Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag 563 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1729,7.

Seit zwölf Tagen ist Potsdam eine „Hotspot-Region“: Die brandenburgische Landeshauptstadt weist seit dem 15. Januar 2022 eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 750 auf.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 563 (Vortag: 652)

Die Zahl der Neuinfektionen geht erstmals wieder leicht zurück. Insgesamt gibt es nun 22.294 Corona-Fälle in der Landeshauptstadt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1729,7 (Vortag: 1820,3)

Die Sieben Tage-Inzidenz in Potsdam hat sich seit Jahresbeginn mehr als versechsfacht und liegt heute den zehnten Tag in Folge im vierstelligen Bereich. Als so genannte Hotspot-Region gilt die brandenburgische Landeshauptstadt aber noch länger. Seit dem 15. Januar liegt der Inzidenz-Wert in Potsdam über der 750er Marke. Diese Überschreitung der Marke hat Konsequenzen, wenn zusätzlich landesweit der Anteil der intensivstationär behandelten Covid-19-Patientinnen und Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten den Schwellenwert von mindestens zehn Prozent erreicht – und das ist derzeit der Fall.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Donnerstag bei 4,2. Damit ist der Wert den vierten Tag in Folge gestiegen, die Warnampel zeigt Gelb. Wieder etwas gesunken ist dagegen der Anteil der von Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten. Aktuell sind 11,4 Prozent der in Brandenburg tatsächlich verfügbaren Intensivbetten von an Covid-19 erkrankten Personen belegt. Auch hier steht die Ampel auf Gelb und das hat im Zusammenspiel mit dem hohen Inzidenz-Wert – siehe oben – die aktuell schärferen Regeln wie beispielweise die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte zur Folge.

Wichtiger Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Corona-Infektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am gestrigen Donnerstag in den Potsdamer-Krankenhäusern 63 Menschen – allein 31 im Ernst-von-Bergmann-Klinikum (EVB) – mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten sechs Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Zahl der Corona-Fälle in den Potsdamer Krankenhäusern mehr als verdoppelt. Eine ähnlich hohe Zahl an Covid-19-Patienten gab es das letzte Mal im Februar 2021 – damals ebbte die zweite Corona-Welle in Potsdam gerade ab.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► „Rote Bändchen“: Wegen der steigenden Infektionszahlen hatte das Stern-Center Potsdam zum Jahreswechsel die zentrale Vergabe seiner roten Impfkontroll-Bändchen eingestellt. Jetzt kommen sie wieder.

► BA.2 auf der Spur: Die Analyse auf Mutationen hat gezeigt, dass in einigen Ländern Europas ein Omikron-Subtyp auf dem Vormarsch ist – auch in Potsdam? Ja. Nachgewiesen wurde sie aber bisher noch nicht.

► Kaum Homeschooling: In Brandenburg nutzen nur wenige Eltern die Aussetzung der Präsenzpflicht in den Schulen. Diese gilt seit Dezember für die Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis fünf, 7 und 8 sowie in den Leistungs- und Begabungsklassen und an den Förderschulen. Dies betreffe etwas mehr als die Hälfte der rund 293.000 Schülerinnen und Schüler, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Davon blieben nur etwa 3 bis 5 Prozent zuhause im Distanzunterricht, berichtete das Ministerium.

► Keine Änderung bei Corona-Regeln geplant: Der Leiter der Corona-Krisenstäbe in Brandenburg, Michael Ranft, lehnt Änderungen der Corona-Regeln zum jetzigen Zeitpunkt ab. „Ich wäre da sehr zurückhaltend, in dieser Situation etwas grundsätzlich zu ändern“, sagte der Gesundheitsstaatssekretär gestern in Potsdam. „Wir müssen die Winterferien und Reisezeit abwarten.“ Die Haltung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Gesundheitsminister sei richtig, die Lage zunächst sorgfältig zu beobachten. Es gebe ein Grundgerüst an Maßnahmen, das sich auch in der fünften Welle bewähren werde.

►Wenige gefälschte Impfausweise: Mit Stand vom Mittwoch sind im Januar bisher 24 gefälschte Impfausweise entdeckt worden, teilte Polizeisprecher Torsten Herbst am Donnerstag auf Anfrage mit. Im Dezember waren es 155 und im November 141. Für den Zutritt war demnach ein Impf- oder Genesenenausweis notwendig. Die Gesamtzahl der seit Anfang vergangenen Jahres registrierten Fälschungen stieg auf bislang 437 (Stand: 26. Januar). 321 Fälle konnten bereits aufgeklärt werden, berichtete Herbst. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung oder der Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Der gesetzlich vorgegebene Strafrahmen reiche von einer Geldstrafe bis hin zu einer mehrjährigen Freiheitsstreife, so der Polizeisprecher.

► LESETIPP 1: Die Verwirrung um die PCR-Tests ist groß: Wer bekommt jetzt eigentlich noch einen, wenn Corona-Symptome auftreten oder die Warn-App rot anschlägt? Außerdem gibt es in Potsdam schon jetzt eine wichtige Sonderregel. Was Sie nun wissen müssen, haben wir hier aufgeschlüsselt.

► LESETIPP 2: Die Omikron-Welle setzt derzeit vor allem den Potsdamer Kitas stark zu. Ganze Gruppen mussten bereits wegen fehlendem Personals geschlossen werden. Aber wie steht es um die anderen Bereiche der kritischen Infrastruktur? Ein Überblick.

► Mobiles Impfangebot: In Potsdam gibt es heute zusätzlich zu den Impfangeboten in der Metropolishalle und der Schinkelhalle ein weitere Gelegenheit sich eine Erst-, Zweit- und Boosterimpfung – auch Impfungen für Kinder ab 12 Jahren sind möglich – abzuholen. Von 12 bis 18 Uhr wird im Haus der Begegnungen, Zum Teufelssee 30, geimpft.

Wer ist besonders betroffen?

Das brandenburgische Gesundheitsministerium hat gestern aktuelle Zahlen zu dem Infektionsgeschehen in den verschiedenen Altersgruppen in Potsdam veröffentlicht. Demnach ist der Inzidenz-Wert in den vergangenen Tagen besonders in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen angestiegen. Allein in den vergangenen drei Tagen stieg dort die Sieben-Tage-Inzidenz um einen Wert von rund 1700 an – im Vergleich zur Vorwoche wurde fast eine Verdopplung registriert.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

