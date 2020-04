Corona in Potsdam: Jetzt auch noch Infizierte in Altenklinik

Potsdam

Am Wochenende ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Potsdamer auf 264 gestiegen. Sieben Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstarben seit Freitag in den beiden Krankenhäusern der Stadt. Die Zahl der Corona-Toten im Stadtgebiet erhöht sich damit auf 19. Mit Stand Sonntagnachmittag wurden 110 Menschen stationär wegen einer Corona-Infektion behandelt, zwölf mussten beatmet werden.

Ein Großteil der Patienten liegt im städtischen Klinikum Ernst von Bergmann – da dort keine weiteren Patienten mehr aufgenommen werden, ist jeder weitere Fall innerhalb des Klinikums entdeckt worden. Dem zugrunde liegt ein Ausbruch am vorvergangenen Wochenende auf der geriatrischen Station. Dort wurden 33 Corona-Infektionen entdeckt. Mittlerweile sind 89 Patienten des Klinikums infiziert, insgesamt werden nur noch rund 300 Menschen dort behandelt.

Mehrere Infektionsherde

Doch auch außerhalb der Geriatrie im Klinikum gibt es mehrere Ausbruchs-Schwerpunkte. Das Evangelische Zentrum für Altersmedizin (EZA) gehört mit seinen 120 Betten in Krankenhaus und Tagesklinik zu den größten Kompetenzzentren für die Geriatrie in Brandenburg. Am letzten Wochenende hatten Mitarbeiter die Hausleitung auf einen Corona-Verdacht aufmerksam gemacht – mittlerweile wurden acht der 41 Patienten mit Covid-19-Symptomen ins St. Josefs Krankenhaus verlegt. Vier EZA-Mitarbeiter wurden positiv getestet, fünf Tests von Mitarbeitern unter Corona-Verdacht sind zudem noch nicht ausgewertet. Auch im Altenpflegestift auf Hermannswerder und der Seniorenresidenz Heilig-Geist-Park – dort sollen die Erkrankten nun genesen sein – gibt es Fälle unter den Bewohnern.

In Werder ( Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind 21 Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheims infiziert. Nachweislich stehen mindestens 210 der 264 Potsdamer Fälle in direkter Verbindung mit einer medizinischen Einrichtung, die Infizierten sind Patienten oder Bewohner, Pfleger und Ärztinnen. Zugleich ist klar, dass die nachgewiesene Fallzahl in der sonstigen Potsdamer Bevölkerung gering ist – es wird allerdings nur getestet, wer Kontakt mit einem Infizierten hatte oder in einem Risikogebiet war. Zuletzt lag die Zahl der in den beiden Potsdamer Testzentren am Stern und in der Innenstadt entdeckten Corona-Infektionen bei elf positiven von insgesamt 172 ausgewerteten Abstrichen binnen einer Woche.

„Theoretisch ist ein solcher Ausbruch in jedem Pflegeheim möglich“, sagt ein leitender Mitarbeiter eines großen Heims in der Stadt dazu – er möchte namentlich nicht genannt werden. „Das Pflegepersonal hat ein soziales Leben, die Heimleitung geht auch raus, jeder kann das einschleppen.“ Zudem seien bei den vielen Vorerkrankungen, die die meisten Heimbewohner hätten, stationäre Aufenthalte in Krankenhäusern an der Tagesordnung. „Und von dort kann dann das Virus wiederum in die Heime gelangen.“ Solche Infektionsketten zu durchbrechen sei nur mit außerordentlicher Disziplin und gutem Schutzmaterial möglich. „Und vielleicht wird es irgendwann nötig, das Personal ebenfalls im Haus unterzubringen“, sagt der Experte.

Alle neuen Fälle landen im St. Josefs

Weil das Bergmann-Klinikum keine Patienten mehr aufnimmt, landen alle neuen Corona-Fälle im St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer. Auch die lebensbedrohlichen Notfälle ohne Zusammenhang mit dem Virus werden in das katholische Krankenhaus gefahren. „Wir erleben in der Notaufnahme einen erheblichen Mehraufwand“, sagt Krankenhaussprecher Benjamin Stengl. In Zahlen: Allein in der Nacht von Freitag zu Samstag mussten acht Schlaganfälle in der vergleichsweise kleinen Notaufnahme versorgt werden, zwei davon gleichzeitig. „Wir können es aber gut stemmen.“ Zur Unterstützung sind Kollegen des Bergmann-Klinikums vor Ort, auch das Babelsberger Oberlinhaus und das Berliner St. Hedwig-Krankenhaus haben Personal geschickt. „Für genau diese Notfälle muss ein Krankenhaus zuständig sein“, sagt Benjamin Stengl, „wir müssen verhindern, dass die Menschen nicht wissen, wohin sie sich in einer medizinischen Notlage wenden können.“

Von Saskia Kirf