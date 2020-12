Potsdam

Spitzt sich die Corona-Lage in Potsdam weiter zu oder ist Entspannung in Sicht? Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen in Kürze – täglich gratis.

Die Lage am 25. Dezember

In den letzten 24 Stunden sind 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, wie die Stadt am Freitagmorgen mitteilt. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder knapp unter 300 gesunken und liegt jetzt bei 290. Seit Beginn der Pandemie zählt die Stadt nun 3.206 bestätigte Corona-Infektionen, 2.251 Patienten gelten aktuell als geheilt.

Anzeige

Laut Rathaus befinden sich derzeit 810 Kontaktpersonen in Quarantäne, 85 Patienten – einer mehr als am Vortag – werden in Zusammenhang mit Covid19 in den Kliniken behandelt, davon 20 –also zwei mehr als am Vortag – intensivmedizinisch.

Aktuelle Corona-Zahlen für Potsdam

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Lage am 24. Dezember

Mit Heiligabend hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam den Schwellenwert 300 überschritten. Der Wert für die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beträgt nun 316,6 – damit greift eine Neuregelung der Stadt:

Steigt die Inzidenz über 300, stellen Krippen, Kindergärten und Schulhorte die Regelbetreuung ein – zunächst vom 4. bis 8. Januar 2021. Es gibt eine Notbetreuung, die Eltern für ihre Kinder beantragen können.

Insgesamt gibt es in Potsdam bislang 3184 bestätigte Corona-Infektionen – 113 mehr als noch am Mittwoch. Davon gelten 2217 Patienten als genesen. 807 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne – 225 weniger als am Vortag, weil vor allem Quarantäneauflagen von Schülern abgelaufen sind. Einen Weihnachtsbonus in Form verfrüht aufgehobener Quarantäne gebe es nicht, versichert die Stadtverwaltung.

585 Potsdamer sind aktuell krank zu Hause. Diese bestätigten Covid-Fälle werden vom Gesundheitsamt betreut – durch Anrufe wie bei Quarantänefällen.

Die Krankenhäuser behandeln zurzeit 84 Covid-Patienten, von denen 18 auf den Intensivstationen liegen – das Niveau des Vortags.

Steigt die Zahl der Patienten weiter, wird es für das Ernst-von-Bergmann-Klinikum eng. „Uns treibt die Sorge um, dass die Kapazitäten in den kommenden Wochen nicht reichen“, sagt Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt. Das größte Krankenhaus der Region muss den Notfallbetrieb einstellen, wenn das Personal für Covid-Patienten benötigt wird.

Für den unermüdlichen Einsatz des Krankenhaus-Personals in Potsdam hat die MAZ eine Dankeschön-Aktion gestartet. Hier können Sie mitmachen.

Sollten Sie über die Weihnachtsfeiertage krank werden oder gar Corona-Symptome spüren, ist die ärztliche Bereitschaftsnummer 116 117 die erste Wahl. In Potsdam gibt es weitere Anlaufstellen.

Für Silvester gilt ein Feuerwerk-Verbot für F2 Feuerwerke. Tischfeuerwerke und Wunderkerzen sind weiterhin erlaubt. Auch eine Ausgangssperre ist damit verbunden.

Die Lage am 23. Dezember

Am Mittwochnachmittag meldet die Stadt, dass aktuell in acht Senioreneinrichtungen mindestens ein Coronafall gemeldet ist. In einer Einrichtung in der Innenstadt sind in den vergangenen 48 Stunden vier Menschen mit und an Covid-19 gestorben, diese sind auch in der Statistik der Verstorben gemeldet.

Das Pflegewohnstift der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft (DSG) am Moosfenn in der Waldstadt hat nach Auskunft von Leiterin Cornelia Frank auf drei der vier in Etagen getrennten Stationen Corona-Fälle. Unter den 126 Bewohnern gibt es derzeit 13 Fälle, davon einige ohne Symptome. Von den 126 Mitarbeitern sind 5 in Quarantäne. Auf einer Station ist nur ein Bewohner betroffen, auf einer anderen 3 und auf einer dritten 9. Eine Station ist nicht betroffen.

Nachdem letzte Woche ein positiver Fall aufgetreten war, wurden alle 126 Bewohner und 110 Mitarbeiter komplett getestet. Die Bewohner werden seit April wöchentlich getestet, die Belegschaft inklusive der Teilzeitkräfte täglich abgestrichen. „Es ist eng“, sagt die Leiterin: „Aber noch schaffen wir es.“

Zu den Schulen gibt es laut Stadt keinen aktuellen Sachstand, da der Präsenzunterricht ausgesetzt wurde und aktuell Ferien sind: Aktuell seien noch 764 Schülerinnen und Schüler Potsdamer Schulen (das sind nicht nur Potsdamer Schülerinnen und Schüler) als Kontaktpersonen 1. Grades in Quarantäne.

Aktuell sind 560 Kinder und 70 Mitarbeitende aus Kitas als Kontaktpersonen 1. Grades in Quarantäne. Die Landeshauptstadt hat sich entschieden, ab einer Inzidenz von 300 Neu-Infektionen innerhalb von sieben Tagen bei 100.000 Einwohner die Kitas vom 4. bis 8. Januar 2021 zu schließen. Aktuell beträgt die Inzidenz 296,7, ein Überschreiten der 300er-Marke wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Landeshauptstadt richtet eine Notbetreuung in den Einrichtungen adäquat zur Notbetreuung im Hort ein. Informationen und die Anträge sind online hier zu finden.

Die Stadt hat heute ein Böllerverbot für F2 Feuerwerke per Allgemeinverfügung ausgesprochen. Tischfeuerwerke und Wunderkerzen sind weiterhin erlaubt. Feuerwerke der Kategorie F3 und F4 dürfen nur durch befähigtes Personal durchgeführt werden, aber nicht angemeldet und insofern in der Silvesternacht nicht möglich.

Das Impfzentrum Potsdam eröffnet am 5. Januar 2021. Bereits ab 29. Dezember 2020 wird im Klinikum Ernst von Bergmann geimpft.

Die Zahlen bleiben erschreckend hoch: In den letzten 24 Stunden sind in Potsdam 106 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 296,7. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 3.071, genesene Patienten werden aktuell 2.153 gezählt.

Laut Stadt befinden sich derzeit 1.032 Kontaktpersonen in Quarantäne. 85 Patienten in Zusammenhang mit Covid19 werden in den Potsdamer Kliniken behandelt, davon 17 intensivmedizinisch.

Die Lage am 22. Dezember

In den letzten 24 Stunden sind 130 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam gemeldet worden. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Seit Beginn der Pandemie steigt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen somit auf 2.965, die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 268,4.

2.107 ehemalige Patienten gelten derzeit laut Stadt als genesen, 1.278 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. In Potsdam werden aktuell 95 Patienten in Kliniken in Zusammenhang mit Covid19 behandelt, 17 davon intensivmedizinisch.

Die Lage am 21. Dezember

Die Coronafälle in Kindertagesstätten und Schulen haben Folgen: In Potsdam sind kurz vor Weihnachten 1049 Kinder in Quarantäne – 1328 Potsdamer sind es insgesamt. Das Gesundheitsamt spricht von einem „diffusen Bild“ in den Einrichtungen. Weiterhin bereitet die Stadt eine Notbetreuung für Hortkinder ab dem 4. Januar vor, wenn die Schule wieder mit Distanzunterricht beginnt. Eltern finden Anträge auf der Website der Stadt.

Die Situation in Seniorenheimen bleibt angespannt. Aktuell gibt es in neun Einrichtungen mindestens eine Person mit einer Coronavirus-Infektion, in den meisten Fällen sind es jedoch deutlich mehr Betroffene.

Die Zahl der neuen bestätigten Corona-Infektionen sinkt stadtweit im Vergleich zu den vergangenen Tagen: 26 neue Fälle sind am Montagmorgen vom Potsdamer Gesundheitsamt gemeldet worden. Die Inzidenz steigt weiter und liegt nun bei 241,8. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2835 Potsdamer mit dem Coronavirus angesteckt. 64 sind verstorben.

Mit 87 Patienten ist die Zahl der Menschen, die wegen schwerer Verläufe der Covid-19-Krankheit in ein Potsdamer Klinikum müssen, um sechs Personen gestiegen. Auf der Intensivstation lagen am Montagmorgen nunmehr 15 Menschen – zwei weniger als am Vortag. Die Krankenhäuser suchen weiterhin dringend nach Helfern und medizinisch geschulten Potsdamer, die sich zeitweise im Klinikbetrieb engagieren wollen.

Die Lage am 20. Dezember

Die Inzidenz steigt weiter, die Fallzahl ist aber vergleichsweise gering: Am Sonntagmorgen meldet das Potsdamer Gesundheitsamt 36 neue Infektionen mit Sars-CoV2, die Inzidenz liegt derzeit bei 237,9. Die Aussagekraft der Zahlen ist jedoch nicht allzu hoch, an den Wochenenden wird weiter wenig getestet, das Gesundheitsamt arbeitet in kleiner Besetzung.

81 Patienten – sechs weniger als am Vortag – müssen wegen schwerer Verläufe in den Potsdamer Kliniken behandelt werden, 17 davon intensivmedizinisch.

1289 Menschen sind als Kontaktpersonen in Quarantäne, die Zahl der akuten Infektionen beträgt etwa 700. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2809 Potsdamer mit dem Coronavirus angesteckt. 64 sind verstorben.

Die Lage am 19. Dezember

Am Sonnabend ist der Inzidenz-Wert in Potsdam auf einen neuen Rekordwert angestiegen. Durch 90 bestätigte Neuinfektionen stieg er von 206,3 auf 231,8. Das hat die Stadtverwaltung am Samstagmorgen mitgeteilt. 2773 Menschen sind in Potsdam seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert worden. 2042 davon gelten als Genesen.

1241 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken stieg um vier Personen auf 87. Weiterhin müssen 17 Patienten intensivmedizinisch betreut werden.

Die Lage am 18. Dezember

Die Corona-Zahlen in Potsdam steigen weiterhin: In den letzten 24 Stunden sind 70 Neuinfektionen gemeldet worden, die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 206,3 – so hoch wie noch nie. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen somit auf 2.683 gestiegen, 1.942 Patienten gelten als genesen.

Laut Stadt befinden sich derzeit 1.312 Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne. In den beiden Potsdamer Kliniken werden insgesamt 83 Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, davon 17 intensivmedizinisch.

