Potsdam

In Potsdam ist der vierte mit Covid-19-infizierte Patient im Bergmann-Klinikum gestorben. Das teilte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Montagnachmittag in einer Pressekonferenz mit. Die Zahl der Infizierten stieg auf 139. In den beiden Potsdamer Kliniken, Ernst von Bergmann und St. Josefs, werden aktuell 51 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, neun Patienten werden intensivmedizinisch behandelt und auch beatmet.

Zur Situation im Bergmann-Klinikum äußerte sich Dorothea Fischer, Medizinische Geschäftsführerin Klinikum EvB gGmbH und Chefärztin Frauenklinik. „Seit dem 16. März beobachten wir im Krisenstab besonders engmaschig die Fallzahlen der positiven Patienten und Verdachtsfälle.“ Vorsorglich habe man auch kontaktfreie Personen nicht nur räumlich isoliert, sondern auch abgestrichen, was über die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hinausgeht.

Ein separates Corona-Krankenhaus auf dem Klinikum-Campus

„In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zu einer auffälligen Meldezahl positiver Laborergebnisse. Durch dieses engmaschige Beobachten der Situation ist uns der Anstieg am Samstagmorgen um 10 Uhr aufgefallen“, so Fischer. Das sei insofern überraschend gewesen, als dass die Mehrheit der neuen positiv getesteten Patienten keinerlei Symptome aufwiesen.

Um die Covid-19-Infizierten von den anderen Patienten sicher zu trennen, ist laut Fischer ein separates Krankenhaus für die Corona-Fälle auf dem Gelände des Klinikums eingerichtet worden. Die strikte Trennung in ein covid-positives und negatives Klinikum sei ein Lerneffekt aus Italien und Frankreich.

Am Samstag habe man im Krisenstab die Entscheidung getroffen, alle stationären Patienten im Klinikum sofort zu testen, um diese strikte Trennung stringent durchzusetzen. „Dadurch konnten wir 31 weitere Patienten identifizieren, die das Virus tragen“, so Fischer. Die Patienten seien in den Isolationsbereich verlegt worden. „Von diesen Patienten ist keiner intensivpflichtig“, so Fischer. Wäre das Klinikum nach den RKI-Empfehlungen vorgegangen, „hätten wir nur einen statt 30 Infizierte entdeckt“.

Auch Mitarbeiter werden getestet, bisher keine Aussage über Ergebnis

Eine weitere Maßnahme, die das Klinikum nun durchsetzt: Alle Patienten, die geplant stationär aufgenommen werden, werden vorab auf Covid-19 getestet. Notfälle wie Opfer eines Verkehrsunfalls, Schlafanfall- oder Herzinfarkt-Patienten würden zunächst auf einer Screening-Station aufgenommen und erst verlegt, sobald die Testergebnisse vorliegen.

Auch die Mitarbeiter im Bergmann-Klinikum werden nun getestet – bei einem Großteil ist das laut Fischer bereits erfolgt. Dabei gehe man nach einem „definierten Risikoschema“ vor, teste zunächst die Mitarbeiter der Notaufnahme, der Intensivstation und der Infektiologie. Positiv getestete Mitarbeiter würden in Quarantäne geschickt – aktuell habe man genug Personal, so Fischer.

Wie viele Mitarbeiter nachweislich infiziert sind, wollte Fischer auf MAZ-Nachfrage nicht beantworten. „Die Ergebnisse stehen teilweise noch aus“, sagte Fischer, „insofern können wir dazu aktuell keine schlüssige Aussage geben.“

Von Anna Sprockhoff und Jan Russezki