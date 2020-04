Corona-Krise im Klinikum: Konflikt wird nun offen ausgetragen

Potsdam

Verschweigen, abwiegeln – vertuschen? Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum hält die Stadt weiter hin. Wie berichtet, hat das Klinikum die Unterlagen zum Ausbruch des Coronavirus innerhalb des Krankenhauses nach Androhung eines Zwangsgeldes von bis zu 50.000 Euro am Donnerstag zwar vorgelegt – diese sind laut Stadt aber unvollständig. So fehlen unter anderem Angaben zu covid-positiven Mitarbeitern und damit wichtige Informationen, um Infektionswege innerhalb des Krankenhauses und möglicherweise hinaus in die Stadt und die Region rekonstruieren zu können. Zur Stunde muss sich die Geschäftsführung in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates dazu erklären.

Strafanzeigen wegen fahrlässiger Tötung

Inzwischen hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen die Geschäftsführung und Ärzte des Klinikums gestellt. Staatsanwalt Wilfried Lehmann bestätigt den Eingang der Anzeige. „Wir prüfen nun den Anfangsverdacht“, sagt er auf MAZ-Anfrage. Zuerst hatte rbb24 darüber berichtet.

Fest steht bisher: Seit mehr als zwei Wochen hält dass Klinikum nun Informationen zurück, die für die Aufarbeitung und Nachverfolgung der außer Kontrolle geratenen Coronavirus-Verbreitung elementar sind. Die Klinikspitze begründet die Entscheidung mit den laufenden Ordnungswidrigkeitsverfahren: Man wolle sich nicht selbst belasten.

Klinikum hat Informationen schon früh zurückgehalten

Recherchen der MAZ zeigen: Dieses Hinhalten hat System. Schon früh hat das Klinikum dem Krisenstab der Stadt wichtige Informationen vorenthalten – spätestens aber, seit dort der erste Patient mit Covid-19 gestorben ist.

Am 26. März hatten Klinikum und Stadt den Tod eines mit dem Coronavirus infizierten 88-jährigen Potsdamers öffentlich gemacht. Was damals niemand sagte: Der Mann starb nicht etwa isoliert auf der Infektiologie, sondern auf der Geriatrie. Wie die MAZ erfuhr, wusste zum Zeitpunkt seines Todes niemand, dass der Patient mit dem Coronavirus infiziert war – das positive Testergebnis lag erst vor, als der Mann bereits tot war. Ein 80-jähriger Patient, Potsdams zweites Covid-19-Opfer, starb wenige Stunden später.

Die Geriatrie, das hat das Klinikum eingeräumt, gehört zu den am stärksten vom Virusausbruch betroffenen Stationen, aber auch zu den betriebsamsten. Dort sollen ältere Menschen nach Behandlungen im Krankenhaus und Operationen wieder zu Kräften und Mobilität kommen. Verschiedene Therapien und Trainings – oft in Gruppen – bestimmen den Alltag. Zum Team der Altersmedizin gehören deshalb nicht nur Ärzte und Pfleger, auch Sozialarbeiter, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und weitere Spezialisten gehen dort ein und aus. Einmal in der Woche kommen die Klinikclowns zu Besuch. In einem Werbeflyer für die Bergmann-Geriatrie heißt es: „Bitte bringen Sie bequeme Alltagskleidung für Ihren Aufenthalt in der Geriatrie mit!“

Obwohl das Leben jenseits der Krankenhausmauern seit dem 16. März ausgebremst ist und strenge Kontaktbeschränkungen gelten, ändert sich auf der Geriatrie nach MAZ-Informationen kaum etwas. So finden Gruppentherapien und das gemeinsame Essen noch bis zum 27. März statt.

Informationen zu Ereignissen vor dem 2. April fehlen

Was genau rund um den Sterbetag des zunächst unentdeckten Covid-19-Patienten innerhalb des Krankenhauses passiert ist, hält das Klinikum zum Teil bis heute unter Verschluss. Die Sequenzen der Linelist, die der Stadt noch immer nicht vorliegen, betreffen die Wochen vor dem 2. April. Bekannt ist, dass das Klinikum am Morgen des 28. März eine Häufung von positiven Test-Ergebnissen entdeckt haben will – schon am Mittag lässt es stationäre und künftige Patienten sowie Mitarbeiter reihenweise testen. Dabei soll zunächst nur das Personal von Geriatrie, Nephrologie, Chirurgie und Urologie abgestrichen werden, doch die Mitarbeiter verständigen sich untereinander – und meutern. Deutlich mehr Mitarbeiter als vom Klinikum vorgesehen erscheinen zum Test und bestehen darauf, abgestrichen zu werden. Die Sorge, infiziert zu sein, ist in der Belegschaft offenbar groß.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sagt, er sei am 28. März von Klinikchef Steffen Grebner angerufen und darüber informiert worden, dass es Verdachtsfälle auf mehreren Stationen gibt. Dass am Klinikum etwas Außergewöhnliches vor sich geht, ist da nicht mehr zu verhehlen: Vor dem Haupthaus bildet sich eine lange Warteschlange derer, die zum Covid-Test wollen.

