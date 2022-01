Potsdam

Jetzt sind es schon Hunderte-Schritte, mit denen sich die Sieben-Tage-Inzidenz allein in der Stadt Potsdam von Tag zu Tag nach oben bewegt. Am Dienstag lag der Wert in Potsdam noch bei 947, am Mittwoch bei 1.113 – und an diesem Donnerstag setzt sich der Trend fort.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 507 (Vortag: 529)

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie im März 2020 insgesamt 18.163 Menschen in Potsdam nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.233,9 (Vortag: 1113,1)

Potsdam hat sich damit in den vergangenen Tagen zu einem der bundesweiten Corona-Hotspots entwickelt. Für das gesamte Bundesgebiet meldetes das Robert-Koch-Institut an diesem Donnerstag eine Inzidenz von 638,8.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwoch bei 2,8. Damit stand die Ampel in diesem Segment auf Grün. Schlechter sah es dagegen bei dem landesweiten Anteil der Corona-Patienten aus, die auf tatsächlich betreibbaren Intensivbetten verteilt sind: Mit 13,9 Prozent steht die Ampel hier auf Gelb.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am gestrigen Mittwoch 26 Covid-Patienten (+7 zum Vortag) stationär behandelt, davon weiterhin 8 intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Weiterhin Ausgangssperre: Der Inzidenz-Wert liegt in Potsdam bereits den fünften Tag in Folge höher als 750 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an sieben Tagen. Aufgrund der Regelungen des Landes Brandenburg gilt seit dem dritten Tag der Überschreitung des Wertes eine Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr für Personen, die nicht als genesen oder vollständig geimpft gelten. Die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Potsdam ist hier online einsehbar.

► Stärkere Kontrollen: Fahrgäste in den öffentlichen Verkehrsmitteln des Verbundgebiets Berlin-Brandenburg (VBB) werden sich in den nächsten Wochen auf häufigere Kontrollen einstellen müssen. Wie ein Sprecher des VBB gestern mitteilte, sollen somit die 3G-Regel und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske kontrolliert und noch einmal verstärkt auf Sinn und Zweck der 3G-Regeln (geimpft, getestet oder genesen) und der FFP2-Maskenpflicht aufmerksam gemacht werden – „nachdrücklich und mit Konsequenz“. Unterstützt wird diese Aktion von den zuständigen Polizeien der Länder bzw. der Bundespolizei.

► Omikron im Vormarsch: In Brandenburg ist die Omikron-Variante des Coronavirus weiter auf dem Vormarsch. Die Zahl der Infektionen mit ihr stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch. Bis 00.00 Uhr waren gestern 4878 Fälle erfasst, am Dienstag waren es noch 4441.

► Berufsbezogene Impfpflicht:  Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht sieht vor, dass Beschäftigte in Einrichtungen wie Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen bis zum 15. März nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind. In Brandenburg rechnen einige Einrichtungen mit Kündigungen. Am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) ist man dagegen zuversichtlich und rechnet nicht mit diesbezüglichen Kündigungen. Die angebotenen aktuellen Boosterimpfungen werden aktuell „sehr gut angenommen“, sagt der Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums, Hans-Ulrich Schmidt. Dass Mitarbeitende wegen der geplanten Impfpflicht gekündigt hätten, sei dem Klinikum nicht bekannt, berichtet der EvB-Sprecher. Ohnehin stelle das Ernst von Bergmann Klinikum seit 1. Januar nur noch genesenes oder geimpftes Personal ein. Für ungeimpfte Mitarbeitende, die bereits in der Einrichtung arbeiten, würden weiter wöchentlich Impftermine angeboten. Gekündigt würde niemandem, der ungeimpft sei, betont Schmidt. Ab dem 16. März sei das Klinikum aber dazu verpflichtet, Mitarbeitende ohne Immunitätsnachweis dem Gesundheitsamt zu melden.

► Für den Distanzunterricht gerüstet: Brandenburgs Bildungsministerium sieht die Schulen für einen möglichen erneuten pandemiebedingten Distanzunterricht gut gerüstet. Nach Überführung der Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts aus der Pilotphase in den Regelbetrieb im August 2021 stehe allen Brandenburger Schulen dieses Lernmanagementsystem kostenlos zur Verfügung. Von 16,4 Millionen Euro, die die Schulträger für die Anschaffung von rund 22.000 Laptops für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Digitalpaktes beantragt hatten, sind laut Ministerium bereits 16,2 Millionen Euro ausgezahlt worden. Für den Fall, dass mehr Selbsttests an den Schulen notwendig seien, könnten Kräfte eingesetzt werden, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten. Bereits jetzt seien mehr als 400 Studenten im Rahmen eines speziellen Programms an den Schulen tätig.

► Wenige Rückforderungen erwartet: Nur wenige Unternehmer in Brandenburg werden ihre Corona-Soforthilfe aus Sicht von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) nach einer Überprüfung zurückzahlen müssen. Es gehe nicht um eine „Riesenwelle an Rückzahlungen“, sagte Steinbach am Mittwoch im Landtag in Potsdam. „Es geht jetzt hier um eine sehr kleine Zahl.“ Die Investitionsbank Brandenburg (ILB) werde bei diesen Fällen auch Augenmaß zeigen - möglich seien Ratenzahlungen und Stundungen.

→ LESETIPP: Corona-Soforthilfe: Steinbach verspricht bei Rückzahl-Prüfung „Augenmaß“

►Mobiles Impfangebot: In Potsdam wird in den kommenden Tagen wieder mobil an verschiedenen Standorten geimpft. Wie die Stadtverwaltung Potsdam mitteilte, sind an den Terminen jeweils Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen (auch Impfungen für Kinder ab 12 Jahren) „mit dem passendem Impfstoff“ möglich. Zur Verfügung stehen jeweils Biontech, Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung. Am heutigen Donnerstag wird von 12 bis 18 Uhr am Potsdamer Universitätsstandort in Golm, Haus 29, Foyer, Karl-Liebknecht-Straße 24 - 25, geimpft.

→ LESETIPP: Wann gelte ich in Brandenburg als geboostert? Neue Regel für Johnson-Geimpfte

Wer ist besonders betroffen?

Nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung wurden am gestrigen Mittwoch aus den Potsdamer Kitas bzw. Schulen insgesamt 595 Corona-Fälle gemeldet – 97 mehr als am Dienstag. Der Großteil der Kinder (301) geht noch zur Grundschule, 45 Jugendliche besuchen ein Gymnasium, 51 Jugendliche die Gesamtschulen, 16 eine der Oberschulen und 19 Jugendliche sind an einer der Berufliche Schulen gemeldet – zudem sind 150 Kita-Kinder betroffen.

Die Kontaktverfolgung in diesen Fällen hat das Potsdamer Gesundheitsamt größtenteils eingestellt: „Die Kontaktverfolgung bei Kindern und Jugendlichen findet nicht mehr im Einzelfall statt. Bei der Kontaktverfolgung konzentrieren wir uns auf die vulnerablen, also besonders schützenswerten Gruppen“, so ein Stadtsprecher gegenüber der MAZ.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt impfen lassen: Aktuelle Impfangebote der Stadt Potsdam gibt es unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline