Die Zahl der Neuinfektionen nimmt auch am Freitag erneut zu. Insgesamt 692 Neuinfektionen wurden gemeldet. Die Stadt Potsdam setzt weiterhin aufs Impfen. Aufgrund der ausreichenden Menge an Impfstoff besteht in den Potsdamer Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle nun auch für Personen über 30 Jahren die Möglichkeit, sich mit Comirnaty von BioNTech oder Spikevax von Moderna impfen zu lassen.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 692 (Vortag: 507)

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1414,5 (Vortag: 1233,9)

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Donnerstag bei 2,92 – und damit immer noch im grünen Bereich. Weiterhin auf Gelb steht die Ampel im Fall des Anteil Corona-Patienten die landesweit tatsächlich betreibbare Intensivbetten belegen. Aktuell liegt der Anteil bei 13,7 Prozent.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am gestrigen Donnerstag 29 Covid-Patienten (+3 im Vergleich zum Vortag) stationär behandelt, davon 7 (-1) intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Landesregierung verteidigt Ausgangsbeschränkung: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat gestern die Corona-Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Hotspots mit hohen Infektionszahlen wie beispielsweise hier in Potsdam verteidigt. „Unsere Maßnahmen hier halten sich genau an die vom Bundesverfassungsgericht geforderten Ausnahmetatbestände“, sagte Nonnemacher am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Die Regelung sei verhältnismäßig, weil sie nur in denjenigen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer sehr hohen Sieben-Tage-Inzidenz auftrete, und es gebe genaue Kriterien, wann sie wieder außer Kraft trete. Derzeit gilt die Ausgangsbeschränkung in 10 von 14 Kreisen und in Potsdam.

► Gefälschte Impfpässe: In den ersten knapp drei Wochen des neuen Jahres hat die Polizei nach eigenen Angaben 16 gefälschte Impfausweise in Brandenburg registriert. Damit stieg die Zahl auf bislang 412 (Stand: 19.1.). 295 der Fälle konnten bereits aufgeklärt werden, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst. In weiteren Fällen liefen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen unvermindert. Ermittelt wird demnach unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung oder der Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Der gesetzlich vorgegebene Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis hin zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe. Den Daten der Polizei zufolge nahm die Zahl der festgestellten Fälle von gefälschten Impfausweisen zum Jahresende 2021 deutlich zu, nachdem die Brandenburger Landesregierung unter anderem den Zutritt zu Gaststätten, Kinos und den Einzelhandel auf Geimpfte und Genesene (2G-Regel) beschränkt hat. Für den Zutritt war demnach ein Impf- oder Genesenenausweis notwendig. Die überwiegende Mehrheit der gemeldeten Fälle werde nach wie vor durch aufmerksames Prüfen der Apothekerinnen und Apotheker entdeckt, berichtete Herbst.

► Novavax-Impfstoff zunächst nur für bestimmte Gruppen: Der neue Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax soll auch in Brandenburg zunächst nur für Pflegekräfte und medizinisches Personal zur Verfügung stehen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums stünden zur ersten Lieferung am 21. Februar für Deutschland zunächst nur 1,75 Millionen statt der erwarteten 4 Millionen Dosen des so genannten Totimpfstoffs zur Verfügung, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag in der Fragestunde des Landtags. Daher sollen zunächst diejenigen berücksichtigt werden, für die ab Mitte März eine Impfpflicht gilt, sagte Nonnemacher. Auch eine Impfung von besonders gefährdeten Menschen solle Vorrang haben. Weitere Lieferungen des Impfstoffs von Novavax könnten ab Ende Februar erfolgen, berichtete die Ministerin.

► Gute Nachricht für Biontech-Fans: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam gibt es derzeit eine ausreichenden Menge an Impfstoff. Daher besteht in den Potsdamer Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle nun auch für Personen Ü30 die Wahl, ob sie sich mit Comirnaty von Biontech oder Spikevax von Moderna impfen lassen möchten. Terminbuchungen sind online auf www.potsdam.de/impfen möglich.

► Testpflicht in Kitas ab 7. Februar: Trotz der aktuell stark steigenden Infektionszahlen durch die Omikron-Variante des Coronavirus soll die Testpflicht in Kitas und Krippen wie geplant erst in gut zwei Wochen starten. Die Träger der Einrichtungen benötigten den Vorlauf zur Beschaffung der Test-Kits, erklärte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) gestern. Das Land werde den Trägern voraussichtlich pro Test 3,50 Euro erstatten. Dafür seien Kosten in Höhe von 13,6 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen. Vom 7. Februar an sollen Kinder ab einem Jahr zwei Mal vor dem Besuch der Kitas und Krippen zu Hause getestet werden. Für Schülerinnen und Schüler sind Tests aktuell drei Mal und ab Mitte Februar fünf Mal pro Woche Pflicht. Bei den Kleineren sei die geringere Testfrequenz gewählt worden, um die Kinder nicht über Gebühr zu belasten, sagte die Ministerin. Zudem sei bei den Kindern kaum ein schwerer Verlauf bei einer Corona-Infektion zu erwarten.

Wer ist besonders betroffen?

Die Corona-Fälle bei Kindern haben in Brandenburg deutlich zugenommen. Nach Daten des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) hat in Potsdam am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz unter Fünf- bis Neunjährigen mit 4140 landesweit den höchsten Wert erreicht. Innerhalb eines Monats hat sich der Wert mehr als versechsfacht. Am Mittwoch lag er in der Landeshauptstadt den Daten zufolge noch bei 2395.

Ob die hohe Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam bei Kita-und Schulkindern mit konsequenten Testungen zusammenhänge, konnte die Stadtverwaltung zunächst nicht sagen. Seit einer Woche würden die beschlossenen neuen Quarantäne-Regeln weitestgehend umgesetzt. Zwischen Schul- und Kitakindern werde dabei unterschieden. Schulkinder müssten eine Maske im Raum tragen und bei fünf Tagen kontrollierter Testung nicht in Quarantäne. „Bei Kita-Kinder sagen wir für Kontaktpersonen grundsätzlich sieben Tage Quarantäne, ohne Möglichkeit der Verkürzung. Dort sind wir aufgrund der höheren Infektionsgefahr, weil die Kinder keine Maske tragen, strenger“, erklärte Brunzlow.

Was die Kitas betreffe, sei die Stadt regelmäßig im Gespräch mit den Trägern. In einzelnen Einrichtungen gebe es mittlerweile aufgrund der Ausfälle von Personal Schwierigkeiten bei der Betreuung der Kinder. Manche hätten bereits Betreuungszeiten reduziert.

Hohe Inzidenz-Werte bei den Jüngeren ist auch in anderen Landkreisen gegeben. Beispielsweise in Teltow-Fläming (3685) und Dahme-Spreewald (3302). Bis auf die Landkreise Elbe-Elster (252), Oberspreewald-Lausitz (1442), Ostprignitz-Ruppin (1644), Spree-Neiße (1025) und Prignitz (1770) lag in den übrigen Kreisen und kreisfreien Städten gestern die Inzidenz für diese Altersgruppe über einem Wert von 2000. Am Vortag lagen die meisten Kreise und Städte noch unter der 2000er Marke.

