Es sind noch nie dagewesene Rekordwerte, die Potsdam an diesem Mittwoch melden muss. Erstmals liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt über 1000, längst gilt Potsdam als Corona-Hotspot mit einer nächtlichen Ausgangssperre für nicht gegen das Coronavirus geimpfte Personen.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 529 (Vortag: 376)

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie damit 17.656 Potsdamerinnen und Potsdamer infiziert, das sind fast zehn Prozent der Einwohner.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.113,1 (Vortag: 974,1)

Potsdam bricht mit diesem Inzidenzwert nicht nur die eigenen Rekorde, sondern hat auch brandenburgweit die höchste Inzidenz. Im Bundesschnitt – hier wurden am Mittwoch erstmals mehr als 100.000 Infektionen gemeldet – beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit 584,4.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstag bei 2,77. Die Hospitalisierungsinzidenz ist damit landesweit im grünen Bereich. Anders sieht es dagegen bei der landesweiten Inzidenz (Rot) und beim Anteil der Corona-Patienten an den landesweit tatsächlich betreibbaren Intensivbetten aus. Dieser Anteil lag gestern bei 15 Prozent – hier steht die Ampel somit auf Gelb.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am gestrigen Dienstag 19 Covid-Patienten stationär behandelt, davon 8 intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Corona-Prämie für Beamte: Nach den 23.700 Angestellten im öffentlichen Dienst sollen nun auch die rund 32.500 aktiven Brandenburger Beamten und Richter eine Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro pro Person erhalten. Damit wird sich der Landtag am heutigen Mittwoch und Donnerstag in 1. und 2. Lesung beschäftigen – die Auszahlung muss in einem Gesetz festgelegt werden, da es sich um Beamte handelt. Eile ist geboten: Das Gesetz muss durch den Landtag gebracht werden, damit die 1300 Euro wie im Fall der Angestellten steuerfrei ausgezahlt werden können. Die Frist läuft Ende März aus. Praktikanten und Studierende im Staatsdienst erhalten einmalig 650 Euro. Übrigens: Minister und Staatssekretäre bekommen keine Prämie.

► Piks in der Apotheke: Um die Corona-Schutzimpfungen in Brandenburg voranzubringen, sollen auch Apotheken im Land mit eingebunden werden. Erste ärztliche Schulungen haben am gestrigen Dienstag in der Potsdamer Impfstelle Metropolishalle begonnen. Für diese Woche hätten sich bereits 65 Apothekerinnen und Apotheker für eine Schulung angemeldet. Nach der Fortbildung können sie beispielsweise in Apotheken, Impfstellen oder mobilen Impfteams eigenständig Impfungen verabreichen. Zur Pandemiebekämpfung könnten Apotheken eine niederschwellige Anlaufstelle bieten, um noch mehr Personen für eine Corona-Schutzimpfung zu gewinnen und somit die Impfquote steigern, erklärte Jens Dobbert, Präsident der Landesapothekerkammer Brandenburg.

► Ausgangssperre für Ungeimpfte: Die Stadt Potsdam hat am Montagabend unterdessen die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte bekannt gegeben. Sie gilt ab dem heutigen Mittwoch, 19. Januar 2022, 0 Uhr. Weil Potsdam den dritten Tag in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 750 aufweist, dürfen Personen, die nicht als genesen oder vollständig geimpft gelten, das Haus zwischen 22 und 6 Uhr nur mit triftigem Grund verlassen. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde von der Stadt Potsdam am gestrigen Dienstag veröffentlicht und tritt ab dem heutigen Mittwoch in Kraft.

Wer ist besonders betroffen?

Nach Angaben der Stadtverwaltung liegt der Schwerpunkt des Potsdamer Corona-Infektionsgeschehen weiterhin in den Kitas und Schulen. Aktuell wurde bei 498 Schülerinnen und Schüler eine Corona-Infektion bestätigt, 102 Mitarbeitende sind betroffen. Die Inzidenz der fünf- bis 14-Jährigen ist entsprechend auch mit weitem Abstand die höchste in der Stadt, sie liegt bei 3.049.

Die meisten Fälle (241) wurden in den Grundschulen registriert. Zudem sind Kita-Kinder 119 Kinder Kita infiziert, 46 Jugendliche aus einem Gymnasium, 33 Jugendliche in einer der Gesamtschulen und 30 Jugendliche, die eine Berufsschule besuche.

Die genannten Corona-Fälle ziehen weitere Kreise, denn insgesamt befinden aktuell 1365 Kinder und Jugendliche – allein 1198 Kita-Kinder – in Quarantäne sowie drei Mitarbeitende aus Kita bzw. Schule.

