Potsdam

Die am frühen Dienstagmorgen (Stand: 6.15 Uhr) auf der Homepage der Stadt Potsdam veröffentlichten Corona-Zahlen für Potsdam klingen erfreulich, sind aber fraglich. Demnach hat es in den vergangenen 24 Stunden keinen einzigen Corona-Fall in der brandenburgischen Landeshauptstadt gegeben, die Inzidenz ist deutlich auf unter 500 gesunken.

Aber: Nach dem starken Anstieg der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen und der derzeitigen Dominanz der hochansteckenden Omikron-Varianten scheint eine erneute „Nullnummer“ unwahrscheinlich.

Es gibt zudem weitere Indizien, die für eine technische Panne sprechen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat beispielsweise auch für die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel an diesem Dienstag bisher keine aktuellen Zahlen veröffentlicht. Darüber hinaus scheinen die angegebenen Fallzahlen in einigen Landkreis im Vergleich zu den vorherigen Tage arg niedrig.

Es könnte sich jedoch auch um eine Meldeverzögerung seitens der Gesundheitsämter handeln. Bereits am vergangenen Dienstag war in vielen Kommunen in Brandenburg – nicht in Potsdam (+200) – die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen gering, am Tag danach verdreifachten sich die Zahlen allerdings wieder.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Neuinfektionen: 0 (Vortag: 0)

Diese Angabe ist unter Vorbehalt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 476,6 (Vortag: 551,3)

Diese Angabe ist unter Vorbehalt.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg liegt am Dienstag bei 4,3, am Montag lag sie noch bei 4,8.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden zum Wochenbeginn 36 Covid-Patienten stationär behandelt, davon 14 intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

►Corona-Demos: In Potsdam demonstrierten am gestrigen Montag wieder Hunderte Menschen gegen eine Impfpflicht. Die Polizei untersagte einen so genannten „Lichterspaziergang“, viele Teilnehmer schlossen sich daraufhin zwei genehmigten Demonstrationen von Impfgegner an. Es gab Gegenproteste, insgesamt blieb die Lage aber ruhig.

► Omikron auf dem Vormarsch: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam weisen aktuell bereits mehr als 66 Prozent der im städtischen Klinikum Ernst von Bergmann sequenzierten Proben die Omikron-Variante auf.

► Corona-Entschädigung: Der Berg nicht bearbeiteter Anträge auf Corona-Entschädigung in Brandenburg wird kleiner, ist aber noch nicht verschwunden. Zum Jahresende 2021 seien 30.031 Anträge noch offen gewesen, während 41.566 Anträge fertig bearbeitet worden seien, sagte gestern der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. Der Höchststand unbearbeiteter Anträge war Ende Juli mit mehr als 51.000 offenen Vorgängen erreicht. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie kamen immer wieder neue Anträge auf Entschädigung hinzu. Einen Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz haben Arbeitnehmer, Selbstständige und Freiberufler, die von behördlich angeordneter Corona-Quarantäne betroffen sind. Seit Ende Juni sind Anträge nur online möglich.

► Ampel-Phasen: Die Warnampel steht bei der Sieben-Tage-Inzidenz weiter auf Rot – in allen Landkreisen und für das gesamte Land Brandenburg an sich. Beim Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten stand die Ampel mit 20 Prozent gestern – aktuelle Zahlen kommen erst im Laufe des Morgens – gerade noch im gelben Bereich, ebenso wie bei der landesweiten Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz mit 4,8.

► Verschärfungen wahrscheinlich: Die neuen Corona-Regeln für Brandenburg sollen nach den Plänen der rot-schwarz-grünen Landesregierung spätestens am 20. Januar in Kraft treten. Das Kabinett werde heute über die Vereinbarungen von Bund und Ländern beraten, sagte Regierungssprecher Florian Engels gestern. Eine Beschlussfassung sei für den 18. Januar vorgesehen. So könnte in Gaststätten, Bars und Kneipen die 2G-plus-Regel eingeführt werden. Zudem müssen dann Geimpfte oder Genesene einen negativen Corona-Test vom selben Tag nachweisen, wenn sie keine Booster-Impfung belegen können.

Die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung für Infizierte sollen verkürzt werden, damit zum Beispiel Krankenhäuser bei einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante nicht zusammenbrechen. Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen (bis zu zehn Personen bei Geimpften und Genesenen, bis zu zwei Personen außer dem eigenen Haushalt ohne Impfung) bleiben in Brandenburg bestehen. Das Kabinett wird laut Gesundheitsministerium am heutigen Dienstag auch über eine Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sprechen.

► Impfen in Potsdam: Es gibt derzeit freie Termine in den Impfstellen in der Metropolishalle in Babelsberg und der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse. In der ersten Januarwoche haben sich allein dort 6066 Personen impfen lassen, darunter sind auch 300 Zweitimpfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren, teilte die Stadtverwaltung mit.

Wer ist besonders betroffen?

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Ende des Vorjahres in (fast) allen Altersgruppen deutlich gestiegen. Lediglich in der Altersgruppe der 75- bis 79-Jährigen hat das RKI einen leichten Rückgang registriert.

Seit dem Jahreswechsel wurde bei 190 Kindern und Jugendlichen aus Kita oder Schule das Coronavirus nachgewiesen. Damit gelten derzeit insgesamt 214 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen als Corona-infiziert sowie 34 Mitarbeitende. Die meisten Fälle entfallen auf Schüler und Schülerinnen aus Grundschulen (79 Fälle), dann folgen Gymnasien (49) und Gesamtschulen (28). In den Potsdamer Kitas sind aktuell 26 Corona-Fälle bekannt. Die Stadtverwaltung Potsdam teilte zudem mit, dass die Zahl der Personen in Quarantäne sprunghaft angestiegen sei: 726 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen befinden sich in Quarantäne.

Der stärkste Anstieg der Inzidenz in Potsdam weist derzeit aber die Gruppe der 20- bis 24-Jährigen auf. Bei den jungen Erwachsenen hat sich die Inzidenz seit dem 30. Dezember 2021 fast verfünffacht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von MAZonline