Die Zahlen steigen rapide – doch niemand spricht von einem Ausbruch

Als Schubert am 29. März in der Sitzung des Krisenstabs des Klinikums erscheint, präsentiert man ihm folgende Zahlen: 17 positive Fälle, davon neun auf der Intensivstation, davon acht beatmet. Am 30. März geht gegen 10 Uhr bei der Stadt die Meldung des Klinikums über einen abrupten Anstieg der positiven Fälle ein – konkret: 58 positive Patienten, neun liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. Am Nachmittag treten der Oberbürgermeister, die Amtsärztin, der kaufmännische Geschäftsführer des Klinikums Steffen Grebner und die medizinische Geschäftsführerin Dorothea Fischer vor die Presse: Fischer spricht von einem „sprunghaften Anstieg“ – den Begriff „Ausbruch“ verwenden weder sie noch Grebner, noch der Oberbürgermeister oder die Amtsärztin.

Dennoch erhöht sich ab diesem Moment der Druck auf die Klinikleitung – und zwei Fragen werden immer drängender: Wie konnte es zu dem Ausbruch kommen? Und wie ist die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen? Daran, dass das Klinikum die Krise allein in den Griff bekommt, glauben der Oberbürgermeister und auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht mehr. Am Abend des 30. März einigt man sich, das Robert-Koch-Institut ( RKI) um Hilfe zu bitten. Am Morgen des 31. März stellt die Stadt ein entsprechendes Amtshilfeersuchen – und verhängt Tags darauf den Aufnahme- und Verlegungsstopp.

Auf die erste Aufforderung reagiert das Klinikum erst gar nicht

Parallel beginnt der Kampf mit dem Klinikum um Antworten zum Ausbruchgeschehen. Das Bergmann verweigert umfassende Informationen, legt lediglich Zahlen vor – jegliche Angaben zu Stationen, infizierten Mitarbeitern oder ähnlichem fehlen. Am 2. April fordert das Gesundheitsamt das Klinikum daraufhin zum ersten Mal schriftlich auf, die sogenannten Linelists sowie ein Verlegungsprotokoll herauszugeben. Vergeblich. Das Klinikum reagiert nicht einmal.

Dabei ist die Linelist nicht zum ersten Mal Thema zwischen Gesundheitsamt und Klinikum. Wie Amtsärztin Kristina Böhm berichtet, hatte das Klinikum schon 2019 bei einem Krankheitsgeschehen Daten und Informationen nicht ordnungsgemäß vorgelegt. Daraufhin hat die Klinikleitung – so sagt es Schubert – im Dezember 2019 mit ihrer Unterschrift versichert, dass sie diese Linelists in Zukunft führen werden.

Die Stadt selbst thematisiert die Auseinandersetzung mit dem Klinikum nicht, noch am Ostermontag hält die Amtsärztin die Öffentlichkeit in dem Glauben, dass es diese Linelist im Klinikum nicht gibt. Erst nachdem die MAZ am Dienstag erfährt, dass das Klinikum diese Dokumentation sehr wohl führt, räumt die Stadt den Konflikt mit dem Klinikum ein und Schubert, der inzwischen auch politisch zunehmend unter Druck gerät, nennt Details.

Wohin wurden die Geriatrie-Patienten verlegt?

Danach erhält die Stadt am 4. April zwar eine Liste mit Abverlegungen aus der Geriatrie, aber auch diese ist unvollständig. Dennoch reichen die Daten, die der Stadt bis dato vorliegen, um feststellen zu können, dass leitende Ärzte dem Gesundheitsamt meldepflichtige Fälle nicht mitgeteilt haben. Schubert sucht daraufhin nach eigenem Bekunden das Gespräch mit der Geschäftsführung des Klinikums und informiert über die Verstöße.

Doch was tun? Da die Klinik in dieser akuten Krise gerade auf das Führungspersonal dringend angewiesen sei, will Schubert zunächst den milden Weg gehen und leitet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ohne Strafverfahren ein – geführt von Amtsärztin Böhm. Er hält Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden, die auf unabhängige Aufklärung und die Abgabe des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft drängen. Nur einen Tag später, am 7. April, fällt dann nach Vorlage des Berichts des Robert-Koch-Instituts die Entscheidung: Die Verfahren werden auf die beiden Geschäftsführer des Klinikums ausgeweitet – und zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft abgegeben.

Ein Zwangsgeld wird angedroht, ein Ultimatum gestellt

Am selben Tag fordert das Gesundheitsamt das Klinikum ein weiteres Mal schriftlich zur Herausgabe der Linelists auf. Nun antwortet das Bergmann und verweigert ausdrücklich die Herausgabe der Listen mit Datum vor dem 2. April. Das Klinikum begründet die Entscheidung mit den laufenden Verfahren und der Gefahr, dass sich die Betroffenen mit der Herausgabe der Daten selbst belasten. Ein Argument, das die Stadt nicht gelten lassen will. Unter Androhung eines Zwangsgelds fordert man das Klinikum am 15. April ein weiteres Mal schriftlich auf, die Listen binnen 24 Stunden vorzulegen. Am 16. April dann die Ernüchterung: Das Klinikum hat zwar Listen vorgelegt – allerdings lückenhaft.

Der Aufsichtsrat trifft sich zur außerordentlichen Sitzung

Bleibt die Frage: Warum weigert sich Klinikum, die Listen vollständig herauszugeben? Liegen sie möglicherweise doch nicht vollständig vor? Oder sind daran Informationen zu finden, die das Klinikum um jeden Preis zurückhalten will? Aufschluss könnte die heutige Sitzung des Aufsichtsrates geben, in der sich die beiden Geschäftsführer erstmals in größerer Runde zu den Vorfällen erklären müssen. Zur Diskussion wird dann auch die Frage stehen, welche Konsequenzen Aufsichtsrat und Oberbürgermeister als Gesellschafter aus den Vorkommnissen ziehen.

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff