Es sind etwas weniger Neuinfektionen als am Vortag, aber noch immer mehr als 600. In Potsdam steigt die Inzidenz damit weiter an – und liegt jetzt bei 1783. Auch das ist erneut ein Rekord.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 614 (Vortag: 658)

Auch am Mittwoch werden mehr als 600 neue Corona-Fälle in Potsdam gemeldet. Das sind etwas weniger als am Vortag (658). Insgesamt gab es nun 21.079 Corona-Infektionen in der Landeshauptstadt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1783 (Vortag: 1704,4)

Seit elf Tagen ist Potsdam eine „Hotspot-Region“: Die brandenburgische Landeshauptstadt weist seit dem 15. Januar 2022 eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 750 auf.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstag bei 3,75. Damit ist der Wert seit drei Tagen das erste Mal wieder gestiegen. Die Warnampel steht weiterhin auf Gelb. Ebenfalls auf Gelb, aber mit weiterhin – seit sieben Tagen – sinkender Tendenz steht die Ampel bezüglich des Anteils der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS): Aktuell beträgt der Anteil 11,6 Prozent.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Dienstag in den Potsdamer-Krankenhäusern 49 Menschen mit einer Covid-19-Infektion gezählt. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt. Aktuell müssen acht Personen intensivmedizinisch behandelt werden – unverändert im Vergleich zum vergangenen Mittwoch. Brandenburgweit waren es gestern insgesamt 421 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, davon 86 auf Intensivstationen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Impfbereitschaft nimmt ab: Die Impfbereitschaft in Brandenburg hat nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums trotz vieler Angebote deutlich abgenommen. Diese nachlassende Impfdynamik im neuen Jahr sei ein deutschlandweites Phänomen, erklärte der Sprecher des Gesundheitsministeriums Gabriel Hesse am gestrigen Dienstag. Seit November wurden Impfangebote im Land noch einmal deutlich ausgebaut. Die Landesregierung hatte sich zum Ziel gesetzt, rund 160.000 Impfungen pro Woche mit Ärzten und mobilen Angeboten in Kommunen zu schaffen. Dieses Ziel sei Mitte Dezember mit über 191.000 Impfungen innerhalb von sieben Tagen deutlich übertroffen worden, sagte Hesse. Nach den Weihnachtsferien sei die Zahl der Impfungen dann deutlich zurückgegangen. Nun sollen zusätzlich auch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte Corona-Schutzimpfungen durchführen können.

► Brandenburgs Ärzte gegen Impfungen bei Apotheken: Wie die MAZ gestern in ihrer gedruckten Ausgabe berichtete hat sich die Ärztekammer hinsichtlich der Impfungen in Apotheken mit scharfer Kritik zu Wort gemeldet. Aus Sicht der Kammer hat sich die klassische Rollenverteilung bewährt, wonach die Immunisierung nur von ausgebildeten Medizinern durchgeführt werden darf, während die Apotheken für die Abgabe von Medikamenten zuständig sind. „Nicht zuletzt wegen der möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen ist und bleibt das Impfen eine Aufgabe, die ausschließlich Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sein muss“, sagte der Präsident der Landesärztekammer Brandenburg, Frank Ullrich Schulz. Auch die Corona-Pandemie habe an der „seit Jahrhunderten erfolgreich geregelten Trennung der beiden Berufe nichts geändert, meint Schulz. Er erinnerte an eine gemeinsame Resolution, die Brandenburgs Ärztekammer und Apothekerkammer 2019 gefasst hatten.

► Erneuter Impf-Appell: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat gestern ihren Appell erneuert, sich gegen Corona mit einer Impfung zu schützen. „Die Berichte aus den Krankenhäusern sind eindeutig. Die meisten Patienten, die wegen Covid-19 stationär oder sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen, sind ungeimpft“, sagte Nonnemacher. „Niemand sollte länger zögern. Wir empfehlen allen, sich jetzt gegen Corona impfen zu lassen, und so die eigene Gesundheit zu schützen.“ In Brandenburg gibt es aktuell 149 Impfstellen, darunter mobile Impfteams, überregionale Impfangebote sowie Krankenhäuser und Kliniken, die Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen. Zudem bieten rund 1400 Arztpraxen Corona-Schutzimpfungen an.

► Impfen in Potsdam West: In Potsdam gibt es neben den stationären Impfzentren ein mobiles Impfangebot: Von 12 bis 18 Uhr sind im Club 91, Kastanienallee 22D, heute Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich – auch für Kinder ab 12 Jahren.

Insgesamt sind in der vergangenen Woche in den beiden Potsdamer Teststellen, Metropolis-Halle und Schinkelhalle, sowie bei den mobilen Impf-Aktionen, 4.585 Impfungen durchgeführt worden, teilte die Stadtverwaltung Potsdam gestern am Nachmittag mit. 3.021 (66%) davon entfielen auf Booster-Impfungen, 1.081 (24%) auf die zweite Impfung. Zudem gab es insgesamt 483 (11%) Erstimpfungen. 

Wer ist besonders betroffen?

Nicht nur die Zahlen des brandenburgischen Gesundheitsministeriums vom Montag belegen, dass das Infektionsgeschehen wie gehabt vor allem bei den Jüngsten um sich greift, auch die Recherche von Sebastian Mohr, Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation, zeigt weiterhin steil ansteigende Inzidenzkurve in der Altersgruppen der Jüngsten.

Auch die aktuellen Daten der Potsdamer Stadtverwaltung bestätigen dies: Demnach sind derzeit 826 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen mit dem Corona-Virus infiziert, zudem 122 Mitarbeitende. Der Großteil der Kinder (412) besucht eine Grundschule. Danach folgt die Gruppe der Kita-Kinder (184), 88 Jugendliche aus Gesamtschulen, 74 Jugendliche von einem der Gymnasien, 37 aus Oberschulen sowie 23 Jugendliche von Beruflichen Schulen. Als Kontaktpersonen in Quarantäne gelten in Potsdam aktuell 1235 Kinder und Jugendliche sowie 2 Mitarbeitende, davon 1211 Kita-Kinder.