Die Lage am 17. Dezember

Die Corona-Welle ist in Potsdam offenbar noch vor ihrem Höhepunkt. Nachdem das Gesundheitsamt am Donnerstag 77 neue Fälle binnen der vergangenen 24 Stunden meldet, steigt die Inzidenz auf 193,1 – am dritten Tag in Folge erreicht der Wert, der die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche anzeigt, damit einen neuen Höchstwert.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 47 Corona-Patienten auf der Normalstation und 15 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt –die erst am Montag auf 48 Behandlungsplätze ausgebaute Normalstation und die Covid-Intensivstation bieten also jeweils nur noch ein freies Bett. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden 16 Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut, auch hier liegt quasi eine Maximalauslastung vor.

Insgesamt 1.899 Personen gelten in Potsdam als genesen. 1.189 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die Lage am 16. Dezember

55 Neuinfektionen meldet die Stadtverwaltung am Morgen, die Inzidenz liegt bei 174,4 und damit noch etwas höher als am Vortag, aber deutlich unter dem Landeswert von 230. Die beiden Todesfälle im Omi-Opi-Haus hat die Stadt nun bestätigt.

Insgesamt sind in der Stadt acht Senioreneinrichtungen von Coronafällen betroffen – landesweit ist es sogar fast jede vierte Einrichtung. In einer Einrichtung im Bornstedter Feld sind knapp die Hälfte der 129 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert, zudem mehrere Mitarbeitende. Dabei ist das Virus für ältere Menschen weiter besonders gefährlich.

Doch auch an den Schulen ist Sars-CoV-2 weiter ein Thema. Fünf Grundschulen sowie sechs weiterführende Schulen weisen einzelne Corona-Fälle auf. Neu ist ein Fall an der Zeppelinstraße-Grundschule, an der Sportschule gibt es wieder weitere Infektionen und Quarantänefälle in mehreren Klassenstufen.

2536 Potsdamer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, 1872 von ihnen gelten als genesen – 61 sind verstorben. Zur Zeit befinden sich 1107 Menschen in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontakt mit Infizierten hatten.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 43 Corona-Patienten auf der Normalstation und 14 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden 16 Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 15. Dezember

So viele Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2 Virus gab es seit Beginn der Pandemie in Potsdam noch nie: 82 neue Fälle meldet die Stadtverwaltung am Dienstagmorgen, auch die Inzidenz klettert auf 171,9 und damit auf ein Allzeithoch.

Insgesamt 1.850 Personen gelten in Potsdam als genesen. 1.103 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

In den Krankenhäusern sind die Covid-Stationen weiter sehr voll. Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ betreut 39 Corona-Patienten auf der Normal- und 16 auf der Intensivstation. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs liegen 15 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation.

Die Lage am 14. Dezember

Wie die Stadt am Montagnachmittag meldete, sind derzeit sechs Senioreneinrichtungen gemeldet, in denen positive Befunde vorliegen. Darunter zwei Einrichtungen im Bornstedter Feld. In einer dieser Einrichtungen hat eine neue Testreihe 18 weitere infizierte Bewohner sowie 13 Mitarbeitende festgestellt.

In den Potsdamer Schulen herrsche weiterhin ein diffuses Lagebild. Neue Corona-Fälle gab es am zurückliegenden Wochenende wohl unter anderem an der Grundschule Bruno H. Bürgel, der Sportschule Potsdam und der Grundschule Am Pappelhain. In Potsdam gilt seit heute eine Distanzunterrichtpflicht ab der 7. Klasse für alle Schüler, außer der Abschlussklasse 10. Jahrgang, 12. Jahrgang Gymnasien und 13. Jahrgang Gesamtschulen sowie der Förderschulen. Potsdam hat damit eine weitergehende Regelung als das Land Brandenburg getroffen.

Aktuell gibt es in drei der 14 Gemeinschaftseinrichtungen in Potsdam vereinzelt positive Coronafälle. Die Einrichtung in der Innenstadt, die in den vergangenen Tagen komplett unter Quarantäne stand, steht nicht mehr unter Quarantäne.

19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den letzten 24 Stunden in Potsdam gemeldet worden. Das teilte die Stadt am Montag mit. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt damit bei 2.399. Der 7-Tage-Inzidenzwert beträgt aktuell 143,6. Insgesamt 1.787 Personen gelten in Potsdam als genesen. 1.112 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden laut Stadt derzeit 40 Corona-Patienten auf der Normalstation und 14 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden 16 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 13. Dezember

Die Situation in den Potsdamer Krankenhäusern spitzt sich weiter zu. Die Zahl der Covid-Patienten im Klinikum „Ernst von Bergmann“ ist von Samstag auf Sonntag weiter gestiegen, 35 Erkrankte (+1 zum Vortag) werden auf der Normalstation behandelt und 13 (+2) auf der Intensivstation. Besorgniserregend auch die Entwicklung am katholischen St. Josefskrankenhaus. Dort werden am Sonntag 18 Patienten auf der Normalstation behandelt – das sind sechs mehr als am Vortag. Auf der Intensivstation liegt nach wie vor ein Corona-Patient.

Die Zahl der Neuinfektionen liegt lauf Stadt am Sonntag bei 25, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht von 155,8 am Sonntag auf 145,8 am Sonntag.

Die Lage am 12. Dezember

Keine Entspannung in Sicht. Die Zahl der Neuinfektionen in Potsdam bleibt auch am Samstag mit 44 neuen bestätigten Fällen hoch. Damit haben sich in der Stadt bisher 2355 Menschen mit Covid-19 angesteckt, 1787 Menschen gelten als genesen. Das heißt, aktuell sind in Potsdam 568 Menschen akut erkrankt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt auf 155,8.

Auch die Situation in den Krankenhäusern bleibt angespannt. Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) werden 34 Corona-Patienten auf der Normalstation und elf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden zwölf Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 11. Dezember

47 neue Corona-Fälle am Freitag, eine Inzidenz von 154,2: Die Infektionslage in Potsdam ist stabil, wenn auch auf hohem Niveau.

2311 Menschen haben sich insgesamt in der Landeshauptstadt mit Sars-CoV-2 infiziert, 59 davon sind gestorben, 1699 gelten als genesen. Die Zahl der akut Erkrankten liegt also bei 553. 983 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Bergmann-Klinikum werden 35 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden zwölf Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 10. Dezember

Während bundes- und landesweit neue, traurige Rekordzahlen an Neuinfektionen gemeldet werden, kann sich auch Potsdam nicht über eine Entspannung freuen. 43 neue Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registrierte das Gesundheitsamt binnen eines Tages, die Inzidenz liegt bei 161,4. 910 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 37 Corona-Patienten auf der Normalstation und zehn Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs sind es elf Corona-Patienten auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation.

Um die Situation in Potsdam in den Griff zu bekommen, soll bereits ab Freitag ein Alkoholverbot unter freiem Himmel an vielen Orten in der Stadt gelten – zuletzt hatte es Debatten um den Glühweinverkauf in der Innenstadt gegeben.

Die Lage am 9. Dezember

Am Mittwochnachmittag meldete die Stadt, dass in Potsdam, eine Person, die an dem Corona-Virus erkrankt war, verstorben ist. Die Zahl der in Verbindung mit oder an dem Coronavirus verstorbenen Potsdamern liegt damit bei 59.

Die Lage im Bornstedter Feld nach dem Ausbruch in der Senioreneinrichtung ist laut Rathaus unverändert. Derzeit wird eine neue Testserie der Mitarbeitenden sowie Bewohner für die kommende Woche vorbereitet. Aktuell gibt es ein Besuchsverbot in dieser Einrichtung. Insgesamt gibt es aktuell in vier Kitas, fünf Grundschulen sowie fünf weiterführenden Schulen in Potsdam einzelne Corona-Fälle. Neu dazugekommen sind die Kita Sternenkinder sowie die Neue Grundschule Potsdam mit einer 6. Klasse. Darüber hinaus sind zwei neue einzelne Corona-Infektionen in zwei Gemeinschaftseinrichtungen für Geflüchtete gemeldet worden.

In den vergangenen 24 Stunden sind in Potsdam 50 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte die Stadt am Mittwoch auf ihrer Website mit. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 2.221. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam beträgt aktuell 158,0 – und ist damit im Vergleich zum Vortag geringfügig gesunken. Insgesamt 1.655 Personen gelten in Potsdam als genesen.

Laut Stadt befinden sich derzeit 932 Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 31 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden elf Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 8. Dezember

Die Corona-Infektionslage in Potsdam bleibt besorgniserregend. Am Dienstagmorgen meldet das Rathaus 31 weitere ansteckungen mit Sars-CoV-2, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 159,7.

Insgesamt 1.637 Personen gelten in Potsdam als genesen. 902 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 27 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden elf Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Besonders unter Beobachtung stehen die Orte, an denen entweder viele Menschen auf engem Raum oder ohnehin besonders gefährdete Personen zusammenkommen: Kitas und Schulen, Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete und Senioreneinrichtungen. Die Liste der Schulen mit Corona-Fällen wird dabei beinahe täglich länger, sie umfasst mittlerweile knapp 30 der 78 öffentlichen und privaten Schulen in Potsdam. An der Voltaire-Schule sind nunmehr zwei Jahrgänge und zwölf Lehrer betroffen. Zuletzt hatten die Infektionen an der innerstädtischen Voltaire-Gesamtschule für Unruhe gesorgt, schnell kam es zu Gerüchten über eine Schulschließung, die seitens der Stadt und des zuständigen Schulamtes jedoch dementiert wurden. Neue Fälle gab es auch in der Grundschule am Humboldtring, dort sind auch Hortkinder von der angeordneten Quarantäne betroffen.

Zu den zuletzt von Infektionen betroffenen sechs Unterkünften für geflüchtete Menschen machte die Verwaltung am Dienstag ebenso keine neuen Angaben wie zu den Seniorenheimen. Allein im Bornstedter Feld waren in einem Heim 26 Bewohner positiv getestet worden.

Die Lage am 7. Dezember

Der 7-Tage-Inzidenzwert für Potsdam steigt trotz Lockdown von einem Rekordwert zum nächsten und liegt heute bei 170,8 – am Vortag lag er noch bei 164,1. In den vergangenen 24 Stunden kamen 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu, wie die Stadt am Montag meldete. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt jetzt bei 2.148. Insgesamt 1.603 Personen gelten in Potsdam als genesen.

851 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit laut Stadt in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 25 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden neun Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist damit stabil gegenüber dem Vortag.

Am Montagnachmittag meldete die Stadt, dass derzeit in vier Potsdamer Kindertagesstätten, in sechs Grundschulen sowie in fünf weiterführenden Schulen einzelne positive Corona-Infektionen aufgetreten sind. Neu am Wochenende dazugekommen sind die Grundschule Ludwig-Renn sowie die Grundschule „Am Priesterweg“.

