Die Corona-Lage in Potsdam scheint sich am Sonntag leicht zu entspannen. Das RKI meldet am Morgen keine Neuinfektionen in der Landeshauptstadt. Damit sinkt auch die Inzidenz wieder. Der Wert liegt aber dennoch auf einem hohen Niveau.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0 (Vortag: 783)

Am Sonntag sind laut RKI keine Neuinfektionen in Potsdam gemeldet worden.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1632,5 (Vortag: 1808,8)

Durch die ausbleibenden Neuinfektionen am Sonntag sinkt auch die Inzidenz in der Landeshauptstadt. Der neue Wert liegt jetzt bei 1632,5.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Samstag bei 3,36.

Die Ampel zeigt Gelb, seit der Schwellenwert 3 überschritten wurde. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-Patienten in den Kliniken betrug mit Stand Samstag landesweit 11,3 Prozent. Die Warnampel zeigt in diesem Bereich Gelb. Derzeit liegen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 470 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, davon 84 auf Intensivstationen.

Wichtiger Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Corona-Infektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Samstag in den Potsdamer-Krankenhäusern 49 Menschen (keine Veränderung gegenüber dem Vortag) mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten fünf Personen (unverändert) intensivmedizinisch behandelt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

►Inzidenzen nach oben korrigiert: Die Corona-Inzidenzen Potsdams der vergangenen Wochen wurden vom RKI deutlich nach oben korrigiert. Der Grund dafür sind Nachmeldungen von Infektionen, die nicht rechtzeitig bei den Behörden angegeben wurden. Mehr zum Hintergrund der korrigierten Zahlen lesen Sie hier.

►Lage im Land: Aktuell sind mindestens 77.000 Menschen in Brandenburg infiziert – Tendenz steigend. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag wieder gestiegen. Die Lage in Brandenburg im Überblick.

►Polizei untersagt Corona-Demos in Cottbus: Nach zahlreichen unangemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Politik, zieht die Polizei in Cottbus Konsequenzen – für vorerst 14 Tage gilt ein Verbot für nicht angemeldete Versammlungen.

Wer ist besonders betroffen?

Die aktuellen Zahlen von Sebastian Mohr, Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation, zeigen, dass vor allem die 5- bis 14-Jährigen betroffen sind. In dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz derzeit bei 5277 (Stand Freitag).

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

