Zustand der 38 Senioren auf Hermannswerder stabil

Hermannswerder

Die 38 mit dem Corona-Virus infizierten Bewohner der Seniorenpflege auf Hermannswerder der Ernst-von-Bergmann Care gGmbH (EvB Care) sind weiterhin weitgehend symptomfrei.

Bewohner werden jetzt erneut getestet

„Ihr Zustand ist stabil. Wir sind froh, dass sich im Vergleich zum Wochenende nichts verändert hat. Den Senioren und auch den acht infizierten Mitarbeitern geht es unverändert entsprechend der Umstände gut“, erklärt Heidrun Spengler, Sprecherin der Hoffbauer-Stiftung, am Dienstagnachmittag auf MAZ-Anfrage. Die Stiftung ist Mehrheitsgesellschafterin der Betreiberfirma.

Am Dienstag und Mittwoch werden die bislang 42 negativ getesteten Bewohner erneut getestet, die Ergebnisse werden ein bis zwei Tage später erwartet, so Spengler.

Zweite Einrichtung „Charlottenhof“ bislang nicht infiziert

Eine zweite Pflegeeinrichtung der EvB Care in Potsdam befindet am Charlottenhof in der Geschwister-Scholl-Straße. „Da sind wir in der glücklichen Situation, dass der Virus noch keinen Weg hinein gefunden hat“, erklärte Spengler.

Eine umfangreiche Ursachenforschung werde aber auch auf Hermannswerder nicht betrieben. Man habe allein überprüft, welche Mitarbeiter und Bewohner „sich in Krankenhäusern aufgehalten und dabei gegebenenfalls infiziert haben“, so Spengler. Bei diesen Personen hoffe man, dass sie die Erkrankung eventuell schon überstanden haben.

Vor einer Woche wurde bekannt, dass sich fast die Hälfte der Heimbewohner mit dem Virus angesteckt haben. Der erste Fall vor anderthalb Wochen war bemerkt worden, nachdem eine Bewohnerin im St. Josefs-Krankenhaus aus anderen Gründen behandelt worden war. Ob von dort auch die Ansteckung herrührt, ist offen.

Von MAZonline