Potsdam näht gegen das Coronavirus: Doch welchen Schutz bieten die Stoffmasken?

Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Kommunen – alle rufen derzeit zum Nähen von Schutzmasken auf. Auch Supermärkte appellieren inzwischen an ihre Kunden, mit Mundschutz einkaufen zu gehen. Doch was bringt die selbst genähte Maske wirklich? Wen schützt sie? Und wo werden sie tatsächlich eingesetzt? Die MAZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Was gibt es für Masken es?

Grundsätzlich werden zwei Arten unterschieden. Erstens: die sogenannten FFP2- und FFP3-Masken. Nur diese Masken sind für medizinisches Personal im Umgang mit dem Coronavirus zertifiziert und halten laut Robert-Koch-Institut ( RKI) Viren tatsächlich ab und schützen nicht nur das Gegenüber, sondern auch denjenigen, der die Maske träge. „Das sind Masken, die das medizinische Personal und das Pflegepersonal, das kranke Menschen versorgt, tragen muss, um sich optimal vor einer Infektion zu schützen“, erklärte RKI-Präsident Lothar H. Wieler in der aktuellen Pressekonferenz am Dienstag. Und dann gibt es noch den Mund-Nasen-Schutz – darunter fallen auch die selbstgenähten Stoffmasken.

Wen schützen Stoffmasken ?

Der Mund-Nasen-Schutz dient dem Schutz anderer vor einer Infektion – also nicht dem Träger oder der Trägerin. „Wenn jemand selber infiziert ist, dann führt ein Mund-Nasen-Schutz dazu, dass beim Husten und Niesen die Tröpfchen nicht so weit fliegen können – das schützt also das Gegenüber“, so RKI-Präsident Wieler. Das sei sinnvoll und werde vom RKI auch empfohlen.

Ob die selbstgenähten Stoffmasken so gut schützen wie die gekauften Einwegmasken , hängt laut Wieler vor allem vom verwendeten Material ab. Die offiziellen Mund-Nasen-Schutzmasken sind aus mehreren speziellen Lagen Stoff mit Filterschicht und werden normalerweise nur einmal verwendet. Auch wenn die selbstgenähten Masken vielleicht nicht so wirkungsvoll sind wie die Stoffmasken, sagte Wieler am Dienstag: „Auch ein selbstgebauter Mund-Nasen-Schutz hält natürlich Tröpfcheninfektion zurück, wenn man niest und hustet. Insofern ist er für den Schutz anderer sicher von Relevanz.“

Wie werden die Stoffmasken in der Klinik eingesetzt?

Im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum kommen die Stoffmasken ausschließlich in den Bereichen ohne direkten Patientenkontakt zum Einsatz. „Sie werden von unseren Mitarbeitern der Technik, Verwaltung, Küche und dem Labor sowie externem Personal getragen und dienen dem sogenannten Fremdschutz“, sagt Klinik-Sprecherin Damaris Hunsmann. Auch medizinisches Personal außerhalb des Patientenkontaktes nutze die Masken – zum Beispiel für den Weg zur Kantine oder zu dem Umkleiden.

„Es ist richtig, dass diese nicht im klinischen Alltag den gesamten Mund-Nasen-Schutz ersetzen können“, sagt Hunsmann. „Wir können aber den internen Verbrauch stark reduzieren, in dem wir die Einwegmasken ausschließlich in der Patientenversorgung und bei patientennahem Tätigkeiten unter 1,5 Metern nutzen.“ Ziel sei es zudem, dass auch jeder Patient bei der Entlassung einen selbst genähten Mund-Nasen-Schutz erhält. Das könne das Klinikum aber erst realisieren, wenn genügend Stoffmasken vorhanden seinen.

Ab wann werden die Masken im Klinikum eingesetzt?

„Aktuell können wir am Mittwoch die ersten 300 Masken in Umlauf geben“, so Hunsmann. „Wir müssen vor der Nutzung intern natürlich sicherstellen, dass diese gewaschen sind und unseren Anforderungen entsprechen.“ Dies sei in den vergangenen Tagen erfolgt und man könne mit der Ausgabe starten.

Medizinisches und pflegerisches Personal trägt im Bergmann weiterhin vorgeschriebenes Einweg-Schutzmaterial in der jeweils benötigten Schutzklasse. „Dies bedeutet beispielsweise, dass sie im Corona-Krankenhaus Vollschutz tragen“, so Hunsmann. „Zudem tragen alle Mitarbeiter, die Kontaktperson 1. Grades sind, ebenfalls entsprechende Vlies-Schutzmasken. Hier können wir nicht auf die Stoffmasken zurückgreifen.“