Bei den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete gibt es laut Stadt keinen neuen Stand gegenüber Freitag, 4. Dezember. Aktuell sind sechs Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete von einzelnen Corona-Infektionen betroffen. In der Innenstadt steht das Omi-Opi-Haus, eine kleine Gemeinschaftsunterkunft für Demenzkranke komplett unter Quarantäne. Dort sind alle Bewohner positiv das Coronavirus getestet worden.

Aktuell sind außerdem mehrere Senioreneinrichtungen mit einzelnen Corona-Infektionen betroffen. Einen Ausbruch hat es, wie bereits am Freitag, 4. Dezember berichtet, in einer Einrichtung im Bornstedter Feld gegeben, wie am Sonntag vermeldet wurden dort am Wochenende weitere 26 Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet.

Die Lage am 6. Dezember

Keine gute Nachrichten: Der 7-Tage-Inzidenzwert in Potsdam liegt heute bei 164,1 – so hoch wie noch nie. In den vergangenen 24 Stunden kamen 43 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu, wie die Stadt am Sonntag meldete. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt jetzt bei 2.125. Insgesamt 1.603 Personen gelten in Potsdam als genesen.

837 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit laut Stadt in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 23 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden elf Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Im Alexianer-St. Franziskus-Seniorenpflegeheim sind weitere 26 Bewohner positiv getestet worden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Erst am Donnerstagabend meldete das Heim 16 positiv getestete Bewohner und drei positiv getestete Mitarbeitende. Das Heim hatte deswegen ein Besuchsverbot ausgesprochen. Am Freitag wurden die restlichen 75 Mitarbeitenden und 132 Bewohner abgestrichen.

Die Lage am 5. Dezember

In den vergangenen 24 Stunden sind in Potsdam 41 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 2.074. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam beträgt aktuell 146,4. Insgesamt 1.603 Personen gelten in Potsdam als genesen.

841 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit laut Stadt in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 21 Corona-Patienten auf der Normalstation und 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden zehn Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 4. Dezember

Die Stadt meldete am Freitagabend neue Coronafälle an Schulen: Darunter an der Grundschule am Jungfernsee, am Suttner-Gymnasium, an der Internationalen Schule Alfred Nobel und an der Grundschule Bornim. Da an der Gesamtschule am Schilfhof vor allem im achten Jahrgang Coronainfektionen aufgetreten sind, hat das Gesundheitsamt erstmalig ein Betretungsverbot für alle Schüler des achten Jahrgangs ausgesprochen.

Laut Stadt kam es seit dem 17. November zu neun Fällen in den Kursen des achten Jahrgangs. Auf Anfrage sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow, dass die Stadt Distanzunterricht für die Schule vorgeschlagen habe, das Schulamt habe diesen aber abgewiesen. Die Umstellung auf digitalen Heimunterricht weise das Schulamt l erst ab einem Inzidenzwert von 200 an. „Den wollen wir natürlich überhaupt nicht haben“, sagt Brunzlow. Deswegen habe man sich für das Betretungsverbot entschieden, um eine Hotspotbildung abzumildern.

Nicht alle Schüler des achten Jahrgangs sind Kontaktpersonen ersten Grades und befinden sich deswegen derzeit nicht in Quarantäne. Andere kommen gerade erst wieder aus der Quarantäne. Um das Infektionsgeschehens unter Kontrolle zu bekommen, wurde für die Schüler somit ein Betretungsverbort bis einschließlich 11. Dezember ausgesprochen. Danach werde weiter entschieden.

Bei den Kitas sind etwa sechs Einrichtungen aktuell betroffen, bei vielen endet die Quarantänezeit der Betroffenen Ende dieser oder Anfang nächster Woche. außerdem sind aktuell sechs Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete betroffen, aber einzig eine Gemeinschaftsunterkunft in der Innenstadt steht komplett unter Quarantäne. Dort waren 18 von 21 Personen infiziert. Ansonsten nur Einzelfälle in den anderen fünf Einrichtungen.

Laut Stadt soll die Volkshochschule weiterhin Deutschkurse im Präsenzunterricht anbieten, alle anderen Kurse werden soweit möglich als Distanzunterricht angeboten. Die Städtische Musikschule soll in der kommenden Woche teilweise wieder für den Präsenzunterricht geöffnet werden. Ebenso die Stadt- und Landesbibliothek.

Eine abschließende Entscheidung dazu wird am Montag, 7. Dezember, in der Stabssitzung auf Grundlage der aktuellen Infektionszahlen und der Inzidenz getroffen. Ab einer Inzidenz von 200 sollen die Einrichtungen wieder schließen. Das Impfzentrum des Landes Brandenburg soll am 15. Dezember 2020 in Potsdam-Babelsberg eröffnet werden.

Am Freitag meldete die Stadt 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 2.033. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam beträgt derzeit 153,6. Insgesamt 1.525 Personen gelten in Potsdam als genesen.

945 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 29 Corona-Patienten auf der Normalstation und 15 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden elf Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 3. Dezember

Im Alexianer-Seniorenpflegeheim St. Franziskus in der Kiepenheuerallee sind neue Coronainfektionen festgestellt worden: 16 Bewohner und drei Mitarbeitende sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte Pressesprecher Benjamin Stengl am Donnerstagabend auf Nachfrage. In den Seniorenheimen werden regelmäßige Routinetests durchgeführt, bereits am Wochenende sind Schnelltests positiv ausgefallen. Daraufhin ist laut Stengl das Gesundheitsamt hinzugezogen worden.

Die drei Mitarbeitenden befinden sich bereits in Quarantäne, die 16 Bewohner müssen nun im Haus isoliert werden. Die gute Nachricht: Keiner von ihnen zeige bisher einen schweren Verlauf oder müsse in Behandlung, laut dem Pressesprecher geht es allen gut. In Konsequenz wurde nun allerdings ein Besuchsverbot im Heim ausgesprochen, alle Angehörigen seien bereits informiert worden.

Am Freitag werden die restlichen 75 Mitarbeitenden und 132 Bewohner abgestrichen. Mit den Ergebnissen rechnet Stengl am Wochenende, dann sollen eventuelle weitere Maßnahmen beschlossen werden. Die positiven Ergebnisse bezeichnet Stengl trotzdem als Tiefschlag, die aktuelle Lage mit der hohen Inzidenz betrachte er mit zunehmender Sorge.

Am Donnerstagmorgen sind in Potsdam laut der Stadt 37 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, inklusive der Fälle im Seniorenheim sind es also 56. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt am Abend nun bei 1.992. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam beträgt 133,1. Insgesamt 1.497 Personen gelten in Potsdam als genesen.

Laut Stadt befinden sich derzeit 986 Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 33 Corona-Patienten auf der Normalstation und 14 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden 12 Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 2. Dezember

Die Stadt Potsdam weitet die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung noch einmal deutlich aus. Die Allgemeinverfügung dafür gilt ab sofort auch für die Seitenstraßen der Brandenburger Straße – Dortu-, Jäger- und Lindenstraße zwischen Hegelallee und Charlottenstraße – sowie in der Gutenbergstraße von Friedrich-Ebert- bis Hermann-Elflein-Straße. Außerdem gilt die Maskenpflicht jetzt auch im Holländischen Viertel auf Mittel- und Benkertstraße sowie auf der Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße.

Mit der Gesamtschule am Schloss hat die erste Potsdamer Schule wegen Corona komplett auf Distanzunterricht umgestellt. Allerdings gibt es an der jungen Einrichtung erst zwei Jahrgänge. Weitere betroffene Schulen sind aktuell: Gesamtschule am Schilfhof, Grundschule Pappelhain, Steuben-Gesamtschule, Montessori-Oberschule, Internationale Gesamtschule, Helmholtz-Gymnasium. Insgesamt gab es bislang in 23 von 78 Schulen mindestens einen positiven Index. Ein Positiv-Fall von der Voltairschule vom Montag wurde korrigiert – es war ein Testfehler. Die Schüler dürfen aus der Quarantäne zurückkehren.

Zudem wurden zwei Pflegekräfte in Seniorenheimen positiv getestet. Und in fünf Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete gibt es Positiv- und Quarantänefälle. In einem Wohnheim wurde bei 18 von 21 Bewohnern das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen.

53 Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Dienstag – das meldet die Stadt Potsdam am Mittwochmorgen. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 1936. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam beträgt aktuell 123,1. Insgesamt 1481 Personen gelten in Potsdam als genesen.

Laut Rathaus befinden sich derzeit 1104 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 32 Corona-Patienten auf der Normalstation und 14 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden elf Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 1. Dezember

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in den vergangenen 24 Stunden in Potsdam auffallend gestiegen: Die Stadt meldet am Dienstag 51 Neuinfektionen. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt jetzt bei 1.883. Der 7-Tage-Inzidenzwert steigt damit auf 112,0. Insgesamt 1.458 Personen gelten derzeit in Potsdam als genesen.

1.155 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich laut Stadt derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 33 Corona-Patienten auf der Normalstation und 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden acht Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 30. November

In den vergangenen 24 Stunden sind in Potsdam 11 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte die Stadt am Montag mit. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 1.832. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 95,9. Insgesamt 1.429 Personen gelten in Potsdam als genesen.

Laut Rathaus befinden sich derzeit 842 Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 33 Corona-Patienten auf der Normalstation und 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden acht Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation betreut.

Wie die Stadt mitteilt, sind aktuell in vier Senioren-Einrichtungen Coronavirusfälle gemeldet worden. Die Einrichtung in der Pappelallee, die in den vergangenen Wochen einen Ausbruch zu verzeichnen hatte, hat aktuell noch drei Corona-Positive Bewohner. Das ist das Ergebnis der dritten Abstrichserie. Es sind keine Neu-Infektionen zu verzeichnen. Sollte dies so bleiben, wird das Gesundheitsamt das Besuchsverbot in dieser Woche aufheben. Die Besuchsregeln obliegen dann wieder der Einrichtung.

Landesweit sind aktuell 16 Schulen geschlossen beziehungsweise teilweise geschlossen – Potsdam ist allerdings nicht betroffen. Neue Fälle sind aber aber an der Steuben-Gesamtschule sowie der Schilfhof-Gesamtschule gemeldet worden. An der Steuben-GS sind nach der Sekundarstufe II nun auch die neunten Klassen betroffen, an der Schilfholf-GS die achten Klassen. Das Gesundheitsamt ordnet für die betroffenen Kontaktpersonen eine 14-tägige Quarantäne ab dem Tag des letzten Kontaktes an.

In Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete ist weiterhin eine Einrichtung betroffen. Nach einem positiven Corona-Fall in einer kleineren Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete am vorvergangenen Wochenende sind am Mittwoch, 25. November, alle Bewohnerinnen und Bewohner auf das Coronavirus getestet worden. Das Ergebnis: 18 der 21 dort lebenden Potsdamer sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gesamte Einrichtung steht unter Quarantäne.

Die Regel, dass die Mund-Nasen-Bedeckung in Teilen der Innenstadt sowie auf Wochenmärkten getragen werden muss, wird laut Stadt bis zum 21. Dezember verlängert. Über die Regelungen zum Umgang mit Silvesterfeuerwerk und möglichen Verbotszonen in Potsdam soll noch in dieser Woche eine Regelung gefunden werden.

Die Lage am 29. November

Am Sonntag meldet das Potsdamer Rathaus elf Neuinfektionen mit Sars-CoV-2, die Sieben-Tages-Inzidenz klettert wieder über 100, genauer gesagt: Sie liegt bei 100,9. Am vergangenen Sonntag war sie mit 102,0 minimal höher, die Infektionslage in der Stadt scheint also stabil.

Allerdings bleibt die Situation in den Krankenhäusern angespannt. Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 32 Corona-Patienten auf der Normalstation und 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt.

Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden neun Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation betreut. Damit sind die bisherigen Kapazitäten zur Betreuung von Covid19-Patienten ausgeschöpft, wie die Potsdamer Neuesten Nachrichten berichten, erhöht das Haus die Bettenzahl und kann fortan 12 Normal- und zwei Intensivpatienten betreuen.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt bei 1.821, 1.429 davon gelten als genesen – 58 sind gestorben. 836 Potsdamer befinden sich in Quarantäne, weil sie Kontakt mit Infizierten hatten. Unter den neuen Quarantänefällen sind auch die Schüler zweier neunter Klassen der Potsdamer Steubenschule, dort war ein Schüler positiv getestet worden.

Die Lage am 28. November

Am Samstagmorgen meldet das Potsdamer Rathaus 54 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2, die Sieben-Tages-Inzidenz steigt damit deutlich und liegt bei 99,8.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt bei 1.810, 1.429 davon gelten als genesen – 58 sind gestorben. 833 Potsdamer befinden sich in Quarantäne, weil sie Kontakt mit Infizierten hatten.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 31 Corona-Patienten auf der Normalstation und 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden neun Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut. Damit liegen insgesamt 54 Covid-Patienten in den Potsdamer Kliniken.

Die Lage am 27. November

In Potsdam sind in den letzten 24 Stunden 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte die Stadt am Freitagmorgen mit. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 83,7, 1.372 Personen gelten in Potsdam als genesen. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 1.756.

Am Freitanachmittag meldete die Stadt, dass eine weitere Person, die an dem Coronavirus erkrankt war, verstorben ist. Es handelt sich um einen 89-jährigen Potsdamer. Die Zahl der in Verbindung an oder mit dem Coronavirus verstorbenen Potsdamerinnen und Potsdamern steigt damit auf 58.

949 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit laut Stadt in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 30 Corona-Patienten auf der Normalstation und 15 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden sechs Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Wie die Stadt meldet, stehen die Ergebnisse der 3. Abstrichserie in einer Senioreneinrichtung derzeit noch aus. Unter den neuen Coronainfektionen sind vereinzelte Fälle einer Potsdamer Seniorenwohneinrichtung.

Darüber meldet das Rathaus neue vereinzelte Fälle von Coronainfektionen an einer Kita sowie einer Grund- und einer weiterführenden Schule in Potsdam. An der Gesamtschule Am Schilfhof sei ein positiver Corona-Fall in der Lehrerschaft aufgetreten, an der Grundschule am Pappelhain sind nach dem positiven Testergebnis einer Lehrerin insgesamt neun Klassen und damit rund 180 Schüler betroffen. Die Lehrerin hatte laut Stadt in allen neun Klassen Unterricht gegeben.

In der Kita Inselmäuse ist nach einem positiven Fall für eine kleine Gruppe von Kindern durch das Gesundheitsamt die häusliche Quarantäne angeordnet worden. Die Testergebnisse der Abstrichaktion in der Kita in der Jagdhausstraße stehen noch aus.

Nach einem positiven Corona-Fall in einer kleineren Gemeinschaftsunterkunft am Wochenende sind laut Stadt am Mittwoch, 25. November alle Bewohnerinnen und Bewohner auf das Coronavirus getestet worden, einige Bewohner wurden dabei positiv getestet. Deswegen sei die wohnungsähnliche Gemeinschaftsunterkunft unter Quarantäne gestellt worden.

Die Lage am 26. November

Am Donnerstag meldet das Potsdamer Rathaus 19 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 und eine Sieben-Tages-Inzidenz von 86,0. Insgesamt 1.347 Personen gelten in Potsdam als genesen, 1.733 haben sich seit Beginn der Pandemie in Potsdam angesteckt. 939 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Mit der Montessori-Oberschule meldet erneut auch eine Potsdamer Schule eine Infektion.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 29 Corona-Patienten auf der Normalstation und 15 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden fünf Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 25. November

Im Potsdamer Rathaus herrscht offenbar angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen erhöhte Alarmbereitschaft. Am Mittwochnachmittag veröffentlichte die Verwaltung ein Update der Coronalage. Demnach sind zwei weitere Menschen an Covid19 gestorben, die Zahl der Todesfälle in Potsdam steigt auf 57.

Indes sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Potsdam, er liegt aktuell bei 92,6. Die Zahl der Infektionen steigt aber weiterhin: In den vergangenen 24 Stunden wurden laut Stadt 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam gemeldet. Damit liegt die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, bei 1.714.

Insgesamt 1.336 Personen gelten in Potsdam derzeit als genesen. 825 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 25 Corona-Patienten auf der Normalstation und 14 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden fünf Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Zudem sind mit Stand Mittwoch Nachmittag in Potsdam nur noch drei Intensivbetten der Kategorie „high care“ verfügbar, an denen eine Beatmung und weitere lebenswichtige Behandlungen wie etwa eine Dialyse stattfinden können.

Bei 14 Intensivpatienten auf der Coronastation des kommunalen Klinikums „Ernst von Bergmann“ bleiben dort noch zwei freie Betten für schwer kranke Coronapatienten, am von den Alexianern betriebenen St. Josefs Krankenhaus ist eines der beiden Intensivbetten für diese Patienten belegt. Zwar kann das Klinikum seine Kapazitäten auf insgesamt 24 Plätze für die intensivmedizinsiche Betreuung erweitern, bislang wurde dies jedoch nicht beschlossen.

In einem Seniorenheim, in dem das Virus Anfang November ausgebrochen war, wurde eine dritte Testreihe durchgeführt; auch in einer Gemeinschaftsunterkunft und in einer Kita am Stern fanden Corona-Massentests statt. An der Grundschule Bornim gab es einen weiteren Fall, dort läuft die Kontaktermittlung des Gesundheitsamt

Die Lage am 24. November

Erstmals seit fast zwei Wochen ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Potsdam wieder unter 100 gesunken. Nachdem das Rathaus am Dienstagmorgen 22 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 meldet, liegt die Zahl pro 100.000 Potsdamer, die sich binnen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben, bei 97,6. Zuletzt hatte sie am 16. November unter 100 gelegen, kritisch ist aber bereits die Marke von 50.

Insgesamt 1.317 Personen gelten in Potsdam als genesen. 760 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Infektionen gab es auch wieder unter Kindern: Betroffen sind die Grundschule am Pappelhain und die Kita in der Jagdhausstraße. Alle betroffenen Kinder und Eltern sind vom Gesundheitsamt informiert worden, am Donnerstag sollen Tests durchgeführt werden.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 26 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden sechs Corona-Patienten auf der Normalstation und ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Die Lage am 23. November

In den vergangenen 24 Stunden kamen 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt bei 1.659. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam liegt bei 107,6.

Ein weiterer Mensch aus einer Potsdamer Senioreneinrichtung am Volkspark, der sich mit Sars-CoV-2 angesteckt hatte, ist in der Nacht zu Montag im Krankenhaus verstorben. Damit haben mittlerweile 55 Potsdamer Covid-19 nicht überlebt.

Auch an den Schulen der Landeshauptstadt geht die Fallzahl weiter nach oben. Am Schiller-Gymnasium, der Gesamtschule am Schilfhof und am Potsdamer Filmgymnasium meldet das Rathaus einzelne Fälle, außerdem in zwei Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete.

Insgesamt 1.288 Personen gelten in Potsdam als genesen. 810 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) werden 25 Corona-Patienten auf der Normalstation und 12 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden fünf Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage ist auch an anderen Krankenhäusern in Westbrandenburg äußerst angespannt.

Die Lage am 22. November, 16.30 Uhr

Unter den neuen Corona-Infektionen von diesem Wochenende sind zwei Fälle in einer Potsdamer Senioreneinrichtung sowie einer an der Schule des Zweiten Bildungsweges „Heinrich von Kleist“. Hier laufen aktuell die Umfelduntersuchungen. Ein Patient, der derzeit im Krankenhaus behandelt wird, wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Potsdam. Auch dort finden derzeit Umfelduntersuchungen statt; das Gesundheitsamt ordnet für die ermittelten Kontaktpersonen ersten Grades eine Quarantäne an.

Die Lage am 22. November

In den vergangenen 24 Stunden kamen neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt damit bei 1.639. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam liegt bei 102,0.

Insgesamt 1.288 Personen gelten in Potsdam als genesen. 791 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 24 Corona-Patienten auf der Normalstation und 14 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden drei Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 21. November

In den vergangenen 24 Stunden kamen 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Das hat das Rathaus am Samstagvormittag mitgeteilt. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liege nun bei 1.630. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt liege bei 110,9.

Insgesamt 1.288 Personen gelten in Potsdam den Angaben zufolge als genesen. 787 Kontaktpersonen der Kategorie I befänden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 18 Corona-Patienten auf der Normalstation und 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden fünf Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Neues Testzentrum in der Metropolishalle

Am 16. November eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) im Foyer der Metropolishalle ein Corona-Testzentrum, um die niedergelassenen Ärzte der Region zu entlasten. Die Praxen haben von da an die Möglichkeit, ihre Patienten für einen Abstrich an das Testzentrum weiterzuleiten. Ohne Weiterleitung durch eine Arztpraxis und einen festen Termin ist keine Testung möglich.

In der Nachbarschaft sorgt ein anderer Vorfall für Kopfschütteln: Zum Abschluss der Dreharbeiten zum Hollywood-Kinofilm „Matrix 4“ wurde offenbar eine Party mit 200 Gästen auf dem Filmstudio-Gelände gefeiert. Die Stadt wusste davon nichts. Laut Filmstudio war es eine Party-Szene für den Film.

Die Lage am 20. November

In Potsdam sind erneut zwei Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Es handelt sich um zwei Senioren aus dem Vitanas-Wohnzentrum am Volkspark. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mit. Zentrumsleiterin Becky Fischer-Liebe bestätigt die traurige Nachricht auf MAZ-Anfrage: „Es handelte sich um zwei hochbetagte Bewohner, beide waren über 95 Jahre alt“, sagt sie. „Die Angehörigen konnten sich verabschieden.“ Zur Zeit gebe es noch 22 aktive Infektionen im Haus.

Zudem wurden im Laufe des Tages neue Infektionsfälle an Schulen bekannt. Der Corona-Verdacht einer Zwölftklässlerin an der Sportschule „Friedrich Ludwig Jahn“ hat sich bestätigt. Die Kontaktpersonen – Schüler und Lehrer - wurden vom Gesundheitsamt informiert und in Quarantäne geschickt. Sie hatten die Schule vorsorglich bereits seit Anfang der Woche nicht mehr besucht. Es ist der dritte Fall an der Schule in kurzer Zeit.

Darüber hinaus gab einzelne Fälle von Corona-Infektionen am Leibniz-Gymnasium, an der Montessori-Oberschule, am bisher nicht betroffenen Einstein-Gymnasium und in der Kita Königskinder.

Von Donnerstag zu Freitag wurden in der Landeshauptstadt weitere 27 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Erreger festgestellt, die Inzidenz liegt bei 118,1.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 1605 Potsdamer mit dem Virus infiziert.

Insgesamt 1222 Personen gelten in Potsdam als genesen. 1028 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 24 Corona-Patienten auf der Normalstation und 14 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden drei Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 19. November

Am Donnerstagmorgen meldet die Stadt Potsdam 31 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 123,7. Aktuell befinden sich 1.023 Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 24 Corona-Patienten auf der Normalstation und 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werde zwei Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Neue Schulen sind nicht von Coronafällen betroffen, aber an der Sportschule wurde eine weitere Infektion im achten Jahrgang festgestellt. Zuvor war bereits ein Neuntklässler positiv getestet worden. Die Zahl der Schüler und Lehrer, die an der Friedrich Ludwig Jahn-Sportschule unter Quarantäne stehen, steigt damit von 71 auf 90. Das Testergebnis einer Schülerin der zwölften Klasse, die unter einschlägigen Covid19-Symptomen leidet, steht einer Stadtsprecherin zufolge noch aus und wird am Freitag erwartet.

Die Lage am 18. November

42 neue Infektionen mit dem Sars-CoV2-Erreger meldet die Potsdamer Stadtverwaltung am Mittwochmorgen, die Sieben-Tages-Inzidenz steigt damit auf 123,1.

Mit der Montessori-Oberschule und der Grundschule Bornim sind erneut Schulen betroffen, auch in einer weiteren Kita, der Integrationskita an der Nuthe, trat ein Coronafall auf. Indes sind in der Sportschule zunächst weniger Menschen nach der Infektion eines Schülers in Quarantäne, eine weitere Schülerin steht aber unter dringendem Covid-Verdacht, so dass die Zahl der Isolationen schnell steigen kann.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt bei 1.547.

Insgesamt 1.179 Personen gelten in Potsdam als genesen. 1.062 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 21 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werde zwei Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 17. November

Am Nachmittag wird bekannt, dass es weitere Infizierte im Vitanas-Seniorenheim am Volkspark gibt. Bei der zweiten Testreihe aller Bewohner und Mitarbeiter wurden sieben Senioren festgestellt, die das Virus Sars-CoV-2 tragen. Außerdem gibt es neue Corona-Fälle aktuell an der Lenné-Gesamtschule, der Rosa-Luxemburg-Grundschule sowie der Kita Zauberwald.

Die Stadt meldet am Dienstag 40 Neuinfektionen, damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam auf 113,7. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit Covid-19, liegt bei 1505. In häuslicher Quarantäne befinden sich 943 Kontaktpersonen ersten Grades.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 26 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt, elf auf der Intensivstation. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs wird derzeit ein Corona-Patient auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 16. November

Am Montagmorgen meldet die Stadtverwaltung zehn neue Corona-Infektionen in Potsdam. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt bei 1.465. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam liegt bei 93,2.

In den Kliniken der Stadt werden 40 Covid19-Patienten behandelt, elf davon auf der Intensivstation des kommunalen Bergmann-Klinikums.

Erneut meldet die Stadt zudem Infektionen an Schulen: am Humboldt-Gymnasium, an der Neuen Grundschule Potsdam und an Grundschule am Priesterweg.

In einer Senioreneinrichtung in der Pappelallee sollten nach den dort aufgetretenen Coronafällen Ende Oktober und in der vergangenen Woche alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden ein zweites Mal getestet werden. Die Tests sind erfolgt, mit Ergebnissen wird am Dienstag gerechnet. Bereits im März gingen Pflege- und Seniorenheime in den Lockdown. Wie haben Bewohnerinnen und Pflegekräfte diese Zeit erlebt, wie sieht der Alltag in den Heimen aus und was hilft gegen Corona-Blues? Ein Ortsbesuch.

Zugleich hält sich nicht jeder an die Kontaktbeschränkungen. Das Ordnungsamt hat am Wochenende mehrere Gruppen mit bis zu 20 Personen im Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert; darunter unter anderem Fußballspiele, eine Hochzeitsfeier und Treffs im Park. Von den angetroffenen Personen wurden die Personalien aufgenommen.

Die Lage am 15. November

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Potsdam ist am Sonntagmorgen niedriger als in der vorangegangenen Woche. Es gibt 25 neue Fälle, meldet das Gesundheitsamt. Dies ist aber auch ein statistischer Effekt und steht nicht für eine reale Entspannung der Lage.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt sogar leicht auf 92,1 (+3,9) – so viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen in Potsdam. Seit Jahresbeginn haben sich 1455 Potsdamerinnen und Potsdamer mit dem Virus infiziert, 1124 gelten als genesen.

In angeordneter Quarantäne befinden sich 895 Potsdamer (+16). Sie gelten als Kontaktpersonen ersten Grades von Menschen mit nachgewiesener Corona-Infektion.

Die Krankenhäuser behandeln wieder mehr Patienten: Das Bergmann-Klinikum hat nun 26 Corona-Fälle auf der Normal- (+1) und elf auf der Intensivstation (+1). Das Josefs-Krankenhaus betreut aktuell nur einen Corona-Patienten (-2). Die im Krankenhaus zu behandelnden Corona-Patientinnen und -Patienten kommen aus verschiedenen Städten und Landkreisen.

Die Lage am 14. November

Das Potsdamer Gesundheitsamt meldet 38 neue bekannte Fälle von Corona-Infektionen in der Landeshauptstadt am Samstagvormittag – das Niveau des Freitags. Die Gesamtzahl seit Pandemieausbruch beträgt damit 1430.

Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 88,2 – sie gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage an und ist zuletzt relativ stabil auf einem Niveau zwischen 80 und 90.

Aktuell gelten 879 Potsdamerinnen und Potsdamer als Kontaktperson ersten Grades und befinden sich in Quarantäne. Zuletzt waren unter anderem 100 Schüler des Helmholtz-Gymnasiums nach einem Infektfall nach Hause geschickt worden. Als genesen gelten 1124 Potsdamerinnen und Potsdamer.

Nahezu unverändert ist die Situation in den Potsdamer Kliniken: Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 25 Corona-Patienten auf der Normalstation (-1) und zehn Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit drei Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 13. November

Es gibt 37 gemeldete Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam. Damit beträgt die Zahl der infizierten Potsdamer seit Pandemie-Ausbruch am Freitagmorgen 1392. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 90,9.

Für die 200 Bewohner des Seniorenheims an der Pappelallee, von denen 38 Personen infiziert waren, hat das Gesundheitsamt eine zweite Testung angeordnet. Außerdem gibt es einen neuen Corona-Fall an einer Schule, betroffen ist dieses Mal das Helmholtz-Gymnasium. Insgesamt gibt es (Stand 10 Uhr) Fälle an elf Potsdamer Schulen.

Die Stadtverwaltung hält weiterhin an ihren Maßnahmen zur Eindämmung fest, darunter die Maskenpflicht in stark frequentierten Bereichen des öffentlichen Raumes wie das Potsdamer Zentrum, das Hauptbahnhof-Umfeld und die Wochenmärkte. Verstärken wollen Stadt und Verkehrsbetrieb die Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr.In Bussen und Trams, aber auch an Haltestellen gilt die Maskenpflicht. Wer drinnen keinen Mund-Nase-Schutz trägt, soll auch an die Luft gesetzt werden.

Insgesamt 1072 Personen gelten in Potsdam als genesen. Die Zahl der Menschen, die wegen Kontakten zu Infizierten in angeordneter Quarantäne sind, sinkt auf 929.

Stationär gibt es mehr Corona-Patienten. Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 26 Erkrankte auf der Normalstation (+3) und zehn Patienten auf der Intensivstation (+2) behandelt. Das Josefs-Krankenhaus betreut unverändert drei Corona-Patienten auf der Normalstation.

Die Lage am 12. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam sinkt unter 100. Mit 30 bestätigten Neuinfektionen am Donnerstag liegt der aktuelle Wert bei 81,5. Die Stadt weist darauf hin, dass alle Corona-Maßnahmen auch weiterhin gelten. Insgesamt 1.040 Personen gelten inzwischen in Potsdam als genesen. 1.026 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum werden wie am, Vortag 23 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt, weitere acht liegen auf der Intensivstation. Im Josefs-Krankenhaus werden aktuell drei Patienten auf der Normalstation (-3 zum Vortag) behandelt.

Die Lage am 11. November

Traurige Nachrichten am Mittwochnachmittag. Wie die Stadt Potsdam in ihrem täglichen Update mitteilt, sind zwei mit dem Coronavirus infizierte Menschen in einer Potsdamer Senioreneinrichtung verstorben. Die Zahl der in Verbindung mit dem Coronavirus verstorbenen Potsdamern liegt damit bei 52.

In der Kita Neunmalklug gibt es sieben weitere Coronafälle. Nachdem am Freitag ein positiver Befund vorlag, waren alle 71 Personen getestet worden.

