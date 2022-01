Potsdam

Die Stadt meldet eine Rekordzahl an Neuinfektionen, die Inzidenz schnellt in die Höhe. Zudem gelten ab heute in Potsdam die neuen Quarantäne-Regelungen. Die Landeshauptstadt richtet sich dabei weitegehend an die vereinbarten Regelungen auf Bundes- und Landesebene, legt die Regeln gerade im Kita-Bereich allerdings besonders streng aus. Eine Übersicht über die neuen Regeln für Infizierte, Kontaktpersonen, Genesene, Geimpfte, Geboosterte, Kitas und Schulen lesen Sie hier.

Die tatsächliche Infektionslage in Potsdam bleibt indes undurchsichtig. Wie die Stadt am Mittwochabend selbst mitgeteilt hat, sind die offiziellen Zahlen unvollständig. „Wir haben am Montag 160 und am Dienstag 289 positive Befunde ins System eingegeben, die nicht vollständig übertragen worden sind. Wir arbeiten daran, dass die Daten in den kommenden Tagen nachträglich im System verarbeitet werden und dann anschließend wieder ein realistischerer I-Wert ausgewiesen wird“, sagt Amtsärztin Dr. Kristina Böhm

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Neuinfektionen: 605 (Vortag: 131 gemeldete Fälle)

Die Stadt Potsdam meldet am Donnerstag mit 605 einen neuen Rekordwert an Corona-Neuinfektionen. Ein Grund dürften auch die Fehler in der Meldepraxis der vergangenen Tage sein. Die Zahl der Gesamt-Covid-Infektionen seit Pandemiebeginn steigt auf 15.820.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 641,4 (Vortag: 428,9)

Neuer Rekordwert auch bei der Inzidenz. Mit 641,4 ist Potsdam aktuell auch Spitzenreiter im Land Brandenburg. Keine andere Stadt und kein anderer Landkreis weisen eine höhere Inzidenz aus.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwoch bei 3,6.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Mittwoch 26 Covid-Patienten stationär behandelt. Das sind 12 Menschen weniger als vergangene Woche. Die Zahl der Personen, die intensivmedizinisch behandelt werden, ist dagegen konstant geblieben: 12 Corona-Patienten werden auf einer Intensivstation behandelt.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Jetzt buchen: Die Stadt Potsdam bietet am morgigen Freitag und am kommenden Samstag eine „Sonderaktion Biontech für alle“ an. Es gibt Termine sowohl in der Schinkelhalle als auch in der Metropolis-Halle. Termine für das Impfzentrum in der Schinkelhalle gibt es hier, für eine Imfpung in der Metropolishalle geht es hier entlang.

► Quarantäne-Regeln: Wie lange muss ich mit einer Corona-Infektion in Quarantäne? Was gilt für Kontaktpersonen, was für Geimpfte, Genesene und Geboosterte? Und wie ist es künftig in Potsdams Kitas und Schulen? Ein Überblick.

► Jugendämter in Corona-Zeiten: Im Jahr 2020 sind in Brandenburg insgesamt 1803 Minderjährige bei Pflegeeltern, in geeigneten Einrichtungen und betreuten Wohnformen untergebracht worden. Das waren 43 Kinder und Jugendliche weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Jugendministerium in Potsdam in einer gesternam Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion der Linken mit. Ohne konkrete Zahlen zu veröffentlichen, nannte das Ministerium eine Gefährdung des Kindeswohls als häufigsten Grund einer Inobhutnahme.

Wer ist besonders betroffen?

Zahlen zur klaren Infektionslage gibt es in Potsdam derzeit nicht. Fest steht allerdings: Ein Großteil der Neuinfektionen ist bei Kindern und Jugendlichen festgestellt worden. Aktuell sind laut Stadt Potsdam 336 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen infiziert, 1537 Kinder und Jugendliche sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

