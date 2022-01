Potsdam

Die Stadt setzt weiter auf das Impfangebot mit mobilen Aktionen. Aufgrund der ausreichenden Menge an Impfstoff besteht in den Potsdamer Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle nun auch für Personen über 30 Jahren die Möglichkeit, sich mit Comirnaty von Biontech oder Spikevax von Moderna impfen zu lassen.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0 (Vortag: 397)

Das Robert-Koch-Institut meldet zum Montag keine neuen Fälle. Aktuell gelten allerdings viele Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen als corona-infiziert. Auch viele Mitarbeitenden und Kontaktpersonen sind betroffen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1625,9 (Vortag: 1627,8)

Die Inzidenz geht minimal zurück.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Sonntag bei 3,5.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Wochenende keine aktuellen Patientenzahlen veröffentlicht. Am Freitag meldete die Stadtverwaltung insgesamt 38 Covid-Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern, davon wurden 6 intensivmedizinisch behandelt.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Corona-Demo: Zum sechsten Mal hat das Bündnis „Freie Impfentscheidung Potsdam“ zu einer Demonstration auf dem Bassinplatz in Potsdam aufgerufen. Um 18 Uhr wollen die Impfgegner gegen eine allgemeine, altersabhängige oder berufsspezifische Corona-Impfpflicht protestieren. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 1000 Teilnehmern, die Veranstaltung wurden angemeldet. An den fünf bisherigen Demonstrationen des Bündnisses nahmen jeweils mehrere Hundert Menschen teil.

► Treffen der Ministerpräsidenten: Angesichts ständig neuer Rekordzahlen bei den Corona-Infektionen wollen die Ministerpräsidenten heute am späten Mittag erneut mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten. Zuvor zeichneten sich aber weder wesentliche Verschärfungen noch grundlegende Lockerungen der Schutzmaßnahmen ab. Erwartet wurde daher, dass die bereits geltenden Maßnahmen für Kontakte und Veranstaltungen bestätigt werden. Dennoch sind bei der Videokonferenz von Bund und Ländern zahlreiche offene Fragen zu beraten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will, dass über eine Priorisierung von PCR-Tests entschieden wird. Da die Labor-Kapazitäten angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante knapper werden, will Lauterbach diese besonders exakten Tests im Wesentlichen für Beschäftigte in sensiblen Gesundheitseinrichtungen vorhalten. Fragen und ungelöste Probleme hat auch die wissenschaftlich empfohlene plötzliche Verkürzung der Zeitspanne hinterlassen, wie lange man als genesen gilt - nämlich von sechs Monate auf 90 Tage.

► Keine Personalengpässe in Geschäften: In den Geschäften ist es nach Angaben des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg bislang nicht zu Personalengpässen aufgrund steigender Corona-Fallzahlen gekommen. „Hygiene, das ist unser zweiter Vorname“, sagte der Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen gestern der dpa. Der Verband hatte seinen Verbandsmitgliedern in Berlin und Brandenburg angeboten, im Ernstfall einen Mitarbeitertausch zu organisieren. Dafür sollte Personal aus anderen Geschäften beispielsweise in Lebensmittelläden und Drogerien umverteilt werden können, damit der systemrelevante Handel nicht wegen Personalmangels schließen muss. Bislang haben die rund 100 Mitglieder aber keinen Bedarf angemeldet, wie Busch-Petersen sagte. Einzelne Geschäfte meldeten einen höheren Krankenstand, aber den könne man noch intern ausgleichen. „Wir stehen weiterhin bereit“, sagte er.

► Kostenlose PCR-Tests: Die Corona-Warn-App leuchtet rot, in der Kita der Kinder gab es Fälle oder Sie fühlen ein Halskratzen? In vielen Fällen besteht derzeit Anspruch auf einen gratis PCR-Test. Allerdings gibt es diesen nicht überall – ein Überblick über Teststellen in Potsdam und die geltenden Regeln.

► Tarifkampf in Pandemie-Zeiten: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft die rund 600 Beschäftigten der DAK-G in Berlin und Brandenburg heute zu einem vierstündigen Warnstreik auf. Hintergrund sind die derzeitigen Tarifverhandlungen. Verdi fordert im Schnitt eine Erhöhung der Gehälter um rund 5,9 Prozent, mindestens 200 Euro, für die Auszubildenden 150 Euro, bei 12 Monaten Laufzeit. Die Arbeitgeber bieten dagegen eine Steigerung vom einem Prozent jährlich bei einer Laufzeit von drei Jahren an. Für Verdi jedoch nicht akzeptabel, da die Bundesregierung, so die Gewerkschaft, für 2022 bereits einen Milliarden-Ausgleich für die Corona-Belastungen gezahlt habe, gleichzeitig die Leistungsausgaben infolge von Corona gesunken seien. Die finanzielle Lage der Kassen ist daher aus Sicht von Verdi relativ stabil ist. Da sich ein Großteil der Beschäftigten corona-bedingt in Heimarbeit befindet, soll der Warnstreik grundsätzlich zu Hause stattfinden: Computer aus und das Telefon stumm schalten. Die Verhandlungen gehen morgen in die dritte Runde.

►Wochenrückblick: In den vergangenen sieben Tagen sind in Potsdam 3057 neue Corona-Fälle registriert worden – fast doppelt so viel wie in der Vorwoche. Allein am vergangenen Freitag wurden 692 neue Fälle gemeldet. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie im März 2020. Insgesamt sind in der brandenburgischen Landeshauptstadt bisher 19.807 Corona-Fälle nachgewiesen wurden. Demnach haben sich rund elf Prozent der Potsdamer Bevölkerung bereits mit dem Coronavirus infiziert.

Wer ist besonders betroffen?

Das Coronavirus breitet sich noch immer unter den Jüngsten am stärksten aus. Die aktuellen Zahlen von Sebastian Mohr, Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation, belegen, dass gerade Kinder zwischen 5 und 14 Jahren betroffen sind. Dort liegt die Inzidenz bei deutlich über 4000.

Impfen lassen: Aktuelle Impftermine in Potsdam immer aktuell auf www.potsdam.de/impfen.

