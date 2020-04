Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich in Potsdam in den ersten beiden Osterfeiertagen auf 438 Menschen erhöht, zwei weitere Menschen sind verstorben. Für Karfreitag zog der Außendienst des Ordnungsamts der Landeshauptstadt Potsdam derweil ein positives Fazit.

Corona am Karsamstag in Potsdam: Zwei weitere Todesfälle, kaum Personenkontrollen