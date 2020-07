Nach Corona-Massentest - Corona in Potsdam: Zwei weitere Infektionen in der Kita am Schlaatz bestätigt

Die meisten Tests der mehr als hundert Corona-Verdachtsfälle in einer Potsdamer Kita sind ausgewertet. Nun ist sicher: Mindestens ein weiteres Kind und eine Erzieherin haben sich mit dem Virus infiziert – und die Stadt rechnet mit weiteren Fällen.