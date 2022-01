Potsdam

Die brandenburgische Landeshauptstadt hatte am Wochenende neue Corona-Rekordwerte erreicht. Am Samstag waren 199 Fälle gemeldet worden. Am Sonntag kamen in Potsdam 129 Neuinfektionen hinzu – so viele wie noch nie an einem Sonntag. Das führte zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 552,4. Der bisherige Inzidenz-Höchstwert am 30. November 2021 lag bei 536. Potsdam reißt damit auch den landesweiten Durchschnittswert: Brandenburg meldete am Sonntag eine Inzidenz von 503,9.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Neuinfektionen: 0 (Vortag: 129)

Die Landeshauptstadt Potsdam hat wie so oft am Sonntag keine Daten an das Robert-Koch-Institut gemeldet, so dass zum Wochenstart keine aktuellen Daten vorliegen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 551,3 (Vortag: 552,4)

Im Vergleich zum gestrigen Sonntag ist die Sieben-Tages-Inzidenz leicht gesunken, stellt aber noch immer den zweithöchsten bisher gemeldeten Wert in der Landeshauptstadt dar. Am vergangenen Montag lag die Inzidenz noch bei 284,4.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg liegt am Montag bei 4,8.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden zuletzt 32 Covid-Patienten stationär behandelt, davon neun intensivmedizinisch,

Was Corona mit unserem Alltag macht

►Corona-Demos: Am Samstag kam es in der Potsdamer Innenstadt einmal mehr zu Corona-Protesten. Zwischen Dorffest-Musik und satirischen Gegenprotesten blieb es friedlich. Die Polizei war vor allem mit der Kontrolle von Maskenbefreiungen beschäftigt.

► Impfgegner-Aktion in der Innenstadt: Peter Ganz hält Impfungen für gefährlich. Deshalb zieht er durch Deutschland und will Menschen warnen. Am Samstag hatte er am Brandenburger Tor seine weithin sichtbare Installation aufgebaut.

► 2Gplus in der Gastronomie: Wahrscheinlich schon am nächsten Wochenende gilt in der Gastronomie: Nur noch geboostert oder doppelt geimpft und frisch getestet wird gegessen. Das schmeckt nicht jedem Restaurantbetreiber in Potsdam, einige schließen jetzt schon von allein auf unbestimmte Zeit.

► Corona-Verstöße: Das Potsdamer Ordnungsamt zieht Bilanz 2021: Mehr Park- und weniger Tempoverstöße, eine Bombenentschärfung, 876 Corona-Verstöße und 16 Giftschlangen. Dabei sind die Einnahmen pandemiebedingt gesunken.

► Protest und Gegenprotest: Am Auch am Montag sind in Potsdam wieder mehrere Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Pandemie-Maßnahmen geplant.

Wer ist besonders betroffen?

Eine Auswertung der Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass aktuell die Gruppe der 15-bis-34-jährigen Potsdamer mit einer Inzidenz von 931 am stärksten betroffen ist. Es folgen die 5-bis-14-Jährigen mit 690 Fällen auf 100 .000 Personen binnen einer Woche. Vergleichsweise glimpflich scheint die Omikron-Welle die älteren Menschen zu treffen: Zwischen 60 und 79 Jahren beträgt die Inzidenz 168, bei den hochbetagten Menschen über 80 liegt sie bei 238.

Bei den Kindern und Jugendlichen aus Kitas und Schulen in Potsdam galten zuletzt 105 als mit Corona infiziert. Weitere 32 Kinder und Jugendliche sind als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Aktuell gilt noch die Regelung, dass bei bestätigten Omikron-Fällen 14 Tage Quarantäne angeordnet wird – egal ob der oder die Betroffene geimpft oder genesen ist.

Von MAZonline