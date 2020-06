Potsdam

Von Dienstag zu Mittwoch hat sich ein weiterer Potsdamer mit Corona infiziert. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochvormittag mit. Damit sind seit Februar insgesamt 636 Potsdamer am Coronavirus erkrankt. Rund 76 Prozent sind aktuell wieder genesen, genauer: 486 Menschen.

Am Mittwoch haben sich 92 Menschen in häuslicher Quarantäne befunden. Das sind neun weniger als am Dienstag. Zum Vergleich: Vor vier Wochen (2. Mai 2020) waren es noch 432 Potsdamer, also mehr als viereinhalb Mal so viele.

Zwei Patienten aus Ernst von Bergmann entlassen

Derzeit befinden sich noch fünf Patienten auf der Corona-Station im Ernst von Bergmann-Klinikum. Von Dienstag zu Mittwoch wurden dort zwei genesene Patienten aus dem Krankenhaus entlassen.

Seit Februar 2020 sind 53 Potsdamer an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Von MAZonline/fla