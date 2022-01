Potsdam

Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Auch am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut viele Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt jetzt auf 1627,0.

Die Stadt setzt weiter auf das Impfangebot mit mobilen Aktionen. Aufgrund der ausreichenden Menge an Impfstoff besteht in den Potsdamer Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle nun auch für Personen über 30 Jahren die Möglichkeit, sich mit Comirnaty von Biontech oder Spikevax von Moderna impfen zu lassen.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Gemeldete Neuinfektionen: 397 (Vortag: 555)

Das Robert-Koch-Institut meldet weniger Fälle. Aktuell gelten 783 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen als corona-infiziert. Auch viele Mitarbeitenden und Kontaktpersonen sind betroffen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1627,0 (Vortag: 1534,8)

Die Inzidenz steigt weiter kontinuierlich an.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Sonntag bei 3,6. Der Wert ist somit unverändert geblieben, die Ampel steht weiterhin auf Gelb. Weiter gesunken ist dagegen der Anteil der Intensivbetten, die in Brandenburg für intensivpflichtigen Covid-19-Patienten benötigt werden. Am gestrigen Sonntag lag der Anteil bei 12,4 Prozent – ein Prozent weniger als gestern. Auf Grün springt die Ampel jedoch erst, wenn die 10-Prozent-Hürde unterschritten wird.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Der aktuelle Stand (siehe unten) ist von Freitag. Die Stadtverwaltung veröffentlicht erst am Montagmorgen aktuelle Zahlen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Omikron nicht unterschätzen: Wer geimpft ist, dem kann die Omikron-Variante nicht viel anhaben – so denken viele. Warum es trotzdem keine gute Idee ist, sich leichtfertig zu infizieren und wie gut sich unser Immunsystem trainieren lässt, erklärt die Potsdamer Immuntechnologin Katja Hanack.

► Kostenlose PCR-Tests: Die Corona-Warn-App leuchtet rot, in der Kita der Kinder gab es Fälle oder Sie fühlen ein Halskratzen? In vielen Fällen besteht derzeit Anspruch auf einen gratis PCR-Test. Allerdings gibt es diesen nicht überall – ein Überblick (mit Karte) über Teststellen in Potsdam und die geltenden Regeln.

► Verdopplung in einer Woche: Am gestrigen Samstag hatte Potsdam die sechsthöchste Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit. Lediglich fünf Berliner Bezirke wiesen einen höheren Inzidenz-Wert auf. Die Inzidenz in Potsdam hatte sich gestern im Vergleich zur Vorwoche fast verdoppelt, im Vergleich zum Jahresanfang nahezu versiebenfacht.

► Über 10 Prozent infiziert: Das Robert-Koch-Institut hatte bis zum gestrigen Samstag 19.410 Corona-Infektionen in Potsdam bestätigt. Damit haben sich bereits über 10 Prozent der Bevölkerung in Potsdam mit dem Virus infiziert.

► Wenige Intensiv-Patienten: Am Wochenende veröffentlicht die Stadtverwaltung Potsdam keine aktuellen Zahlen zu den Corona-Patienten in einem der Krankenhäuser. Zum Ende der Woche hin hatte sich die Zahl aber stark erhöht. Am Freitag waren 38 Menschen auf stationäre medizinische Hilfe angewiesen – neun Personen mehr als am Vortag. Erfreulicherweise ist die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation zum Ende der vergangenen Woche weiter gesunken. Sechs Menschen mussten aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung intensivmedizinische behandelt werden. Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr lagen 31 Menschen aufgrund der Virusinfektion im Krankenhaus, davon 12 auf der Intensivstation.

→ LESETIPP: Wie viele Covid-Patienten erkranken so schwer, dass sie auf die Intensivstation müssen oder ein Beatmungsgerät brauchen? Hier finden Sie die Zahlen auf einen Blick.

► Weniger Todesfälle: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist in dieser fünften, der so genannten Omikron-Welle, bisher nur leicht gestiegen. Seit Anfang des Jahres kamen in Potsdam fünf neue Todesfälle hinzu. Insgesamt sind in Potsdam bisher 264 Corona-Tote zu beklagen. Rein statistisch gesehen sind somit bisher rund 1,4 Prozent der Covid-19-Infektionen tödlich verlaufen.

Ausgangssperre auch im Umland: Nicht nur in Potsdam gilt aktuell eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Zehn Landkreise bzw. kreisfreie Städte sind bisher davon betroffen – seit gestern auch Potsdam-Mittelmark.

► Lieber Kündigung statt Impfung: Märkische Zahnärzte warnen vor Praxis-Schließungen. Bis Mitte März müssen Beschäftigte in der Gesundheitsbranche gegen das Coronavirus geimpft sein. Jetzt warnen Brandenburgs Zahnärzte davor, dass ungeimpfte Mitarbeiter kündigen und Praxen geschlossen werden müssen.

► So kommt die Impfkampagne in Brandenburg voran: Am Samstag hatten 68,4 Prozent der brandenburgischen Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten, 66,2 Prozent wurden zwei mal geimpft und 43,3 Prozent sind bereits geboostert. Hier sehen Sie laufend aktualisierte Zahlen in verständlichen Grafiken und Karten.

Wer ist besonders betroffen?

Die Situation ist unverändert: Die Corona-Zahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen in Potsdam besonders rasant an. Aktuell (Stand: 23. Januar 2022) gelten 783 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen und Kitas als infiziert – fast doppelt so viele befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