Weitere Fälle gibt es zudem am Leibniz-Gymnasium, der Lenné-Gesamtschule, den Kitas Nuthewinkel und Kinderspiel sowie an der Rosa-Luxemburg-Grundschule. Die Rosa-Luxemburg-Grundschule meldet am Mittwoch einen zweiten Corona-Fall: Ein weiteres Kind in bereits betroffenen sechsten Klasse ist positiv getestet worden. Zwei der vier sechsten Klassen befinden sich bereits seit Montag in Quarantäne. Als Vorsichtsmaßnahme habe man nun auch die zwei anderen 6. Klassen und deren Geschwisterkinder nach Hause geschickt, heißt es in einer Mitteilung der Schulleitung an die Eltern.

Zu einem Corona-Ausbruch ist es zudem in der Heinrich-Heine-Klinik gekommen. Dort gab es laut Stadt zunächst zwei Infizierte, weitere Tests haben ergeben, dass drei weitere Personen covid-positiv sind. Die betroffenen Patienten kommen nicht aus Potsdam. Das Gesundheitsamt Potsdam hat die Testung aller Patienten und Mitarbeitenden angeordnet.

Bis zum Morgen des 11. November kamen laut Rathaus stadtweit 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in hinzu. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam ist auf 72,6 gesunken. Gestiegen ist derweil die Anzahl der Kontaktpersonen der Kategorie I – 879 befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 23 Corona-Patienten auf der Normalstation und acht Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im St. Josefs-Krankenhaus werden derzeit sechs Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 10. November

Nachdem die Stadt für den 9. November die Meldung von acht Neuinfektionen nachgereicht hat, meldet sie für den 10. November weitere drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt demnach bei 1.300 und der 7-Tage-Inzidenzwert in bei 102,6. Laut dem Rathaus befinden sich derzeit 788 Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden laut Stadt 29 Corona-Patienten auf der Normalstation und sieben Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, im St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer sechs Corona-Patienten auf der Normalstation.

Die Lage am 8. November

Neue Fälle an einer Potsdamer Schule und in einer Kita: Wie die Stadt am Sonntag mitteilt ist ein Corona-Infektionsfall am Filmgymnasium Babelsberg gemeldet worden. Hier ist nach dem positiven Testergebnis einer Lehrkraft für die Schüler der 7. bis 10. Klassenstufe durch das Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet worden. Die betroffenen Eltern wurden informiert.

Außerdem wurde in der Kita Neunmalklug nach einem positiven Befund bei einem Kitakind für 71 Kinder eine Quarantäne angeordnet, eine mobile Abstrichaktion ist für Montag geplant. Die betroffenen Eltern wurden informiert.

Laut Stadt wurden in den vergangenen 24 Stunden 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam gemeldet. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt bei 1.289. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam liegt bei 120,9. Die aktualisierten Zahlen zu Genesenen und Kontaktpersonen der Kategorie I liegen erst Anfang kommender Woche vor.

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 18 Corona-Patienten auf der Normalstation und zehn Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, von denen acht beatmet werden. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit sechs Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Am Wochenende waren Polizeibeamte gemeinsam mit dem Ordnungsamt in der Innenstadt unterwegs, um die Einhaltung der sogenannten Eindämmungsverordnung zu überprüfen. Bei den Kontrollen am Wochenende wurden insgesamt 248 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. „Wir haben die Betroffenen angesprochen und auf die Verstöße hingewiesen. Die meisten sind unserer Aufforderung nachgekommen“, sagte der Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Potsdam, Stefan Kronemann der Deutschen Presseagentur (dpa).

Wie berichtet gilt in der Brandenburger Straße, auf der Friedrich-Ebert-Straße, im Bahnhofsumfeld sowie auf den Wochenmärkten am Nauener Tor und auf dem Bassinplatz Maskenpflicht.

Die Lage am 7. November

Die Zahlen steigen weiterhin: Wie die Stadt am Samstagmittag meldet, sind in den vergangenen 24 Stunden 43 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam gemeldet worden. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 116,5. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in Potsdam 1.271 Menschen mit dem Virus infiziert. Die aktualisierten Zahlen zu Genesenen und Kontaktpersonen der Kategorie I liegen laut Stadt erst am Montag vor.

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden derzeit 17 Corona-Patienten auf der Normalstation und neun Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, von denen sieben beatmet werden. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit sechs Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 6. November

Das Potsdamer Gesundheitsamt hat am Freitagmorgen aktuelle Infektionszahlen veröffentlicht. Demnach wurden am Donnerstag 14, am Freitag 20 neue laborbestätigte Covid19-Fälle registriert. Zuvor hatte es Probleme bei der Dateneingabe gegeben, deshalb wurde war am Donnerstag eine überhöhte Fallzahl angegeben worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 105,9, 191 Menschen in Potsdam haben in den vergangenen sieben Tagen einen positiven Coronatest erhalten.

680 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 18 Corona-Patienten auf der Normalstation und acht Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, von denen sieben beatmet werden. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit sechs Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 5. November

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau – aber wegen eines Eingabefehlers in die Datenbank kann die Stadtverwaltung am Donnerstag keine konkreten Fallzahlen nennen. Zunächst waren59 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden gemeldet worden. „Die heutigen Zahlen stehen unter Vorbehalt“, so eine Stadtsprecherin. Erst am Freitag soll eine aktualisierte Meldung erfolgen.

Klar ist aber, dass es an mehreren Schulen neue Infektionen gab:

Am Schiller-Gymnasium ist nach einem positiven Testergebnis einer Neuntklässlerin durch das Gesundheitsamt für die betroffene Klasse eine Quarantäne angeordnet worden.

Auch an der Evangelischen Grundschule in Potsdam-Babelsberg gibt es aktuell einen positiven Fall. Nachdem ein Kind der fünften Klasse positiv getestet worden ist, wurde für die gesamte Klasse eine Quarantäne angeordnet.

Nachdem ein positiver Fall in der Grundschule Ludwig Renn auftrat, hat das Gesundheitsamt für die Schülerinnen und Schüler einer sechsten Klasse eine Quarantäne angeordnet.

Auch die Zahl der schweren Fälle steigt weiter. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 20 (+1 zum Vortag) Corona-Patienten auf der Normalstation und weiterhin sieben Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit sechs (+1 zum Vortag) Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt bei 1.253. Insgesamt 910 Personen gelten in Potsdam als genesen. 829 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne – doch auch dieser Wert steht zunächst unter Vorbehalt.

Die Lage am 4. November

Corona-Lage in Potsdam hat in den vergangenen 24 Stunden rasant an Fahrt aufgenommen. Insgesamt 79 Neu-Infektionen hat die Landeshauptstadt Potsdam an das Land Brandenburg gemeldet. Damit steigt die Inzidenz von gestern 84,8 auf heute 112 Neu-Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Allein 38 Infizierte wurden aus einer Senioreneinrichtung gemeldet, darunter 28 Bewohnerinnen und Bewohner sowie zehn Mitarbeitende. Zudem sind positive Testungen an zahlreichen Schulen sowie in drei Gemeinschaftseinrichtungen für Geflüchtete zu verzeichnen.

Oberbürgermeister: „Das ist der sichere Weg in den Lockdown“

„Damit verzeichnen wir innerhalb der vergangenen Tage einen sehr starken Anstieg der Neuinfektionen. Wenn wir so weitermachen, ist das der sichere Weg in den Lockdown“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Insgesamt 183 Potsdamerinnen und Potsdamer sind aktuell an dem Virus erkrankt, 490 Menschen sind als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne.

Klinikum erhöht Covid-19-Behandlungskapazitäten

Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Infektionszahlen in Potsdam, Brandenburg und der Metropole Berlin dehnt das Klinikum „Ernst von Bergmann“ seine Covid-19-Behandlungskapazitäten noch einmal aus. Es hält nun 39 Betten für Corona-Patienten bereit – davon für intensivpflichtige Corona-Patienten inklusive Dialyse und Beatmung.

Im Klinikum werden derzeit 26 Covid-19-Patienten behandelt, sieben auf der Intensivstation, drei von ihnen werden invasiv beatmet, sind also intubiert.

Kostenlose Parkplätze für Mitarbeitenden der Kliniken

Ab dieser Woche stellt die Landeshauptstadt den Mitarbeitenden der Kliniken wieder kostenlose Parkplätze in der Innenstadt zur Verfügung. Damit das medizinische Personal in den Krankenhäusern den Arbeitsplatz leichter erreichen kann, stellt die Stadt auf dem Luisenplatz Parkflächen für die Mitarbeitenden des St-Josefs-Krankenhauses zur Verfügung. Die Busparkplätze auf dem Bassinplatz können von Mitarbeitenden des Klinikums Ernst von Bergmann genutzt werden. Diese Regelung galt bereits im Frühjahr 2020.

Weitere Schulen und eine Kita betroffen

Unter den aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sind laut Stadt drei, die mit zwei Schulen und einem Kindergarten in Potsdam in Verbindung stehen.

Nach einem positiven Test einer Lehrerin in der Steuben-Schule im Kirchsteigfeld sind für einzelne Klassen des 10. und 11. Jahrgangs eine Quarantäne angeordnet worden. In der Awo-Grundschule „Marie Juchacz“ sind eine Lehrerin und ein Kind positiv getestet worden.

Im Comeniuskindergarten in Babelsberg hat sich ein Kind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die betroffenen Eltern sind informiert. Derzeit ist eine Abstrichaktion in Vorbereitung

Maskenpflicht in der City

Bereits am Dienstag hatte die Stadt entschieden, die an besonders stark frequentierten Plätzen geltende Maskenpflicht auszuweiten. So müssen Passanten nun auch auf der innerstädtischen Friedrich-Ebert-Straße Mund und Nase bedecken.

Bislang galt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bereits in der Brandenburger Straße, im Umfeld des Hauptbahnhofes sowie auf den Wochenmärkte auf dem Bassinplatz, am Nauener Tor und in Babelsberg. Die geltende Verordnung war zunächst bis zum 2. November befristet gewesen, nun wurde sie bis zum 30. November verlängert.

Bereits seit Montag greifen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, viele Unternehmen sind nun geschlossen – die MAZ-Reporter waren in den letzten Stunden vor dem Lockdown dabei. Im Privaten soll jede und jeder einzelne die Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränken.

Amtsärztin zu den größten Ansteckungsrisiken in Potsdam

Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ muss inzwischen auch mehr und schwerer Fälle von Covid-19-Erkrankungen versorgen. Das größte Krankenhaus der Stadt sieht sich gut gerüstet – doch hundertprozentige Sicherheit könne es nie geben.

