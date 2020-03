Potsdam

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Potsdamer steigt auf aktuell 17 bestätigte Fälle. Eine Person wird stationär behandelt, 200 Menschen sind als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Isolation. Das teilte die Stadt Potsdam am Mittwochabend in einer Pressemitteilung mit.

Am Dienstagabend lag die Zahl der bestätigten Fälle in der Stadt noch bei 13, am Montagabend bei sieben. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) spricht von einem „dynamischen Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Potsdam und appelliert „an alle zum Wohle der eigenen Gesundheit und die der anderen, sich nicht in Gruppen auf Grünflächen und im öffentlichen Raum zu treffen“.

Lesen Sie mehr:

Corona-Partys in Potsdam: „Wir werden einfach nicht so schnell hysterisch“

Corona-Krise: Trotz Verbot werden Spielplätze genutzt

Einen Tag vor Ladenschluss in Potsdam

Von MAZonline