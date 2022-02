Potsdam

Die wichtigsten Kennzahlen in der Corona-Pandemie bleiben in Potsdam volatil. Am Freitag sind 521 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Inzidenz liegt damit nun bei 1.955,9 – und bleibt damit knapp unter der Marke von 2.000.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 521 (Vortag: 702

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.955,9 (Vortag: 1.977,4 )

Die Corona-Inzidenzen Potsdams der vergangenen Wochen wurden vom RKI deutlich nach oben korrigiert. Der Grund dafür sind Nachmeldungen von Infektionen, die nicht rechtzeitig bei den Behörden angegeben wurden.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Donnerstag bei 3,7 (Vortag: 3,52).

Die Ampel zeigt Gelb, seit der Schwellenwert 3 überschritten wurde. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-Patienten in den Kliniken beträgt mit Stand Mittwoch landesweit 10,2 Prozent. Die Warnampel zeigt in diesem Bereich Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Donnerstag in den Krankenhäusern 58 Menschen (plus drei gegenüber dem Vortag) mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten drei Personen (-1) intensivmedizinisch behandelt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Niedrigere Impfbereitschaft: Die Zahl der Geimpften pro Woche ist um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Nun haben die Impfzentren in Potsdam ihre Öffnungszeiten geändert, damit es mit der Spritze auch nach der Arbeit klappt. Klar ist jetzt, wie lange die Impfstellen mindestens bestehen bleiben sollen.

► Serie „Wie geht’s euch“: Seit zwei Jahren arbeitet die Potsdamer Juristin Alexandra Knuth nun schon im Home-Office. Zwei Mal war sie mit ihrem Sohn in Quarantäne – doch die beiden nehmen die Ausnahmesituation gelassen.

Potsdams Oberbürgermeister genesen: Sieben Tage nach seinem positiven PCR-Test ist Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) von Covid-19 genesen. Die Amtsgeschäfte lässt er dennoch auch in dieser Woche ruhen.

►Im Notfall auch positiv zur Arbeit: Was tun, wenn immer mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen wegen Corona ausfallen? Der Chef des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam, Hans-Ulrich Schmidt, kann sich vorstellen, dass notfalls selbst infizierte Beschäftigte eingesetzt werden – auf der Covid-Station.

►Brandenburg regelt Notbetreuung neu: Die Ausbreitung der Omikron-Variante sorgt für hohe Krankenstände in den Kitas. Das stellt Eltern vor Betreuungsprobleme. Das Land plant nun Regeln für eine Notbetreuung. Lesen Sie hier, wer davon profitieren soll.

►Impfpflicht kaum durchsetzbar: Der Bund hat eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflege und Gesundheitsbranche beschlossen. Doch die Kreise, die es durchsetzen müssen, schlagen Alarm.

Impfen in Potsdam

Nach Termin-Vereinbarung, montags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Schinkelhalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe »

Nach Termin-Vereinbarung, montags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Metropolishalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe »

Nach Termin-Vereinbarung: Heinrich-Heine-Klinik in Neu Fahrland. Termine nur nach Online-Vereinbarung, abhängig von der vorhandenen Menge an Impfdosen. Zur Terminvergabe »

Die Zahl der neu geimpften Personen in den beiden kommunalen Impfstellen Metropolishalle und Schinkelhalle geht weiter zurück. Waren es vor Weihnachten wöchentlich mehr als 7500 Personen, die geimpft worden sind, waren es in der Vorwoche 3197 Personen. Zehn Prozent erhielten eine Erstimpfung, 28 Prozent eine Zweitimpfung.

Ab der kommenden Wochen ist der Impfbus im Einsatz, hier können Sie ihn demnächst buchen. Außerdem sind die Öffnungszeiten in den Impfzentren angepasst worden – aufgrund der geringen Nachfrage haben sie nur noch dienstags und donnerstags bis 20 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 18 Uhr.

Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

Wer ist besonders betroffen?

Die aktuellen Infektionszahlen im Bereich Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen: Aktuell gelten 122 Kinder au Potsdamer Kitas sowie 104 Mitarbeitende als coronainfiziert. 790 Kinder sowie fünf Mitarbeitende sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. Betroffen sind 33 von knapp 120 Betreuungseinrichtungen in der Landeshauptstadt.

Aus Schulen gelten derzeit 472 Kinder und Jugendliche als coronainfiziert. Davon 326 aus Grundschulen, 57 aus Gymnasien und 46 aus Gesamtschulen. Von den Betroffenen sind entsprechend der Quarantäneregeln keine Kontaktpersonen aus dem schulischen Umfeld in Quarantäne.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline