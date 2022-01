Potsdam

Die Neuinfektionen nehmen weiter zu. Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag 652 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1820,3.

Seit zwölf Tagen ist Potsdam eine „Hotspot-Region“: Die brandenburgische Landeshauptstadt weist seit dem 15. Januar 2022 eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 750 auf.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 652 (Vortag: 614)

Die Zahl der Neuinfektionen nimmt täglich zu. Insgesamt gibt es nun 21.731 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1820,3 (Vortag: 1783,0)

Seit Jahresbeginn hat sich die Inzidenz-Kurve versechsfacht, die Kurve ragt steil nach oben.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwoch bei 3,99. Die Warnampel bleibt somit nach wie vor auf Gelb. Gleiches gilt für den Anteil der intensivpflichtigen Corona-Patienten „in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS)“. Der Anteil ist dort gestern leicht auf 11,8 gestiegen.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam liegen aktuell 63 Menschen mit einer Covid-19-Infektion in einem der Krankenhäuser. Das sind neun mehr als gestern und mehr als doppelt so viel wie am vergangenen Donnerstag.

Sechs mit dem Coronavirus infizierten Personen müssen derzeit intensivmedizinisch behandelt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Oberbürgermeister hat Corona: Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist positiv auf das Coronavirus gestestet worden. Die Meldung kam gestern kurz vor Beginn einer für ihn entscheidenden Sitzung der Stadtverordneten. Schubert hat sich in Quarantäne begeben. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist der Oberbürgermeister doppelt geimpft und geboostert.

► Impfen im Vip-Bus: „Um weiterhin niedrigschwellige und mobile Impfangebote machen zu können, wird aktuell ein Bus der Potsdamer Verkehrsbetriebe zu einem Impfbus umgerüstet“, kündigte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gestern an.

► Kritik an Testpflicht in Kitas: Ab 7. Februar müssen sich Potsdamer Kita-Kinder zweimal in der Woche auf Corona getestet werden. Die Elternvertreter der Stadt sind nicht dagegen – aber haben viel Kritik an Beschaffung, Finanzierung und nicht zuletzt Sicherheit der Tests.

► 1000 Zuschauer, aber keine Tageskasse: Zum Rückrundenauftakt des 1. FFC Turbine Potsdam in der Frauenfußball-Bundesliga sind für das Heim-Nachholspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend (14 Uhr/Magentasport) bis zu 1000 Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion zugelassen. Der Verein weist aber daraufhin, dass es keine Tageskasse geben wird. Karten gibt es nur im Vorverkauf. Tickets, die bereits für den ursprünglichen Spieltermin im Dezember erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Für den Einlass gilt die 2G-Regel.

► Baggern in Erfurt fällt aus: Das für Samstag geplante Volleyball-Bundesligaspiel der Frauen des SC Potsdam in Erfurt fällt aus. Wie der Verein Schwarz-Weiß Erfurt mitteilte, wurden im Rahmen von routinemäßigen Tests mehrere Corona-Infektionen im Erfurter Team festgestellt. Die Spielleitung der Volleyball-Bundesliga habe daraufhin die Begegnung abgesagt. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest. Bereits im Dezember gab es wegen positiver Corona-Fälle im Erfurter Damen-Team Ausfälle.

► LESETIPP: Was taugen die Schnelltests für Brandenburgs Schüler? Schnelltests gehören in Brandenburg zum Schulbesuch verpflichtend dazu. Doch die vom Land beschafften Produkte werfen bei Eltern immer wieder Fragen auf. Die MAZ hat beim Paul-Ehrlich-Institut nachgefragt.

► xxx

Wer ist besonders betroffen?

Der Schwerpunkt der Corona-Erkrankungen liegt nach wie vorher bei den jüngeren Potsdamern und Potsdamerinnen. Der Inzidenz-Wert der 5- bis 14-Jährigen ist nun erstmal über die 5000er Marke gestiegen. Nach Angaben von Sebastian Mohr, Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation, wurde in dieser Altersgruppe gestern ein Wert von 5328 erreicht – rund 14 mal so hoch wie noch Anfang des Jahres.

Die Stadtverwaltung Potsdam bestätigt die hohen Zahlen in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen („etwa 5200“). Bestätigte Corona-Fälle gibt es bei insgesamt 906 Kindern und Jugendlichen aus Potsdamer Schulen und Kitas. Davon gehen 440 Kinder in eine Grundschule, 188 Kinder in Kitas, 103 Jugendliche in Gesamtschulen und 101 in Gymnasien. Zudem sind 43 Jugendliche in Oberschulen und 23 Jugendliche in Berufliche Schulen betroffen. Als Kontaktpersonen in Quarantäne gelten 1377 Kinder und Jugendliche, davon 1360 Kita-Kinder. Darüber hinaus sind 147 Mitarbeitende positiv getestet worden, vier Mitarbeitende befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline