannt. Seit Sonntag sind damit vier Grundschulen und fünf weiterführende Schulen sowie zwei Kitas zu möglichen Infektionsherden geworden – ein erheblicher Teil der knapp 500 Quarantänefälle ist auf die Schulen und Kitas zurückzuführen.

Klar ist: Potsdam kann und darf nicht alle Schulen schließen. Zwar könne das Gesundheitsamt im Einzelfall eine Schule schließen, Grundsatzentscheidungen müsse jedoch das Land fällen, so ein Rathaussprecher. Oberbürgermeister Schubert würde eine erneute Aufteilung der Klassen in Heim- und Präsenzgruppen bevorzugen, aber auch das darf er nicht: „Gerade die Frage von Abstand während des Unterrichts und der Pausen ist in den Schulen wichtig“, sagt Schubert, „wenn sich wie aktuell in vielen Schulen zeigt, dass es zu steigenden Ansteckungszahlen bei Schülern und Lehrpersonal kommt, bedarf es einer räumlichen und zeitlichen Entzerrung.“ Bis eine Entscheidung des Landes vorliegt, sollen die Schulen streng ihre Hygienepläne einhalten und die Räume gut lüften. Zur Zeit prüft der Verwaltungsstab den zusätzlichen Einsatz von Lüftungsanlagen.

Kommt der komplette Lockdown?

Ein kompletter Lockdown für Potsdam ist nicht ausgeschlossen. Rechtlich gibt es die Handhabe für eine Reihe punktgenauer Verschärfungen – und für die Vorschlaghammermethode. Die Stadt hatte im September einen entsprechenden Stufenplan vorgestellt, der als letzte Eskalation „Komplettschließungen bis auf lebenswichtige Einrichtungen und Dienstleistungen“ vorsieht. Diese Stufe setzt aber mehr als 900 Infektionen in der Stadt pro Woche voraus.

Die Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meier hatte bereits bei der Vorstellung des Stufenplans davor gewarnt, sehr hohe Infektionszahlen als undenkbar anzusehen. Zuletzt hat sich die Zahl der neuen Coronafälle sehr schnell gesteigert. Nach dem massiven Sprung am Mittwoch liegt Potsdam bei 201 neuen Fällen in sieben Tagen – bei einem dynamischen Geschehen, wie es jetzt vorhanden ist, kann auch die Lockdown-Grenze von 900 Infektionen in einer Woche erreicht werden.

