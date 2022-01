Potsdam

Die Inzidenz steigt weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet 555 neue Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1.534,8.

Die Stadt setzt weiter auf das Impfangebot mit mobilen Aktionen. Aufgrund der ausreichenden Menge an Impfstoff besteht in den Potsdamer Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle nun auch für Personen über 30 Jahren die Möglichkeit, sich mit Comirnaty von Biontech oder Spikevax von Moderna impfen zu lassen.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 555 (Vortag: 692)

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie im März 2020 insgesamt 19.410 Menschen in Potsdam nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen werden aktuell hohe Inzidenzen verzeichnet.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1534,8 (Vortag: 1414,5)

Potsdam entwickelt sich aufgrund der schnell ansteigenden Inzidenz weiter zu einem bundesweiten Corona-Hotspot.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Freitag bei 3,3. Der Wert war gestern somit am vierten Tag in Folge gestiegen und die Ampel schaltete auf Gelb. Ebenfalls im gelben Bereich, aber mit sinkender Tendenz war der Anteil der allgemein in Brandenburg verfügbaren Intensivbetten die mit Corona-Patienten belegt waren: Der Wert lag gestern bei 13,7 – und sinkt seit gut einer Woche täglich.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am gestrigen Freitag 38 Covid-Patienten stationär behandelt, davon 6 intensivmedizinisch. Am Wochenende veröffentlicht die Stadtverwaltung keine aktuellen Patienten-Zahlen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Kostenlose PCR-Tests: Die Corona-Warn-App leuchtet rot, in der Kita der Kinder gab es Fälle oder Sie fühlen ein Halskratzen? In vielen Fällen besteht derzeit Anspruch auf einen gratis PCR-Test. Allerdings gibt es diesen nicht überall – ein Überblick über Teststellen in Potsdam und die geltenden Regeln.

► FFP2-Masken für Bedürftige: Zum Schutz vor Corona-Infektionen will das Land Brandenburg rund 550.000 FFP2-Masken an Menschen mit geringem Einkommen und Obdachlose verteilen. Darauf hätten sich Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Finanzministerin Katrin Lange (SPD) verständigt, teilte das Sozialministerium gesternam Freitag in Potsdam mit. Hintergrund ist den Angaben zufolge die Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht mit der geänderten Eindämmungsverordnung in Brandenburg. Seit vergangenem Montag gilt unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und bei Besuchen in Pflegeinrichtungen und Krankenhäusern. Die Masken kommen den Angaben zufolge aus der Landesreserve und werden derzeit noch vom Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg verwaltet. Sie sollen nun zeitnah über Tafeln, Mehrgenerationenhäuser und Familienzentren an Bedürftige verteilt werden, hieß es. Versand und Verteilung würden derzeit vorbereitet.

► Aufruf gegen rechtsextremen Hass: Mit dem landesweiten Aufruf „Brandenburg zeigt Haltung“ wollen Bürgerinnen und Bürger des Bundeslandes Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien in der Corona-Pandemie entgegentreten. Es sei offensichtlich, dass „unter dem Deckmantel der Kritik vermehrt demokratiefeindliche, verschwörungsideologische, antisemitische und rechtsextremistische Kräfte“ Falschinformationen und Hass verbreiteten, erklärte das Bündnis gestern in Potsdam. Dem müssten Solidarität und Zusammenhalt entgegengesetzt werden. Zu den rund 200 Erstunterzeichnern gehört auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der in Potsdam lebt und hier als SPD-Mitglied des Bundestages aufgeführt wird.

► Corona im Knast: Die Brandenburger Gefängnisse sind nach Angaben von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) mit Impfaktionen bisher erfolgreich im Kampf gegen eine Corona-Ausbreitung. „Die nach wie vor niedrigen Infektionszahlen belegen, dass jedenfalls bis jetzt unsere Schutzvorkehrungen in den Anstalten ausreichend sind“, sagte Hoffmann am Donnerstagabend im Landtag in Potsdam. „Wir haben natürlich seit der ersten und zweiten und auch der dritten Welle einen erhöhten Schutzstandard dadurch erreichen können, dass wir regelmäßig Impfungen in den Justizvollzugsanstalten angeboten haben.“ Die Gefangenen würden fortlaufend geimpft und auch für die Bediensteten gebe es Impfaktionen, sagte die Ministerin. Die Impfquote der Bediensteten liege in diesem Monat bei 85 Prozent und damit höher als in der Gesamtbevölkerung.

