Volle Kita-Öffnung erst mit Impfstoff möglich

Die vollständige Öffnung aller Krippen, Kitas und Horte liegt noch in weiter Ferne. „Das kann es eigentlich erst geben, wenn auch alle Erzieher zurück ins System kommen – und dieser Zeitpunkt kommt erst, wenn es einen Impfstoff gibt“, sagte die Potsdamer Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Mittwoch der MAZ.

Der Grund: Jeder sechste Erzieher gehört wegen seines Alters oder Vorerkrankungen zur Corona-Risikogruppe und arbeitet deshalb derzeit nicht. Hinzu kommen krankheits- und urlaubsbedingte Ausfälle, sodass nur zwei von drei Erziehern zur Verfügung stehen.

Träger müssen selbst über Personaleinsatz entscheiden

Über den Personaleinsatz entscheidet nicht die Stadt, sondern allein ein Träger als Arbeitgeber. Bei Lehrern, wo das Land der Arbeitgeber ist, gilt folgende Richtlinie: „Der Einsatz von Lehrkräften ab Vollendung des 60. Lebensjahres, Schwangeren und Lehrkräften mit nachgewiesenen Vorerkrankungen ist grundsätzlich zu vermeiden“, heißt es in einem Schreiben des Bildungsministeriums an die Sozialdezernenten im Land vom Dienstag, das der MAZ vorliegt.

Zu den Trägern der Kindertagesbetreuung heißt es darin: „Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, wenn ein Einrichtungsträger sich für den alters- und vorerkrankungsunabhängigen Einsatz von Personal entscheidet, solange die gesundheitlichen Bedingungen gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gewahrt werden“, schreibt das Ministerium.

So liegt die Lösung der Kapazitätsfrage am Ende in der Hand der Träger – und damit auch die Risikoabwägung für die Erzieher. Die Stadt würde bei Bedarf Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. „Die Träger können sich an die zentrale Beschaffungsstelle der Stadt wenden, wenn sie Erzieher ausstatten möchten“, sagte Aubel.

Noosha Aubel (parteilos) ist als Bildungsbeigeordnete für die Betreuung verantwortlich Quelle: Friedrich Bungert

Über 4400 Anträge auf Notbetreuung gestellt

Derzeit steht allerdings nicht die Öffnung der Einrichtungen, sondern die Notbetreuung von Kleinkindern in Kitas und Schülern im Hort im Vordergrund. Der Bedarf kann in Potsdam noch gedeckt werden, allerdings sind die Kapazitäten fast ausgeschöpft. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die Aubel am Mittwoch auf MAZ-Anfrage genannt hat.

Demnach wurden bis zum Montag 4402 Anträge auf Notbetreuung gestellt, von denen auch 4244 bewilligt worden sind. Davon haben wiederum die Eltern von 2402 Kindern ihren Rechtsanspruch auch wahrgenommen und lassen ihre Kinder tatsächlich bereits betreuen. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor wurden nur rund 1400 Betreuungsplätze tatsächlich in Anspruch genommen.

Wer genehmigte Betreuung nicht nutzen will, soll Stadt informieren

„Die Herausforderung ist, dass wir ab dieser Woche weitere Zielgruppen aufnehmen. Das hat zum sprunghaften Anstieg geführt“, erklärt Aubel. So haben mittlerweile auch Eltern, bei denen nur ein Elternteil in sogenannten strukturrelevanten Berufen arbeitet, nun einen Betreuungsanspruch. „Erfreulicherweise schaffen es viele im Rahmen von Familie und Homeoffice, ihre Kinder zu betreuen“, sagt Aubel.

Sie appelliert an die Eltern, die zwar einen gültigen Bescheid haben, diesen aber doch nicht in Anspruch nehmen wollen, dies der Stadt zu melden. Denn der Bedarf ist an der Grenze angekommen. „Im Moment können wir noch alle Eltern versorgen, aber wenn tatsächlich alle 4244 Kinder morgen auftauchen – dann haben wir auch keine weiteren Plätze zur Verfügung“, sagt die Bildungsbeigeordnete.

Bei einigen der 158 abgelehnten Anträge gab es zudem Widersprüche der Eltern. „Es gibt eindeutige Fälle und eine Grauzone, denn die Liste der systemrelevanten Berufe ist nicht abschließend. Da gehen wir mit den Familien ins Gespräch“, sagt Aubel.

Kapazität wird durch Fläche in den Kitas und Personal begrenzt

Zwei Faktoren begrenzen die Zahl der Notbetreuungsplätze – die Fläche in den Kitas und das Personal. Während es im Krippenbereich eine Landesvorgabe gibt, wonach höchstens fünf Kinder in einer Gruppe sein dürfen, gilt das nicht für die älteren Kinder. Im Kitabereich hält die Stadt eine Gruppengröße von sieben Kindern vertretbar, wenn es auch genug Platz gibt. Aus dem Abstandsgebot von 1,5 Metern ergibt sich ein Flächenbedarf von neun Quadratmeter pro Kind.

Die zweite Grenze ergibt sich durch die Zahl der Erzieher, die arbeiten können - wie geschildert, fehlt derzeit ein Drittel des Personals.

Bedarf ist im ganzen Land höher als die Kapazitäten

Die begrenzten Betreuungskapazitäten sind ein Problem im ganzen Land. Es gibt nicht nur in Potsdam, sondern „flächendeckend mehr berechtigten Bedarf als Plätze zur Verfügung stehen“, sagt sie. Wenn noch weitere Zielgruppen einen Anspruch auf Notbetreuung bekommen, ergibt sich deshalb ein Problem.

Wer kommt zum Zug und wer muss eventuell sogar einen bereits ergatterten Platz wieder räumen? Eine Antwort darauf gibt es noch nicht. „Wie das praktisch umgesetzt werden kann, wenn es so weit kommt, ist noch offen. Wir hoffen dabei auf eine landesweite Regelung“, sagt Aubel.

Hortträger musste bereits Kinder wieder nach hause schicken

Schon jetzt gab es Ärger, weil ein Hortträger zu viele Kinder aufgenommen hatte, als der Platz es erlaubte. Das wurde jedoch erst bemerkt, als das übliche offene Konzept wegen der Kontaktbeschränkung aufgegeben werden musste.

Die Stadt wies den Träger an, die Zahl der betreuten Kinder zu reduzieren. Es wurden demnach Kinder, die üblicherweise nicht im Hort sind, aber nun durch die geschlossenen Schulen als Gastkinder aufgenommen worden waren, wieder von der Betreuung ausgenommen. „Wir arbeiten mit dem Träger an einer Lösung, der will weitere Fachkräfte bekommen und dann eine neue Gruppe eröffnen“, verspricht Aubel.

Von Peter Degener