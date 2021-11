Potsdam

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Kinder aus einer der Gemeinschaftseinrichtungen in Potsdam ist seit Dienstag weiter gestiegen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde in den Gemeinschaftseinrichtungen in Potsdam bei aktuell 220 Kindern (+ 22) und 22 Mitarbeitenden (+9) das Coronavirus nachgewiesen.

Aufgrund dessen gelten von den insgesamt 43.592 Kindern und Jugendlichen in Schulen, Kitas und anderen Gemeinschaftseinrichtungen in Potsdam derzeit 1.768 Kinder und Jugendliche (+23) als Kontaktpersonen und sind entsprechen in Quarantäne.

Zahl der infizierten Grundschüler steigt

Besonders betroffen sind nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam die Grundschulen: 128 Schülerinnen und Schüler (+18) sind aktuell nachweislich infiziert, 891 Grundschülerinnen und Grundschüler (-50) mussten daher in Quarantäne.

Lesen Sie auch Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch: Zwei neue Todesfälle und die Zahl der Neuinfektionen steigt stark

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den Kitas ist die Zahl der aktuellen Corona-Fälle zwar etwas gesunken, dafür stieg die Zahl der infizierten Erzieher und Erzieherinnen: Aktuell als positiv getestet gelten 28 Kita-Kinder (-6) und acht Kita-Mitarbeitende (+5). Als enge Kontaktpersonen werden 331 Kinder (+163) und vier Mitarbeitende angesehen. Für sie wurde Quarantäne angeordnet.

Lesen Sie auch Corona in Potsdam: Diese Schulen haben bereits Maskenpflicht

Explodierende Corona-Zahlen bei den Jüngeren

Einen großen Sprung hat die Inzidenz seit Dienstag in erster Linie in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen in Potsdam gemacht.

Nach Angaben des Daten-Spezialisten Sebastian Mohr, Analyst beim Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, liegt die Inzidenz in dieser Altersgruppe in Potsdam aktuell bei 718,4.

Von MAZonline