Fragen, wo sich Potsdamer auf Covid-19 testen lassen können oder wann man in Quarantäne muss, beantworten wir in hier in einem Überblick. Wo lauern die größten Ansteckungsgefahren? Dazu Amtsärztin Kristina Böhm im großen MAZ-Interview.

Die Lage am 3. November

An immer mehr Potsdamer Schulen breitet sich das Coronavirus aus. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind an der Weidenhof-Grundschule am Schlaatz nebst Hort, der Goethe-Grundschule in Babelsberg sowie am Leibniz-Gymnasium am Stern Schüler positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Am Leibniz-Gymnasium wurde eine Schülerin der elften Jahrgangsstufe positiv getestet. 70 Mitschüler wurden unter Quarantäne gestellt.

In der Weidenhof-Grundschule sind nach einem positiven Testergebnis in der ersten Klasse der Klassenverband mit 21 Kindern sowie der Hort Schatzinsel betroffen. Für die kommende Woche sind Abstriche der Schülerinnen und Schüler geplant. Das Gesundheitsamt habe die betroffenen Eltern bereits über den weiteren Ablauf informiert. An der Goethe-Grundschule laufen derzeit noch die Umfelduntersuchungen.

Ein an Covid19 erkrankter 90 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Potsdam Mittelmark ist am Montag im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ verstorben. Das teilte eine Sprecherin des Klinikums mit. Der Patient habe an schweren Vorerkrankungen gelitten und lebenserhaltende Maßnahmen in einer Patientenverfügung abgelehnt. Nach Auskunft der Stadtverwaltung hatte es am 25. Juni den letzten covidbedingten Todesfall in der Stadt gegeben.

Am Dienstag muss die Stadt Potsdam 37 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 melden. Bislang ist nicht klar, ob die Massentests an einem Potsdamer Altersheim in dieser Statistik bereits ausgewertet sind, auch ob es weitere Ansteckungen an betroffenen Schulen, einer Kita und in mehreren Gemeinschaftsunterkünften gab, ist unklar.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam liegt damit bei 84,8. Insgesamt 862 Personen gelten in Potsdam als genesen. 436 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 17 Corona-Patienten auf der Normalstation und fünf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit fünf Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Die Lage am 2. November

Am Montag meldet die Stadtverwaltung sieben Neuinfektionen mit Sars-CoV-2, insgesamt haben sich damit in Potsdam 1.078 Menschen mit dem Virus angesteckt. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam liegt bei 71,5.

Insgesamt 853 Personen gelten in Potsdam als genesen. 381 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 19 Corona-Patienten auf der Normalstation und fünf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit zwei Corona-Patienten auf der Normalstation betreut.

Am Montag werden Massentests durchgeführt, nachdem Infektionen in mehreren Schulen, einer Kita und einem Pflegeheim bekannt geworden waren. Die 120 Bewohner und 80 Mitarbeiter des Heims im Potsdamer Norden werden nun allesamt auf Corona getestet. Die Ergebnisse der Tests entscheiden darüber, welche Maßnahmen fortan gelten werden. Zunächst wurde ein Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung verordnet. auch die Kita-Kinder, die Kontakt mit dem infizierten Kind hatten, sollen abgestrichen werden.

Die Lage am 1. November

Zehn Corona-Neuinfektionen hat das Potsdamer Rathaus am Sonntag gemeldet. Damit sinkt die Inzidenz leicht auf 73,2 (Vortag: 74,9). Die Zahl der Covid-Patienten im Bergmann-Krankenhaus ist innerhalb eines Tages von 25 auf 19 gesunken. Auf der Intensivstation liegen nun allerdings vier Menschen – am Samstag waren es nur drei. Auch im St. Josefs-Krankenhaus wird nun ein Corona-Patient auf der Normalstation behandelt, heißt es in der Mitteilung.

Seit Pandemiebeginn haben sich 1071 Menschen infiziert. 815 Personen gelten als genesen. 365 Potsdamer befinden sich als Kontaktperson ersten Grades in häuslicher Quarantäne.

Die Lage am 31. Oktober:

24 Corona-Neuinfektionen meldet die Stadt Potsdam am Samstag. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 74,9 (Vortag 72,1). Im Vergleich zum Freitag werden im Bergmann-Klinikum zwei Covid-Patienten mehr auf der Normalstation behandelt (25). Drei Erkrankte liegen auf der Intensivstation. Auch im St.Josefs-Krankenhaus wird nun ein Corona-Patient auf der Normalstation behandelt, heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 1061 Potsdamer nachweislich mit dem Virus infiziert. 815 Personen gelten als genesen. 356 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die Lage am 30. Oktober

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und auch die Zahl der schweren Covid-Erkrankungen nimmt deutlich zu, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 72,1 (Vortag 63,8). Die Stadt meldet am Freitag 30 Neuinfektionen, ein Rekord-Anstieg der letzten Wochen. Und auch die Zahl der Covid-Patienten, die im Bergmann-Klinikum stationär behandelt werden, ist deutlich gestiegen. 23 Corona-Patienten liegen auf der Normalstation (Vortag 18), drei auf der Intensivstation und müssen künstlich beatmet werden.

Insgesamt 356 Kontaktperonen ersten Grades befinden sich aktuell in der Quarantäne.

Ginge es nach Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), würde der Lockdown bestenfalls schon vor dem Wochenende greifen, denn gerade am Halloween-Wochenende haben die Potsdamer mehr als 130 private Feiern angemeldet – das könnte die Infektionszahlen zusätzlich in die Höhe treiben.

Die Lage am 29. Oktober

Am Donnerstag hat Potsdam die Gesamtzahl von 1000 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie geknackt. 15 neue laborbestätigte Fälle hat die Stadtverwaltung am Morgen gemeldet, insgesamt summiert sich die Zahl damit auf 1007 Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 63,8 und liegt damit deutlich über dem Risiko-Grenzwert von 50.

Insgesamt 796 Personen gelten in Potsdam als genesen. 354 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann werden 18 Corona-Patienten auf der Normalstation und drei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, alle drei werden beatmet.

Wie sieht der Schulalltag in einer Pandemie aus? Wie fühlen sich die Schüler? Wie die Leitung? Wie die Schulsozialarbeiterin? Was sind die größten Herausforderungen? Die Sportschule Friedrich Ludwig Jahn im Westen Potsdams hat der MAZ einen Einblick gewährt.

Die Lage am 28. Oktober

Potsdam ist Risikogebiet: Der 7-Tage Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 62,1, wie die Stadt am Mittwochnachmittag mitteilte. Damit überschreitet Potsdam den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Laut der Umgangsverordnung des Landes treten damit nach Veröffentlichung der neuen Inzidenzzahl durch das Land Brandenburg am Donnerstag verschärfte Regeln in Kraft.

Ab sofort dürfen sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten in privaten Räumen und maximal zehn Personen in öffentlichen Räumen zum Feiern treffen.Ab einer Inzidenz von 50 verschärfen sich zudem die Regeln für öffentliche Veranstaltungen. Dürfen bisher noch bis zu 250 Menschen draußen und 150 drinnen zusammen kommen, gilt ab einer Inzidenz von 50 die Begrenzung von 150 Menschen draußen und 100 in Innenräumen. Alle aktuell geltenden Regelungen lesen sie hier.

„Wir werden die Vorgaben aus der Umgangsverordnung der Landesregierung weiter konsequent umsetzen“ sagt Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert dazu. Der Anstieg der Neuinfektionen sei in Potsdam jetzt sehr schnell gegangen. „Wir haben vor einer Woche den ersten Grenzwert von 35 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner überschritten, jetzt sind wir deutlich über dem Grenzwert 50“, so Schubert.

Nach den Gesprächen von Bund und Ländern am Mittochnachmittag müsse sich Potsdam auf weitere temporäre Einschränkungen in den kommenden Wochen einstellen, um den dynamischen Anstieg zu stoppen. Für die bisherige Mitwirkung der Potsdamer bei der Umsetzung der Regeln und insbesondere für das Verständnis für die seit dem Wochenende durch die Stadtverwaltung erlassene Maskenpflicht in Teilen der Stadt bedanke er sich. „Im Sinne ihrer eigenen Gesundheit und der aller Mitmenschen bitte ich die Potsdamerinnen und Potsdamer jetzt nicht nachzulassen und auch die neuen Regeln der Umgangsverordnung der Landesregierung zu befolgen“, sagt er.

Wie die Stadt mitteilte wurde in den vergangenen 24 Stunden 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam gemeldet. Auf Nachfrage, sagte die Stadt, dass positive Fälle in einer Kita in Eiche aufgetreten seien sowie bei einer Familie in einer Gemeinschaftsunterkunft. Am Donnerstag ist eine Abstrichaktion in der entsprechenden Kita geplant. Alle Betroffenen sowie die ermittelten Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 992. Insgesamt 793 Personen gelten in Potsdam als genesen. 336 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 14 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, beide Patienten werden beatmet. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit keine Corona-Patienten betreut.

Sollte der 7-Tage-Inzidenzwert in den folgenden zehn Tage in Folge über 50 liegen, würden nach der Umgangsverordnung des Landes weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Insbesondere würde der Aufenthalt im öffentlichen Raum beschränkt auf nur noch fünf Personen oder den Angehörigen des eigenen Haushalts.

Die Lage am 27. Oktober

Mit 13 weiteren Neuinfektionen binnen eines Tages liegt Potsdam nur noch haarscharf unter dem kritischen Inzidenzwert von 50, konkret: bei 49,9. Ganze 90 Neuinfektionen gab es in der letzten Woche, insgesamt haben sich in der Stadt nun 962 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. Mehr als 300 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne, weil sie direkten Kontakt mit Infizierten hatte.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden 17 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, beide Patienten werden beatmet. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs werden derzeit keine Corona-Patienten betreut, die dort positiv getestete Patientin wurde demnach ins Bergmann-Klinikum verlegt.

In Sachen Inzidenzwert wird es damit endgültig sehr kritisch. Sollten im Lauf des Tages neun oder mehr neue Ansteckungen festgestellt werden, gilt Potsdam ab Mittwoch als Corona-Risikogebiet. Am Dienstag wurde bereits der Landkreis Potsdam-Mittelmark so eingestuft.

Die Lage am 26. Oktober

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter – und auch die schweren Fälle steigen, erstmals seit Monaten liegen wieder drei Covid-19-Patienten im Bergmann-Klinikum auf der Intensivstation, einer von ihnen wir beatmet.

Die Stadt meldet am Montag zehn weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 949. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Potsdam liegt mit Stand 26. Oktober bei 47,7. Insgesamt 768 Personen gelten in Potsdam als genesen. 219 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden insgesamt 18 Corona-Patienten behandelt –15 auf der Normalstation und drei auf der Intensivstation, davon wird ein Patient beatmet. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs wird derzeit ein Corona-Patient betreut.