► Ersatzfreiheitsstrafe trotz Corona: Am Donnerstagabend hat die Landtagsmehrheit eine von der Linksfraktion geforderte Aussetzung von Ersatzfreiheitsstrafen in der Corona-Pandemie abgelehnt. Wenn jemand eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, kann stattdessen als Ersatz gemeinnützige Arbeit oder eine Haftstrafe verhängt werden. Die SPD-Justizpolitikerin Tina Fischer sagte, die Anstalten seien nicht so belastet, dass diese Ersatzfreiheitsstrafen ausgesetzt werden sollten. Dagegen sagte die Linke-Abgeordnete Marlen Block: „Die Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen ist ein soziales Problem.“ Die Corona-Pandemie verschärfe die Situation dieser Menschen noch. Sie wies auch auf die Kosten für Ersatzfreiheitsstrafen hin. Das Bundesjustizministerium will das Sanktionensystem einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen, Maßregelvollzug und Bewährungsauflagen überarbeiten.

► Mahnende Worte des Landeselternrats: Die aktuell hohen Infektionszahlen bereiten Eltern zunehmend Sorge. So kritisiert der Brandenburger Landeselternrat, dass in den Schulen nicht genügend getestet wird. Schuld sei das Ministerium, da Tests nicht rechtzeitig bestellt worden. Währenddessen verzeichnet Potsdam mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 4140 den landesweit höchsten Wert in der Altersklasse der Fünf- bis Neunjährigen.

► Zahlen haben sich verdoppelt: Dass in Potsdam (siehe unten) das Infektionsgeschehen gerade bei den Jüngsten am stärksten ausgeprägt ist, haben wir an dieser Stelle oft genug geschrieben. Doch auch außerhalb der Landeshauptstadt verbreitet sich das Coronavirus gerade unter Kindern und Jugendlichen stark. Innerhalb einer Woche hat sich in Brandenburg die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit positivem Corona-Test mehr als verdoppelt.

In dieser Woche seien bis Donnerstag (20. Januar) 6969 Schüler positiv getestet worden, das entspreche einem Anteil von 2,3 Prozent, teilte das Bildungsministerium gestern in Potsdam mit. In der Woche zuvor waren es noch 3289 Schülerinnen und Schüler mit einem Positivtest (1,1 Prozent). Unter den Lehrkräften wurden bis Donnerstag 512 positiv getestet (2,1 Prozent) - in der Woche davor waren es 331 (1,3 Prozent). Derzeit gibt es in Brandenburg rund 298.000 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 25.000 Lehrkräfte an 923 Schulen.

Wer ist in Potsdam besonders betroffen?

Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Potsdam vor allem im Altersbereich der 5- bis 14-Jährigen weiter stark an. Aktuell ist bei 783 Kindern und Jugendlichen aus Potsdamer Schule eine Corona-Infektion bestätigt. 388 Kinder gehen noch zur Grundschulen, 77 Jugendliche auf eine Gesamtschule und 40 besuchen ein Gymnasien, 214 Kinder gehen noch in eine Kita. Zudem sind derzeit 129 Mitarbeitende nachweislich infiziert.

Aufgrund der bekannten Infektionen befinden sich aktuell 1229 Kinder und Jugendliche in Quarantäne, davon sind allein 1169 Kita-Kinder betroffen. Vier ganze Schulklassen sind aktuell komplett in Quarantäne: aus der Foerster-Grundschule, der Zeppelin-Grundschule, der Waldstadt-Grundschule sowie der da-Vinci-Gesamtschule.

.

