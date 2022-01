Potsdam

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 658 (am Vortag gemeldet: o)

Die Zahl der Neuinfektionen in Potsdam ist am Dienstag deutlich angestiegen. Das RKI melden für die Landeshauptstadt 658 neue Infektionen innerhalb der letzten 24 Stunden. Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich an.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1704,4 (Vortag: 1265,9)

Die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag hat einen deutlichen Sprung erfahren. Während der Wert am Montag noch bei 1265,9 lag, vermeldet das RKI jetzt eine Inzidenz von 1704,4. Damit liegt Potsdam deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Dort wird eine Inzidenz von 900 gemeldet.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Montag bei 3,4. Damit ist der Wert zum Vortag leicht gesunken, liegt aber noch über der Inzidenz der Vorwoche; die Ampel bleibt auf Gelb. Trotz sinkender Tendenz ist auch die Warnstufe hinsichtlich der durch Corona-Patienten belegten Intensivbetten weiterhin auf Gelb. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag zum Wochenbeginn bei 12,2 – rund drei Prozent niedriger als im Vergleich zur Vorwoche.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden in den Potsdamer-Krankenhäusern zum Wochenbeginn 48 Menschen mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten sechs Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Damit hat sich die Zahl der Menschen mit Corona-Infektionen um zehn erhöht.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Corona-Demo: Am Montagabend haben in Potsdam mehrere Hundert Menschen gegen eine Impfpflicht demonstriert. Wie angekündigt konnten die Veranstalter noch mehr Menschen motivieren, um auf die Straße zu gehen. Viel Gegenprotest gab es nicht. Ein so genannter „Spaziergang“ wurde bereits im Vorfeld untersagt, das Verbot von der Polizei durchgesetzt.

► Brandenburg hat höchste Corona-Inzidenz aller Flächenländer: Zum gestrigen Start in die Woche hatte Brandenburg die höchste Corona-Inzidenz unter den Flächenländern in Deutschland. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich pro 100.000 Menschen rechnerisch 1102,3 mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am gestrigen Montag mitteilte. Höher war der Wert jeweils nur in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich in Brandenburg innerhalb einer Woche fast verdoppelt; am 17. Januar lag sie noch bei 580,7. Die Gesundheitsämter meldeten 1332 neue Corona-Fälle an einem Tag, allerdings fehlten Daten aus einigen Kommunen – unter anderem Potsdam.

► Derzeit keine Verschärfungen: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine Änderung der Corona-Regeln für Brandenburg. „Wir haben eine Eindämmungsverordnung, die hat sich bewährt“, sagte er. In Brandenburg gelten seit 17. Januar strengere Corona-Regeln. Dazu zählt die 2G-plus-Regel für den Besuch von Gaststätten, die bei einer Entspannung der Lage in Krankenhäusern ausgesetzt wird. Bund und Länder hatten gestern vereinbart, zunächst auf schärfere Maßnahmen zu verzichten.

► Lockerungen frühestens im Februar: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält frühestens im Februar eine Perspektive für Lockerungen der Corona-Regeln für denkbar. „Wir konnten heute nichts versprechen, weil wir nach wie vor eine Situation haben, wo wir nicht abschätzen können, ob in einer Woche, in zwei Wochen oder in drei Wochen erst der Höhepunkt erreicht sein wird“, sagte Woidke gestern nach Beratungen der Länder-Regierungschefs mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). „Wir sind aber sicher - das sagen auch die Experten -, dass im Februar der Höhepunkt erreicht sein kann und dass wir - wir treffen uns das nächste Mal am 16. Februar - dann wahrscheinlich auch über Öffnungen nicht nur reden, sondern hoffentlich auch Öffnungen beschließen können.“ Dafür müsse aber die Situation in den Krankenhäusern in den Blick genommen werden.

