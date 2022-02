Potsdam

Nachdem die Stadt seit Sonntag keine weiteren Neuinfektionen vermeldet hat und das aktuelle Infektionsgeschehen undurchsichtig sowie die Sieben-Tage-Inzidenz wenig aussagekräftig war, war am Mittwoch wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 1.511 (Vortag: 467)

Das Robert-Koch-Institut vermeldet, dass derzeit 570 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen mit dem Coronavirus infiziert sind.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.956,5 (Vortag: 1517,7)

Die Corona-Inzidenzen Potsdams der vergangenen Wochen wurden vom RKI deutlich nach oben korrigiert. Der Grund dafür sind Nachmeldungen von Infektionen, die nicht rechtzeitig bei den Behörden angegeben wurden.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstag bei 3,0 (Vortag: 3,32).

Die Ampel zeigt Gelb, seit der Schwellenwert 3 überschritten wurde. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-Patienten in den Kliniken betrug mit Stand Sonntag landesweit 10,9 Prozent. Die Warnampel zeigt in diesem Bereich Gelb. Derzeit liegen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 440 Patienten (Vortag 438) mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, davon 80 (Vortag 78) auf Intensivstationen. 54 Personen müssen beatmet werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Dienstag in den Krankenhäusern 55 Menschen (plus sechs gegenüber dem Vortag) mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten 4 Personen (+1) intensivmedizinisch behandelt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Potsdams Oberbürgermeister genesen: Sieben Tage nach seinem positiven PCR-Test ist Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) von Covid-19 genesen. Die Amtsgeschäfte lässt er dennoch auch in dieser Woche ruhen.

►Im Notfall auch positiv zur Arbeit: Was tun, wenn immer mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen wegen Corona ausfallen? Der Chef des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam, Hans-Ulrich Schmidt, kann sich vorstellen, dass notfalls selbst infizierte Beschäftigte eingesetzt werden – auf der Covid-Station.

► Ärger ums Lüften: Ein Potsdamer hat Ärger mit seinen Nachbarn und seinem Vermieter, weil regelmäßig den Hausflur lüftet. Er sorgt sich vor einer Corona-Infektion. Der Potsdamer Mieterverein kann die Sorge nachvollziehen, aber rät Mietern trotzdem davon ab selbstständig zu lüften.

► Milde Verläufe: Die aktuelle Infektionswelle trifft wie keine zuvor die Kinder und Jugendlichen. Das Potsdamer Bergmann-Klinikum dämpft die Angst – bislang wurde nur ein Kind wegen Covid-19 stationär behandelt.

► Schon wieder Quarantäne? Keine Erzieher in der Kita? Schnelltest positiv? Viele Potsdamer Familien erleben derzeit die anstrengendste Phase der Corona-Pandemie. In der MAZ-Serie „Wie geht’s Euch?“ berichten sie von ihrer Situation. Teil 1: Familie Borkenhagen.

►Brandenburg regelt Notbetreuung neu: Die Ausbreitung der Omikron-Variante sorgt für hohe Krankenstände in den Kitas. Das stellt Eltern vor Betreuungsprobleme. Das Land plant nun Regeln für eine Notbetreuung. Lesen Sie hier, wer davon profitieren soll.

►Impfpflicht kaum durchsetzbar: Der Bund hat eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflege und Gesundheitsbranche beschlossen. Doch die Kreise, die es durchsetzen müssen, schlagen Alarm.

►Obdachlos in der Pandemie: Im Winter haben Obdachlosenunterkünfte mehr zu tun: Kalte Nächte treiben Menschen, die sonst draußen leben, in die Hilfseinrichtungen. Doch wie sieht es vor Ort aus? Lesen Sie hier mehr.

Impfen in Potsdam

Nach Termin-Vereinbarung, freitags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Schinkelhalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe »

Nach Termin-Vereinbarung, freitags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Metropolishalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe »

Nach Termin-Vereinbarung: Heinrich-Heine-Klinik in Neu Fahrland. Termine nur nach Online-Vereinbarung, abhängig von der vorhandenen Menge an Impfdosen. Zur Terminvergabe »

Die Zahl der neu geimpften Personen in den beiden kommunalen Impfstellen Metropolishalle und Schinkelhalle geht weiter zurück. Waren es vor Weihnachten wöchentlich mehr als 7500 Personen, die geimpft worden sind, waren es in der Vorwoche 3197 Personen. Zehn Prozent erhielten eine Erstimpfung, 28 Prozent eine Zweitimpfung.

Ab der kommenden Wochen ist der Impfbus im Einsatz, hier können Sie ihn demnächst buchen. Außerdem sind die Öffnungszeiten in den Impfzentren angepasst worden – aufgrund der geringen Nachfrage haben sie nur noch dienstags und donnerstags bis 20 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 18 Uhr.

Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

Wer ist besonders betroffen?

Die aktuellen Infektionszahlen im Bereich Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen: Derzeit sind (Stand Montag 15 Uhr) 570 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen mit dem Coronavirus infiziert.

Davon sind 284 Kinder aus Grundschulen, 118 aus Kitas, 72 aus Gymnasien, 53 aus Gesamtschule, alle weitere aus sonstigen Einrichtungen. 121 Mitarbeitende sind betroffen, davon 98 aus Kitas. Als Kontaktpersonen sind 1105 Kinder in der Quarantäne, alle aus Kitas. Zudem sind vier Mitarbeitende aus Kitas sind betroffen

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline