Potsdam

Die Seniorenheime in Potsdam fordern keine Impfpflicht für ihre Mitarbeitenden. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide mit bereits 14 Toten hatte der Brandenburger Virologe Frank Hufert eine solche Impfpflicht für Pflegekräfte gefordert.

Der Geschäftsführer des Potsdamer Bergmann-Klinikums, Hans-Ulrich Schmidt, hat dafür Verständnis: „Ich bin grundsätzlich schon dafür, dass über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nachgedacht werden muss, sofern alle anderen Maßnahmen nicht greifen. Denn immerhin geht es hier um den Patientenschutz.“ Acht Patienten werden auf den Potsdamer Intensivstationen mit einer Corona-Infektion behandelt, weitere 17 auf den Covid-Normalstationen.

Ungeimpfte und Alte in den Kliniken

Michael Oppert, Chef der Corona-Stationen im Klinikum „Ernst von Bergmann“ sagt: „Wir sehen eindeutig, dass vor allem die ungeimpften Patienten mit schweren Verläufen auf der Intensivstation aufgenommen werden müssen.“ Das zeige die Schutzwirkung der Impfung.

„Allerdings sehen wir zunehmend auch ältere Patienten mit teilweise schweren Verläufen nach Impfdurchbrüchen, wenn deren Immunisierung länger als sechs Monate her ist. Somit ist den älteren Mitbürgern sechs Monaten nach der Zweit-Impfung dringend eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen.“ Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine solche Booster-Impfung für alle Menschen über 70 Jahren, alle Bewohner von Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal mit Kontakt zu Patienten oder Bewohnern.

Viele Drittimpfungen in den Heimen

Entsprechend haben die Träger der verschiedenen Einrichtungen bereits reagiert. „Wir unterstützen die Impforganisation für Bewohnerinnen und Bewohner“, sagt Andrea Benke vom Oberlinhaus mit seinen Wohngruppen für behinderte Menschen. Durchgeführt würden die Drittimpfungen von den jeweiligen Hausärzten. So wird es auch in verschiedenen Senioreneinrichtungen gehalten. „Die Seniorenheime stehen mit Ihren jeweiligen Hausärzten im engen Kontakt. Die meisten Booster-Impfungen sind schon absolviert“, teilt die Chefin der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Angela Schweers, mit. Eine Impfpflicht für die Mitarbeitenden der Awo gibt es nicht. „Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage“, betont Angela Schweers. Auch der Impfstatus werde nicht kontrolliert, aber „aufgrund der von uns organisierten Impftermine für unsere Mitarbeitenden können wir von einer Quote von mehr als 85 Prozent doppelt Geimpfter ausgehen.“

Gar nicht geimpft werden können derzeit Kinder unter zwölf Jahren. Das Virus verbreitet sich in dieser Altersgruppe weiter – wobei bislang in Potsdam keine schweren Verläufe beobachtet wurden. Mit Stand Montag waren in Kitas, Schulen und Horten 110 Kinder und acht Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert, davon 30 Kitakinder und 52 Grundschüler. Rund 400 Kinder sind in Quarantäne. Gemeldet wurden am Montag keine Neuinfektionen für Potsdam. Die Inzidenz betrug 123.

Andrea Benke teilt auf die Frage nach einer Impfpflicht mit, man setze „weiterhin auf Freiwilligkeit in Verbindung mit Aufklärung.“ Die Alexianer, die neben dem St. Josefs-Krankenhaus und dem Evangelischen Zentrum für Altersmedizin auch Seniorenheime betreiben, sagen: „Die Eigenverantwortung und der bewusste Umgang mit den Risiken einer pandemischen Lage ist in unserer Mitarbeiterschaft so hoch, dass wir eine Pflicht zur Impfung für unser Haus als nicht notwendig erachten“, so Oliver Pommerenke, Regionalgeschäftsführer der Alexianer in Potsdam. Auch dort wird geboostert, die Drittimpfungsquote unter den Bewohnern der Seniorenheime liege bei 82 Prozent.

Booster bei mobilen Teams nicht für jeden

Bei der Verteilung der Impfstoffe setzt man in Potsdam weiter auf einen Mix aus niedergelassenen Ärzten und mobilen Angeboten. In den vergangenen vier Wochen seien insgesamt 1561 Impfungen bei 14 mobilen Aktionen gegeben worden, teilt eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit: „Davon waren 111 Drittimpfungen.“ Allerdings kann nicht jeder sich nun bei den Impfteams den Booster abholen: „In diesem Rahmen werden alle Impf-Optionen angeboten, für die es derzeit eine Stiko-Empfehlung gibt.“ Die vom geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn ausgerufene Booster-Impfung für alle gibt es demnach bei den niedrigschwelligen Angeboten nicht.

Von Saskia Kirf