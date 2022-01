Potsdam

Der leichte Rückgang der Inzidenz am Freitag hatte keine Aussagekraft, schon am heutigen Samstag gehen die Zahlen wieder nach oben- So viele Neuinfektionen hat Potsdam noch nie verzeichnet.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 783 (Vortag: 563)

Binnen einer Woche wurden damit 3667 neue Fälle gemeldet.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1808,8 (Vortag: 1729,7)

Auch die Inzidenz steigt damit wieder.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Freitag bei 3,9. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei genau 3,87; die Ampel zeigt Gelb, seit der Schwellenwert 3 überschritten wurde. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-Patienten in den Kliniken betrug mit Stand Donnerstag landesweit 11,7 Prozent. Die Warnampel zeigt in diesem Bereich Gelb. Derzeit liegen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 466 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, davon 86 auf Intensivstationen.

Wichtiger Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Corona-Infektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Freitag in den Potsdamer-Krankenhäusern 49 Menschen (-14 gegenüber dem Vortag) mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten fünf Personen (-1) intensivmedizinisch behandelt werden. Der Großteil der Infektionen wurde im Ernst-von-Bergmann-Klinikum registriert. Dort sind aktuell 28 Patienten mit dem Coronavirus infiziert.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Profis mit Wattestäbchen: Finn und Jonas Alhorn haben Tausende Corona-Tests durchgeführt. Ob im Fußballstadion, bei der Tafel oder im Luxushotel: Berührungsängste haben sie nicht. Wirklich genervt sind die Profitester dabei eigentlich nur von einer Sache.

►Rekord-Woche: Die vergangenen sieben Tagen waren in Potsdam mit Abstand die Woche mit den meisten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Das Robert-Koch-Institut bestätigte zwischen dem 21. und 28. Januar 2022 insgesamt 3439 Neuinfektionen – 739 mehr als in der vorherigen Woche. In der vergangenen Woche wurde auch die bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam gemeldet: Der Inzidenz-Wert lag am Donnerstag, 27. Januar 2022, bei 1820,3.

► Fake-News: In Potsdam der Landeshauptstadt machen Nachrichten von erwischten Quarantänebrechern die Runde. Der jüngste Fall wird dem Stern-Center zugeschrieben, wo ein Hausarzt einen seiner positiv getesteten Patienten beim Einkaufen entdeckte. Angeblich ließ das Center-Management darauf „einen Quarantäne-Patienten“ ausrufen. Dieser möge sich am Infopoint melden; anderenfalls müsse er die Kosten einer Evakuierung tragen. Nicht nur ein Betroffener soll sich daraufhin gemeldet haben, sondern 17! Kommentar des Center-Managers Frank Kosterka: „Alles Quatsch!“.

► Zurückzahlung gefordert: Das Land Brandenburg fordert von Künstlern unter Strafandrohung die Corona-Soforthilfe 2020 zurück. Solo-Selbstständige hätten für 2020 nur Betriebskosten geltend machen dürfen. Dabei versprach SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach viel mehr.

► Anstieg verlangsamt: Anstieg der Corona-Zahlen in Brandenburg hat sich nach den amtlichen Zahlen verlangsamt. Für die vergangenen sieben Tage meldeten die Gesundheitsämter 1291,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, wie das Robert Koch-Institut am gestrigen Freitag mitteilte. Das waren in etwa so viele wie am Vortag, als es 1291,3 waren. Die Zahlen liegen aber deutlich über denen vergangener Woche. Am vorigen Freitag war die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz auf 927,6 beziffert worden. Die höchsten Werte im Land wurden gestern in der Uckermark (1732,8) und in Potsdam (1729,7) gemeldet. Der Landkreis Elbe-Elster meldete mit 424,2 die geringsten Zahl.

► Steigende Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit positivem Corona-Test innerhalb einer Woche hat auf ganz Brandenburg gerechnet deutlich zugenommen - liegt aber insgesamt noch auf niedrigem Niveau. Seit dem Donnerstag der vergangenen Woche bis diesen Donnerstag (27.1.) wurden nach Angaben des brandenburgischen Bildungsministeriums 11.897 Schülerinnen und Schüler positiv getestet. Das sind rund 4 Prozent und im Vergleich zur Vorwoche fast doppelt so viele Infizierte. Unter den Lehrkräften waren es binnen einer Woche 758 positiv Getestete - ein leichter Anstieg im Vergleich zur vergangenen Woche.

► Mehr Tote: In Berlin und Brandenburg sind 2020 erheblich mehr Menschen gestorben als im Jahr davor. Wie das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg gestern in Potsdam mitteilte, starben 2020 insgesamt 72.275 Menschen. Das entspricht einem Anstieg um 8,3 Prozent gegenüber 2019. Davon waren 35.244 Frauen und 37.031 Männer. Die Zunahme der Sterbefälle sei auch auf das Corona-Virus zurückzuführen. Covid-19 sei bei 4,5 Prozent aller Verstorbenen (3.224 Menschen) die ausschlaggebende Todesursache gewesen. In Potsdam wurden bisher 264 „Corona-Tote“ registriert. → hier geht es zur ausführlichen Meldung

► Urteil nach Cyberangriff: Ein 31 Jahre alter Berliner, der mit einem Cyberangriff auf die IT-Datenverarbeitung die Abläufe in einem Impfzentrum im Landkreis Barnim blockiert hatte, ist am Donnerstag vom Amtsgericht Bernau in einem beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann, der die Tat gestanden hatte, müsse zudem eine festgesetzte Geldsumme an eine karitative Einrichtung zahlen, teilte die Polizeidirektion Ost gestern mit.

Wer ist besonders betroffen?

Die aktuellen Zahlen von Sebastian Mohr, Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation, belegen, dass die Inzidenz-Werte in allen Altersgruppen unter 60 Jahren war gestern zurückgegangen sind, dennoch deutlich im vierstelligen Bereich liegen. Am stärksten vom Infektionsgeschehen betroffen sind in Potsdam nach wie vor Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren.