Die Lage am 25. Oktober

Es ist knapp: Mit einem Wert von 49,4 liegt der 7-Tage-Inzidenzwert in Potsdam am 25. Oktober kurz vor dem kritischen Wert von 50. Ab diesem Wert gilt die Stadt als Risikogebiet – und weitere Verschärfungen greifen. Aufgrund der hohen Coronazahlen gilt in Potsdam bereits seit dieser Woche Mittwoch ein Ausschankverbot für Alkohol ab 23 Uhr.

In den letzten 24 Stunden sind 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam gemeldet worden. Die Zahl der Menschen aus Potsdam, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, steigt damit auf 939. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden derzeit 15 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt.

Die Lage am 24. Oktober

Langsam nähert sich der 7-Tage-Inzidenzwert der kritischen Zahl 50: Wie die Stadt am Samstagnachmittag mitteilte liegt er aktuell bei 46,0.

19 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Potsdam in den letzten 24 Stunden hinzugekommen. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden aktuell 15 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt, zwei weniger als noch am Freitag. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt weiterhin keine Corona-Patienten.

Die Zahl der Menschen aus Potsdam, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, steigt damit auf 926.

Die Lage am 23. Oktober

In den vergangenen 24 Stunden kamen 15 weitere Neuinfektionen in der Landeshauptstadt hinzu. Das Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) behandelt nun 17 Corona-Patienten auf der Normalstation. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt damit bei 907. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt mit Stand 23. Oktober bei 37,7 – geringfügig unter dem Vortageswert.

Insgesamt 750 Personen gelten in Potsdam als genesen. 200 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die Lage am 22. Oktober

Die Zahl der stationären Corona-Patienten in Potsdam steigt deutlich. Von Mittwoch zu Donnerstag kamen vier Fälle hinzu – das Bergmann-Klinikum behandelt nun 15 Fälle auf der Normalstation.

In der Landeshauptstadt kamen insgesamt zwölf weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu – und es dauert nicht mehr lange, bis die Zahl der Infizierten insgesamt vierstellig wird. Es gibt nun 892 Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt 38,3 am 22. Oktober – deutlich über dem Vortageswert.

Insgesamt 740 Personen gelten in Potsdam als genesen. 213 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die Lage am 21. Oktober

Acht weitere Potsdamer haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Dienstag stieg die amtlich bekannte Zahl der Covid-19-Erkrankungen in der Landeshauptstadt auf 880. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Potsdam liegt Stand 21. Oktober bei 35,5. Sollte er unter den Grenzwert 35 fallen, bleiben dennoch mindestens zehn Tage lang alle Restriktionen erhalten, bis die Inzidenz dauerhaft niedriger ist.

Insgesamt 736 Corona-Patienten in Potsdam gelten als genesen. 205 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ hat inzwischen elf Corona-Patienten – drei mehr als am Tag zuvor. Die städtische Klinik ist das Corona-Krankenhaus für Potsdam, das Josefskrankenhaus behandelt diese Patienten nicht (mehr).

Die Lage am 20. Oktober

Von Montag zu Dienstag wuchs die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Potsdam um neun. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, beträgt nun 872. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt leicht auf 36,6 im Vergleich zu Montag – bleibt aber weiter über dem Grenzwert von 35.

Insgesamt 729 Personen gelten in Potsdam als genesen. 168 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Neun Coronafälle sind in stationärer Behandlung. Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden acht Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt. Auch das Alexianer-Krankenhaus St. Josefs hat nun einen Corona-Patienten auf der Corona-Normalstation.

Die Lage am 19. Oktober

Die Stadt reißt den ersten Grenzwert für neue Corona-Maßnahmen. Am Montagmittag teilte die Stadt mit, das die Inzidenz nun 38,3 beträgt – und damit über dem Grenzwert von 35 Infektionen je 100.000 Einwohner liegt. Es kamen seit Sonntag 13 Neuinfektionen hinzu.

Gleichzeitig hat sich die Zahl der schweren Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden, mehr als verdoppelt – von vier auf aktuell zehn Patienten. Sie alle werden auf der Normalstation des Ernst-von-Bergmann-Klinikums behandelt. Im Josefs-Krankenhaus gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Potsdam nun 863 Menschen mit Covid-19 infiziert. Insgesamt 722 Personen gelten in Potsdam als genesen. 165 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die Lage am 18. Oktober

Die Stadt meldet am Sonntag, 18. Oktober, sieben weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt damit in Potsdam auf 31,1 und bewegt sich damit weiter auf den Grenzwert von 35 zu. Ist dieser Wert erreicht, greifen weitere Maßnahmen. Die Zahl der stationären Corona-Patienten im Ernst-von-Bergmann-Klinikum liegt weiter bei vier, alle Patienten befinden sich auf der Normalstation.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Potsdam nun bei 850 Menschen mit Covid-19 infiziert. Insgesamt 704 Personen gelten als genesen. 167 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die Lage am 17. Oktober

Vier weitere Neuinfektionen meldet die Stadt Potsdam am Samstag, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 27,7. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt nun bei 843.

Insgesamt 704 Personen gelten in Potsdam als genesen. 167 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der schweren Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, liegt unverändert bei vier. Alle Patienten werden auf der Normalstation im Ernst-von-Bergmann-Klinikum behandelt.

Die Lage am 16. Oktober

Am Freitag meldet die Stadt Potsdam zunächst 16 neue Infektionen mit dem Coronavirus, die Inzidenz klettert damit auf 28,8. Am Nachmittag dann die Meldung aus dem Rathaus: In der Kita Pfiffikus am Stern sind zwei Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam ermittelte insgesamt 43 Kinder und drei Erzieherinnen beziehungsweise Erzieher als Kontaktpersonen.

Binnen der letzten sieben Tage haben sich damit 54 Menschen in der Stadt mit Sars-CoV-2 angesteckt – bei 63 Neuinfektionen würde die Landeshauptstadt den „Frühwarnwert“ der Inzidenz von 35 erreichen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie somit 841 Infektionen.

167 Kontaktpersonen der Kategorie eins befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden vier Corona-Patient auf der Normalstation behandelt, zwei mehr als noch am Vortag.

Die Lage am 15. Oktober

Sieben Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 sind in den vergangenen 24 Stunden in Potsdam registriert worden, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Binnen einer Woche ergibt das 44 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt bei 24,3.

177 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann werden zwei Corona-Patient auf der Normalstation behandelt.

Zuletzt hatte es in Sachen Corona in Potsdam Ärger an einer unerwarteten Front gegeben: Der Gastronom René Dost beklagte sich über die Kontrollen des Ordnungsamtes, er erstattete Dienstaufsichtsbeschwerde und Strafanzeige. Nun hat das Ordnungsamt genau erklärt, was es bei den Kontrollen alles darf.

Die Lage am 14. Oktober

Am Mittwoch meldet die Potsdamer Stadtverwaltung zehn Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 in der Stadt, die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit auf 816. Binnen der letzten sieben Tage haben sich 45 Potsdamer angesteckt – die Sieben-Tages-Inzidenz erhöht sich damit auf 24,9.

In den vergangenen Tagen hatte auch das Potsdamer Rathaus diesen wichtigen Sieben-Tages-Inzidenzwert angegeben, sich dabei jedoch verrechnet.

Wenn sich binnen einer Woche 63 oder mehr Menschen mit Corona infizieren, erreicht der Inzidenzwert die erste kritische Schwelle von 35. Ab 90 Infektionen in einer Woche gilt Potsdam als Risikogebiet.

171 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden drei Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Im Bergmann-Klinikum leitet der deutschlandweit renommierte Professor Klaus-Dieter Zastrow seit Mai die Krankenhaushygiene, er ist nach dem Corona-Ausbruch engagiert worden und meint zur aktuellen Lage: Wer vier Regeln beachtet, kann sich auch in der aktuell angespannten Situation wirksam vor dem Coronavirus schützen.

Die Lage spitzt sich auch außerhalb Potsdams weiter zu. Das Brandenburger Gesundheitsministerium meldet am Mittwochmorgen 112 neue Coronafälle im Land – die höchste jemals gemeldete Zahl im land lag bei 186 am 3. April. Bekanntlich erfolgt die Meldung des Ministeriums stets etwas verzögert, weil die Gesundheitsämter der kreisfreien Städte und Landkreise die tagesaktuellen Fälle erst dorthin melden müssen.

Die Lage am 13. Oktober

Am Dienstag meldet die Stadtverwaltung zwölf neue Coronafälle in der Stadt, somit haben sich insgesamt 806 Potsdamer mit Sars-CoV-2 angesteckt. Die von der Stadt angegebene sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 19,4, laut MAZ-Berechnungen sogar auf 20,5.

Insgesamt 691 Personen gelten in Potsdam als genesen. 152 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ wird ein Corona-Patient auf der Normalstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Das Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten gilt in ganz Brandenburg. Zu denen innerdeutschen Risikogebieten gehören derzeit beispielsweise Großstädte wie Berlin, Köln und München, aber auch ländlichere Kreise wie der Eifelkreis Bitburg-Prüm im äußersten Westen von Rheinland-Pfalz oder Esslingen in Baden-Württemberg liegen deutlich über dem Grenzwert von 50 Fällen. Gäste aus all diesen Gebieten dürfen also auch in Potsdamer Hotels und Pensionen nicht übernachten. Allerdings halten die Hoteliers das Verbot gar nicht für durchsetzbar.

Die Lage am 12. Oktober

Am Montag, 12. Oktober, meldet die Stadtverwaltung sieben neue Fälle, die am zurückliegenden Wochenende registriert wurden. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 794 Menschen in der Stadt angesteckt. 50 Potsdamer sind an oder mit einer Infektion gestorben, weitere 29 Personen aus anderen Landkreisen starben in Potsdam.

Besonders im Fokus steht derzeit die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz: Wenn sich binnen einer Woche mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohnern anstecken, gilt die Stadt als Risikogebiet. Schon bei 35 Fällen greifen deutlich schärfere Eindämmungsmaßnahmen. Derzeit ist Potsdam davon noch weit entfernt, der letzte belastbare Inzidenzwert, den das Brandenburger Gesundheitsministerium bekanntgab, lag bei 12,8 – die aktuellen Fälle vom Wochenende sind da noch nicht erfasst, werden aber auch keine dramatischen Veränderungen im Sieben-Tages-Wert geben.

Insgesamt 691 Personen gelten in Potsdam als genesen. 143 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum Ernst von Bergmann werden drei Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt.

Von MAZonline