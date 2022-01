Potsdam

Auch am Sonntag meldet die Stadt Potsdam mehr als 240 Neuinfektionen, die Inzidenz steigt weiter.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Neuinfektionen: 242 (Vortag: 353)

Die Stadt Potsdam meldet am Sonntag 242 Corona-Neuinfektionen – 111 Infektionen weniger als am Vortag. Dennoch sind die Zahlen hoch, auch die Inzidenz steigt ein weiteres Mal an.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 874,7 (Vortag: 809,4)

Potsdam nähert sich bei der Sieben-Tage-Inzidenz der 900er-Marke und bleibt Spitzenreiter im Land Brandenburg. Die Stadt Brandenburg an der Havel hat inzwischen ebenfalls die 800er-Grenze überschritten und liegt bei einer Inzidenz von 809,4.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Samstag bei 2,73.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden zum Start ins Wochenende 23 Covid-Patienten stationär behandelt, davon 9 intensivmedizinisch. Aktuelle Zahlen veröffentlich die Stadtverwaltung Potsdam erst wieder am Montagmorgen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

►Sonder-Impfaktion in Potsdam: Der Slogan „Biontech für alle“ hat am Samstag in Potsdam mehrere hundert Menschen zu zwei Sonderimpfterminen gegen Corona gelockt. Geimpft wurde in der Schinkelhalle mit Termin, in der Metropolishalle am Filmpark auch ohne Termin. Dort zählte die MAZ um die Mittagszeit mehr als 60 Impflinge in einer Stunde. Gefragt waren vor allem Zweitimpfungen und die Booster-Impfungen.

► SPD-Aktion für Zusammenhalt: Mit mehr als 100 Kerzen hat die SPD in Potsdam für Zusammenhalt in der Corona-Pandemie geworben. Bei der Kundgebung unter dem Motto „Wir halten zusammen! Für wen schützt Du Dich?“ waren etwa ein Dutzend Teilnehmer dabei.

► FFP2-Pflicht im ÖPNV: Im Land Brandenburg gilt ab dem 17. Januar eine verschärfte Maskenpflicht für Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie müssen in Bussen und Bahnen dann eine FFP-2-Maske tragen. Wie aber wollen Verkehrsunternehmen wie Regiobus in Potsdam-Mittelmark die neue Regelung durchsetzen?

Wer ist besonders betroffen?

Nach wie vor sind vor allem die Kinder und Jugendlichen betroffen. Die höchste Inzidenz weist das Max-Planck-Institut für Potsdam am Samstag für die Gruppe der Fünf- bis 14-Jährigen aus, dort liegt die Inzidenz bei 2189. Auf Platz zwei liegen die 14- bis 35-Jährigen mit einer Inzidenz von 1104.

