In diesen Zeiten jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Weiterer Todesfall und steigende Infektionszahlen im Bergmann-Klinikum

Am Donnerstag ist ein weiterer Potsdamer, der an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt hat, im Klinikum Ernst von Bergmann verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Klinikum auf acht, im gesamten Stadtgebiet auf elf – fünf der Toten waren Potsdamer Bürger. Bei dem nun Verstorbenen handelte es sich um einen 82-jährigen Mann, der auf der Isolierstation behandelt wurde.

Im Klinikum hat sich die Zahl der Infizierten deutlich erhöht: Von 51 am Mittwoch auf 78 am Donnerstag – das entspricht einer Infiziertenquote unter den Patienten von fast 15 Prozent. 14 Patienten liegen auf der Intensivstation, 11 müssen beatmet werden. Zwei Patienten konnten am Donnerstag genesen entlassen werden. Insgesamt sind 63 Mitarbeiter positiv getestet.

Reiseweg von infiziertem Arzt nach Potsdam ermittelt

Die Bundespolizei hat den Reiseweg eines nach einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Arztes von London nach Potsdam ermittelt. Die Ergebnisse liegen dem Potsdamer Gesundheitsamt vor, wie Bundespolizei und eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag mitteilten. Das Gesundheitsamt werde nun mit allen auf dem Reiseweg nachvollziehbaren Personen aus Potsdam in Kontakt treten und zudem alle anderen betroffenen Gesundheitsämter informieren.

Aus dem Nichts taucht ein kranker Arzt in Potsdam auf, der Mann stirbt.

Rewe-Markt bittet seinen Kunden, Schutzmasken zu tragen

Rewe im Markt-Center hat am Donnerstag die Maskenpflicht für seine Mitarbeiter eingeführt. Ab Freitag werden auch die Kunden gebeten, möglichst mit Maske einkaufen zu kommen, sagte Markt-Betreiber Siegfried Grube der MAZ; er selbst trägt schon seit Dienstag Maske.

Potsdam liefert Mittagessen an bedürftige Kinder

Ab dem 8. April gibt es in Potsdam Essen auf Rädern für Kinder bedürftiger Familien. Die gemeinsame Aktion der Stadt Potsdam, der Tafel und der Arche kommt jenen Kindern zugute, die auf günstiges oder kostenloses Mittagessen angewiesen sind – und für die diese Mahlzeit wegen der aktuellen Schulschließungen ausfällt. Nach Angaben der Stadt betrifft das derzeit 2500 Kinder.

Potsdamer melden zahlreiche Kontaktverstöße an das Ordnungsamt

Am vergangenen Freitag und Samstag sind „über 150 Hinweise, Anzeigen und Fragen zu Personenansammlungen auf Grünflächen, Sport-und Spielplätzen“ bei der Einsatzzentrale des Ordnungsamtes eingegangen. Im gewerblichen Bereich wurden rund 110 Verstöße aufgenommen. Doch auch Privatpersonen begingen Verstöße.

Corona: Andrang auf Wohngeldstelle – Amt kommt nicht hinterher

Erst die Cyberattacke auf das Potsdamer Rathaus, dann der Corona-Ausnahmezustand. Die Wohngeldstelle der Landeshauptstadt war schon vor der Virus-bedingten Krise am Limit, mittlerweile kann sie Neuanträge gar nicht mehr termingerecht abarbeiten. Ein Grund dafür sind fehlende Laptops. Vom Landesministerium für Infrastruktur, das der Landeshauptstadt nach der Cyberattacke zeitweise mit vier Rechner-Arbeitsplätzen aushalf, kam jetzt nach der Bitte der Stadt um acht Laptops für Mitarbeiter der Wohngeldstelle im Homeoffice eine Absage: die Stadt müsse sich schon selbst helfen.

Umbau des Leipziger Dreiecks wird fortgesetzt

Der Umbau des Leipziger Dreiecks geht in die nächste Bauphase. Ab 7. April beginnen hier die Gleisbauarbeiten. Darüber hinaus werden in dieser Phase die Fahrleitungs- und Bahnstromanlagen der Straßenbahn errichtet sowie die Fahrbahnen, Geh- und Radwege inklusive der neuen Straßenbahnhaltestellen in der Friedrich-Engels-Straße hergestellt.

Sperrungen wegen Brückenabriss

Im Zuge des Brückenabrisses an der Nutheschnellstraße kommt es am Wochenende erneut zu Sperrungen des Bahn- und Straßenverkehrs. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag auf MAZ-Anfrage mitteilte, trifft es den Regional- und S-Bahn-Verkehr von Freitag, dem 3. April, 22 Uhr, bis Montag, den 6. April, 1.30 Uhr. Von Sonntag, dem 5.April, 18 Uhr, bis Montag, den 6.April, 5 Uhr, wird auch die Friedrich-Engels-Straße voll gesperrt.

MAZ-Zeitungsbotin: mit dem Fahrrad durch die Nacht

Für viele gehört ein Blick in die Tageszeitung genauso zum Frühstück wie die erste Tasse Kaffee. Dass die Lektüre jeden Morgen pünktlich im Briefkasten landet, haben Abonnenten Menschen wie der Potsdamer Zeitungsbotin Beate Holzer zu verdanken. Bis zu 250 Exemplare teilt die 40-Jährige pro nächtliche Radtour durch Babelsberg aus. Der MAZ hat sie erzählt, warum sie ihren Job auch in Krisenzeiten gerne macht.

Tag des Kinderbuches: Diese Tipps geben Potsdamer Autoren für Kinder und Jugendliche

Die Zeit in der Corona-Abriegelung wird mal wieder lang? Da kommt er ganz recht, der Internationale Tag des Kinderbuches. Die MAZ hat sich mal bei sieben Potsdamer Autoren schlau gemacht, was sie gern gelesen haben oder ihren Kindern vorlesen. Eins vorweg: John von Düffel empfiehlt „Eine Geschichte für den König“ von Paul Biegel.

