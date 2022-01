Potsdam

Die Zahl der heute gemeldeten Neuinfektionen liegt deutlich unter dem Wert der Vorwoche, die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken – nur ist das vermutlich nicht die Realität. Die heute Morgen vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen spiegeln leider nicht die wahre Corona-Lage wider. Offensichtlich fehlen die aufgrund eines technischen Fehlers am Montagabend nicht übermittelten 160 Corona-Fälle in der Statistik.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Neuinfektionen: 131 (Vortag: 0)

Wegen eines technischen Fehlers am Montag wurden am gestrigen Dienstag keine Corona-Neuinfektion gemeldet bzw. vom Robert-Koch-Institut (RKI) registriert. Die Stadtverwaltung Potsdam meldete jedoch, dass es 160 positive Fälle gegeben habe, die aber nicht übermittelt werden konnten. Diese hätten eigentlich heute in der Statistik auftauchen müssen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 428,9 (Vortag: 476,6)

Die Inzidenz spiegelt nicht die Realität wider. Da gestern 0 Corona-Fälle an das RKI gemeldet wurden, wurde für die Berechnung automatisch eine Null anstelle der reellen Zahl (160) genommen; der Wert ist dadurch gesunken. In der Berechnung des heutigen Wertes fehlen die 160 Fälle noch immer.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg liegt am Mittwoch bei 3,6.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Die Stadtverwaltung Potsdam hat seit Montag keine aktuellen Daten mehr veröffentlicht.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Sensible Infrastruktur: 24 Potsdamer Feuerwehrleute und Auszubildende der Berufsfeuerwehr mussten nach einem Lehrgang als Kontaktperson in Quarantäne. Auf die Einsatzbereitschaft hat das laut Stadt keinen Einfluss. Auch das Klinikum kämpft mit erhöhten Krankenständen – und der Omikron-Ausbreitung.

► Ampel-Phasen: Beim Anteil der verfügbaren Intensivbetten, die mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt sind, wurde ein Wert von 19,9 Prozent berechnet, teilte das brandenburgische Gesundheitsministerium gestern mit. Damit liegt Brandenburg wieder im gelben Bereich der Warnampel. Am Montag waren es noch 20 Prozent - damit schaltete die Ampel auf Rot. Insgesamt 329 Covid-Patienten wurden nach Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums in Krankenhäusern behandelt, davon 151 intensivmedizinisch. 121 mussten beatmet werden.

► Strengere Gastro-Regeln: In der Brandenburger Gastronomie soll von Montag an eine 2G-plus-Regelung zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus gelten. Darauf habe sich das Kabinett der rot-schwarz-grünen Landesregierung am Dienstag verständigt, teilte die Staatskanzlei mit. Dann wäre der Zutritt in Gaststätten, Bars und Kneipen für Geimpfte und Genesene zusätzlich mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test möglich. Zudem soll im Öffentlichen Nahverkehr eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken gelten.

► Mit Booster kein Test: Die Staatskanzlei hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es für Personen mit Auffrischungsimpfungen keine weiteren Einschränkungen – auch nicht bei Kulturveranstaltungen – geben solle. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief die Bürger erneut zum Impfen auf. „Bereits eine erste Impfung bietet zumindest einen gewissen Schutz vor stärkeren Erkrankungen“, sagte Woidke. „Eine Booster-Impfung bietet nicht nur einen sehr guten Schutz, sondern sorgt auch für weniger Einschränkungen.“

► Streit um Gastro-Verschärfungen: Über die geplante 2G-plus-Regelung in Gaststätten gibt es allerdings noch Streit in der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition. Dies wäre für viele Gastronomen existenzgefährdend, warnte CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag. „Denn für die Gastronomie ist schon das Weihnachtsgeschäft weitgehend ausgefallen.“ Daher müsse darüber in der Koalition noch diskutiert werden. Dagegen setzten sich SPD-Fraktionschef Daniel Keller und Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke für die 2G-plus-Regelung in der Gastronomie und eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im Nahverkehr ein.

► Die neuen Corona-Regeln, die sich an den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz orientieren, sollen am Freitag vom Kabinett beschlossen werden und ab Montag gelten.

Wer ist besonders betroffen?

Das ist aufgrund der vermasselten Datenlage – siehe oben – schwer zu sagen. Aktuellere Daten als vom 10. Januar 2022 liegen uns nicht vor.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem kompakten MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von MAZonline