Potsdam

Die Omikron-Wand ist aufgebaut, die Inzidenz liegt in Potsdam nur noch knapp unter 1000.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 376 (Vortag: 0)

Am Montag hat das Gesundheitsamt 376 Neuinfektionen gezählt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 974,1 (Vortag: 874,7)

Damit springt die Inzidenz erneut um fast 100 Punkte.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Montag bei 2,7. Die Belegung der Intensivbetten in Brandenburg lag bei 14,3 Prozent. Damit gilt weiterhin die Regel 2Gplus in der Gastronomie.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden zum Start in die Woche am gestrigen Montag 22 Covid-Patienten stationär behandelt, davon 7 intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Wieder Corona-Demo: Am gestrigen Montagabend haben erneut Hunderte Impfgegner ihren Protest auf die Straße getragen. Es war die bisher größte Demonstration der Impfgegner in der brandenburgischen Landeshauptstadt.

►Piks in der Apotheke: Heute starten in der Metropolishalle in Potsdam die Schulungen von Apothekerinnen und Apotheker zur Corona-Impfung. Seit dem 11. Dezember 2021, da trat der neue Paragraf 20b im Bundes-Infektionsschutzgesetz und damit auch eine Änderung der Coronavirus-Impfverordnung in Kraft, können auch Apothekerinnen und Apotheker Corona-Schutzimpfungen eigenständig durchführen. Voraussetzung: Sie müssen dafür ärztlich geschult worden sein – und das passiert ab heute.

► Mobile Impfaktionen: Die Impf-Sonderaktion „Biontech für alle“ am vergangenen Wochenende ist in Potsdam gut angekommen. Wer aber nicht auf Biontech festgelegt ist – Moderna ist mindestens genauso gut und sicher – für den gibt es in den beiden nächsten Woche neben den beiden stationären Testzentren in der Schinkelhalle und in der Metropolishalle gleich mehrere mobile Impfangebote. Heute und übermorgen wird an der Universität Potsdam geimpft, am kommenden Montag, 24. Januar 2022, im Bürgerhaus Bornim und am 28. Januar 2022 im Haus der Begegnungen Waldstadt II. Details dazu finden Sie auf der Seite www.potsdam.de/impfen.

► Impfstoff-Mangel: Potsdams Tierärzten gehen die Impfstoffe aus, weil die Hersteller gegen Corona kämpfen. Jetzt droht in den Veterinärpraxen die Triage, die man in Krankenhäusern unbedingt vermeiden will.

► Finanzielle Hilfe für Krankenhäuser: Für die Freihaltung von Betten für Covid-Patienten und die Verschiebung von planbaren Operationen erhalten 42 berechtigte Krankenhäuser in Brandenburg finanziellen Ausgleich vom Bund. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam werden rund 51,5 Millionen Euro vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) an das Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) ausgezahlt, das das Geld umgehend weitergibt. Neben den Freihaltepauschalen erfolgt heute zudem die zweite Auszahlung für Versorgungsaufschläge durch das BAS. Insgesamt erhalten Brandenburgs Kliniken aufgrund der Sonderbelastungen rund 20,6 Millionen Euro für die Versorgung von Covid-Patienten aus der Liquiditätsreserve des Bundes. „Keine Klinik darf durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten“, betonte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

► Ungewisse Verläufe: Nonnemacher warb gestern einmal mehr für das Impfen gegen das Coronavirus, auch als „Solidarität mit denen, die unser Gesundheitssystem am Laufen halten“. Für alle Beschäftigten in Krankenhäusern und im medizinischen Bereich bedeute diese Zeit eine enorme Belastung. Über die weitere Entwicklung in der Pandemie zeigte sich die 64-Jährige besorgt. „Wir wissen nach wie vor nicht, wie sich die Omikron-Welle auf das Gesundheitssystem auswirken wird.“

Wer ist besonders betroffen?

Das Infektionsgeschehen hat sich im Vergleich zur vergangener Woche nur unwesentlich verlagert. Nach Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministerium liegt der Schwerpunkt der Neuinfektionen weiterhin bei Kindern Jugendlichen. Den stärksten Anstieg gab es dabei in der Altersgruppe der 5- bis 9-Jährigen sowie in der Gruppe der 10- bis 14-Jährigen.

So sind aktuell 462 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sowie 90 Mitarbeitende. Betroffen sind u.a. 215 Kinder aus Grundschulen, 110 Kita-Kinder sowie 49 Jugendliche aus Gymnasien.

Als Kontaktpersonen befinden sich aktuell 2170 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen in Quarantäne sowie sechs Mitarbeitende. Betroffen sind 1639 Kita-Kinder sowie 404 Schülerinnen und Schüler aus Grundschulen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von MAZonline