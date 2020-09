Potsdam

Die Zahl der Corona-Infekte in Potsdam steigt langsam weiter. Von Mittwoch zu Donnerstag kam eine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. In den vergangenen sieben Tagen ist in Potsdam somit bei zehn Personen das Coronavirus nachgewiesen worden.

705 Potsdamer infiziert seit Pandemieausbruch

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, beträgt jetzt 705. Insgesamt 618 Personen gelten in Potsdam als genesen. 58 Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ und im Josefs-Krankenhaus gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Von MAZonline/axe