► Mehr Arbeit für Suchtberatungsstellen: Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Alkoholkonsum ausgewirkt? Nach Angaben von Suchtberatungsstellen in Brandenburg ist der Informationsbedarf in den vergangenen Monaten gestiegen. Erste Studien hätten gezeigt, dass die Corona-Pandemie vor allem für diejenigen, die schon vorher riskant Drogen konsumiert hätten, die Sucht verschlimmert habe, sagte Andrea Hardeling, Geschäftsführerin der Landesstelle für Suchtfragen. „Häufig kommt so eine Veränderung viel verzögert in den Beratungsstellen an. Sucht ist immer noch ein Stigma“, so Hardeling. Was kann ich tun, wenn ich den Alkoholkonsum nicht mehr kontrollieren kann? Hardeling rät dazu, das eigene Trinkverhalten erst einmal mit einem Selbsttest zu überprüfen. Den gibt es zum Beispiel auf der Internetseite www.selbsthilfealkohol.de. Auch könne man sich selbst kritisch fragen: Wie schwer fällt es mir, dem Alkohol zu entsagen? Kann ich wirklich einfach so den Konsum einstellen?

► Aufruf zum Impfen: Angesichts rasant steigender Infektionszahlen hat der Brandenburger Städte- und Gemeindebund die Bürger eindringlich dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Die Lage ist besorgniserregend“, sagte Geschäftsführer Jens Graf gestern nach der Präsidiumssitzung. Angesichts der Gefahr schwerer Verläufe für Ungeimpfte und möglichen Versorgungsengpässen in den Krankenhäusern sollten Bürger die kommunalen Angebote in den Impfzentren sowie von mobilen Impfteams unbedingt nutzen, mahnte Graf. Damit Schulen und Einrichtungen der Kindertagespflege trotz der Omikron-Welle offen bleiben könnten, gelte dies auch für Kinder und Jugendliche. Beim Impfen von Kindern sei Potsdam Vorreiter, lobte er. Trotz der hohen Infektionszahlen sei es noch nicht zu personellen Engpässen in den Stadtverwaltungen gekommen, sagte Graf. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke rief gestern erneut zur Auffrischungsimpfung auf. „Nur wer geimpft ist, bleibt vom Virus verschont oder hat zumindest einen schwächeren Verlauf. Das beweisen alle Daten zur Belegung der Normalstationen und der Intensivstationen in unseren Krankenhäusern. Deshalb: Boostern!“, teilte er mit.

► Deutliche Worte: Brandenburgs Städte- und Gemeindebund hat sich zudem kritisch gegenüber dem Verhalten von Corona-Impfkritiker geäußert. Geschäftsführer Jens Graf forderte diese auf, das Versammlungsrecht zu respektieren. Die so genannten (nicht angemeldeten) „Spaziergänge“ seien Demonstrationen, da sie mit dem Ziel abgehalten werden, Meinungen zu äußern, betonte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Oliver Hermann. Es dürfe nicht toleriert werden, dass bei der Wahrnehmung von im Grundgesetz garantierten Rechten Regeln missachtet werden. Wenn die Polizei sich zum Einschreiten veranlasst sehe, „werden wir nicht sagen, das ist alles falsch“.

► Generalstaatsanwalt fordert strenge Strafverfolgung: Brandenburgs Generalstaatsanwalt Andreas Behm hat die Staatsanwaltschaften des Landes aufgefordert, Straftaten im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Corona-Politik nachdrücklich zu verfolgen. Einen entsprechenden Auftrag habe die Generalstaatsanwaltschaft bereits Ende Dezember an die Behördenleiter verschickt, bestätigte Sprecher Marc Böhme gestern. Dabei handele es sich um Straftaten wie Angriffe auf Polizeibeamte und Journalisten oder Kundgebungen vor Krankenhäusern. Dabei habe der Generalstaatsanwalt auch auf die Möglichkeit beschleunigter Verfahren verwiesen - „damit die Strafe auf dem Fuße folgt“, erklärte Böhm. Hier könnten auch Anträge auf Haft bis zur Hauptverhandlung in den Blick genommen werden. In Potsdam verliefen die Corona-Demonstrationen bisher friedlich.

Wer ist besonders betroffen?

Das Infektionsgeschehen nimmt derzeit in Potsdam in allen Altersgruppen an Fahrt auf. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in allen Altersgruppen erheblich erhöht, ist gerade bei Kindern und Jugendlichen sprunghaft angestiegen. Den angaben des brandenburgischen Gesundheitsministerium zufolge ist nach wie vor die Altersgruppe der 5- bis 9-Jährigen in Potsdam am stärksten betroffen. In den vergangenen 14 Tagen hat sich die Inzidenz dort fast verneunfacht.

