Nach anderthalb Wochen: Virologin im Krisenstab des Potsdamer Klinikums schmeißt hin

Potsdam

Nach nur anderthalb Wochen kriselt es im Corona-Krisenstab des Ernst-von-Bergmann-Klinikums: Die Virologin Sigrid Baumgarte, der eine besondere Kompetenz im Management von infektiologischen Ausbruchsgeschehen zugesprochen wird und die den Krisenstab als Ausbruchsexpertin verstärken sollte, hat hingeschmissen. Wie das Klinikum auf MAZ-Anfrage mitteilt, ist der Posten derzeit unbesetzt. Sigrid Baumgarte hatte am 8. April mit ihrer Arbeit im Krisenstab begonnen und parallel dazu auch das Team, das den Ausbruch untersuchen, kontrollieren und zum Ende bringen soll, geleitet. Zudem vertrat sie seit dem 9. April die leitende Krankenhaushygienikerin. „Frau Dr. Baumgarte hat sich aktuell gegen eine weitere Beschäftigung im Corona-Krisenstab entschieden“, teilt das Klinikum mit. „Der Krisenstab sucht aktiv nach einem Nachfolger.“

Verlieren könnte Potsdams größtes Krankenhaus darüber hinaus in dieser Woche auch seine Geschäftsführung. Diese hatte am Samstag per Pressemitteilung erstmals Versäumnisse im Umgang mit der Virusausbreitung eingeräumt und zugesagt, nun aktiv an der Aufarbeitung der Krise mitzuwirken. Fraglich ist allerdings, ob sie selbst noch Gelegenheit dazu haben wird. Am Dienstag tagt der Aufsichtsrat des Klinikums, am Mittwoch der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung. Die Zukunft der Klinikleitung ist eine Frage, um die es dann gehen wird. Weitere Fragen zum Corona-Ausbruch im Bergmann sind nach wie vor offen.

Anzeige

Wie geht es nun weiter mit der Klinik-Spitze?

Dem Vernehmen nach wird der Gesellschafter, also Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), in der Aufsichtsratssitzung am Dienstagnachmittag einen Vorschlag präsentieren. Vorstellbar ist einerseits eine glatte Abberufung der Geschäftsführung. Ein zweites Modell könnte vorsehen, dass der vorsitzende Geschäftsführer Steffen Grebner und die medizinische Geschäftsführerin Dorothea Fischer für eine gewisse Zeit ihre Ämter ruhen lassen, bis die im Raum stehenden Vorwürfe geklärt sind.

Weitere MAZ+ Artikel

Ob nach den Vorkommnissen um zu spät gemeldete Covid-19-Infektionen und zurückgehaltene Listen auf Klinikumsseite, nach Drohungen mit Staatsanwaltschaft, Ordnungswidrigkeitsanzeigen und Zwangsgeld seitens der Stadt allerdings eine Zusammenarbeit nach der Krise realistisch ist, muss fraglich bleiben. Sicher ist: Wenn die Sache wirklich schmutzig wird, wird es ein Fest für Anwälte.

Denn dann geht es auch um Geld. Klinik-Chef Steffen Grebner hat schon vor einigen Jahren mindestens eine Viertelmillion Euro pro Jahr verdient. Kann die Stadt ihm kein schwer wiegendes Fehlverhalten nachweisen, wird sie sein Gehalt wohl weiter zahlen müssen – und das für seinen Nachfolger. Eine alternativ denkbare Abfindungslösung würde ebenfalls teuer.

In Erinnerung ist vielen Stadt-Politikern noch bestens der juristische Endlos-Streit mit dem ehemaligen Stadtwerke-Chef Peter Paffhausen, der am Ende laut Medienberichten rund eine Million Euro von der Stadt erhielt. Dem Manager war vorgeworfen worden, den Fußballverein SV Babelsberg 03 an Kontrollgremien vorbei finanziell unterstützt zu haben. Nach Auffassung von Gutachten war dabei der Stadt allerdings kein wirklicher Schaden entstanden, Darlehen wurden zurückgezahlt. Paffhausen wurde seinerzeit strafrechtlich nicht belangt.

Wer wusste in der Corona-Krise im Klinikum wann was?

Klar ist inzwischen: Schon früh gab es infizierte Mitarbeiter im Klinikum – und das war dort auch bekannt. So erklärte eine Sprecherin der MAZ schon früh, dass bereits am 4. April zwei Angestellte wieder gesund seien. Da eine Infektion zwei Wochen Quarantäne mit sich bringt, bedeutet dies: Spätestens am 21. März sind die ersten Infektionen nachgewiesen worden – wahrscheinlich noch früher. Das Magazin „Der Spiegel“ schreibt in einem aktuellen Bericht von vier bekannten Infektionen am 22. März. Öffentlich gemacht wurden diese Ansteckungen nicht.

Am 1. April dann, mehrere Tage nachdem das Klinikum den Ausbruch auf der Geriatrie bemerkt hatte, informierte die medizinische Geschäftsführerin Dorothea Fischer auf einer Pressekonferenz über drei infizierte Mitarbeiter. Diese seien entdeckt worden, als 250 Angestellte des Klinikums am Ausbruchs-Wochenende abgestrichen wurden. Laut Spiegel-Bericht gab es zu diesem Zeitpunkt aber schon 36 infizierte Mitarbeiter, die im Klinik-Krisenstab auch besprochen wurden. Zum Stab gehörten neben mehreren leitenden Ärzten auch Grebner und Fischer. Auf MAZ-Anfrage erklärt eine Sprecherin des Klinikums nun, dass die Infektionen auch dem Gesundheitsamt gemeldet worden sind – offen lässt sie allerdings, wann. „Das Klinikum Ernst von Bergmann hat keine vorhandene und dem Klinikum bekannte Information zurückgehalten“, heißt es.

Innerhalb des Klinikums muss längst bekannt gewesen sein, dass das Virus innerhalb des Hauses weitergetragen wurde. Vier Infektionen bei Patienten besprach der Krisenstab am 22., sieben am 24., neun am 25. März – an diesem Tag wurde auch der erste Fall auf der Geriatrie entdeckt. Zwei Tage später sind es sieben infizierte Patienten auf dieser Station, am 28. März dann, einem Sonnabend, sind es 33. Ab diesem Tag testet das Klinikum alle Patienten und entdeckt dabei zahlreiche weitere Infektionen. Fünf Tage nach den umfassenden Tests, am 2. April, haben sich 80 Bestandspatienten und 64 Mitarbeiter des Klinikums als covid-positiv erwiesen – inzwischen sind es 201 infizierte Mitarbeiter; 64 Covid-Patienten werden stationär betreut, davon elf auf der Intensivstation.

Wie geht es weiter?

Das Klinikum hat nach eigener Auskunft am Montag mit dem Gesundheitsamt besprochen, wo Nachbesserungsbedarf besteht. „Wir analysieren derzeit kritisch sämtliche relevanten Prozesse. Sobald unsere Analyse abgeschlossen ist und Ergebnisse vorliegen, werden wir diese vorstellen“, heißt es. Zudem hat das Klinikum seine Unternehmenskommunikation kurzfristig aufgestockt, um künftig schneller auf Anfragen reagieren zu können. Zugleich betont das Klinikum, dass bestimmte Informationen wegen der laufenden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei leitende Ärzte und die Geschäftsführung – also aus juristischen Gründen – nicht bereitgestellt werden können.

Von Nadine Fabian, Saskia Kirf, Anna Sprockhoff und Ulrich Wangemann