Potsdam

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in den vergangenen 24 Stunden 39 neue Corona-Fälle in Potsdam registriert.

Nur kurzfristige Entspannung

Was auf den ersten Blick zunächst wenig klingt, ist in der Realität der vierthöchste Wert, der bisher an einem Sonntag gemeldet wurde.

Die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam bestätigten Corona-Fälle stieg somit auf 9441 – rund 5,2 Prozent der Potsdamer Bevölkerung haben sich bisher mit dem Coronavirus infiziert. Brandenburgweit wurden in Potsdam bisher die fünftmeisten Corona-Fälle registriert. Corona-Spitzenreiter ist in Brandenburg aktuell der Landkreis Oberhavel mit insgesamt 10.751 bestätigten Corona-Fällen.

Der Inzidenz-Wert in Potsdam ist demzufolge am Sonntag auf unter 300 gesunken und liegt aktuell bei 296,5. Grund für das aktuelle Absinken des Inzidenz-Wertes ist die relativ geringe Anzahl der am heutigen Sonntag gemeldeten Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche (60). Das wird auf die Inzidenz-Kurve in Potsdam sehr wahrscheinlich aber nur einen sehr kurzfristigen Effekt haben. 

Der nächste Anstieg in Potsdam wird kommen

Selbst wenn es am Montag die seit Monaten obligatorische Corona-Nullnummer in Potsdam geben sollte – neue Corona-Fälle an einem Montag wurden in Potsdam das letzte Mal am 31. Mai 2021 veröffentlicht – wird die Inzidenz wieder steigen. Die gemeldeten Fallzahlen – Ausnahme dieser Sonntag – in den für die Inzidenz ausschlaggebenden sieben Tagen waren jeweils zu hoch und lagen deutlich über den Werten der vorherigen Tage.

Rein rechnerisch müsste die Inzidenz daher schon am morgigen Montag in jedem Fall steigen, nur eine Bereinigung der Statistik würde dies verhindern. Die Statistiken wurden in der Vergangenheit immer wieder mal bereinigt, d.h. irrtümlich gemeldete Positiv-Fälle entfernt oder zeitlich falsch eingeordnete Meldungen korrigiert. So gab es bereits Tage, an denen negative Zahlen veröffentlicht wurden.

Übrigens ist der aktuelle Inzidenz-Wert keineswegs niedrig. Er stellt immerhin den vierthöchsten jemals gemeldete Wert dar und liegt unter den Sonntags-Inzidenzen deutlich auf dem ersten Platz.

Inzidenz bei den Kindern bleibt gleich

Die geringe Zahl der gemeldeten Neu-Infektionen schlägt sich in fast allen Altersgruppen nieder – nur nicht bei den Jüngsten. Nach Angaben des Daten-Experten Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut liegt beispielsweise die Sieben-Tage-Inzidenz der 5- bis 14-Jährigen unverändert bei 972,9. In allen älteren Altersgruppen ist dagegen ein leichtes Absinken der Kurve zu beobachten.

Von Hajo von Cölln