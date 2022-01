Omikron-Welle in Potsdam - Corona-Lage in Potsdam am Montag: Keine Neuinfektionen, Inzidenz gleich

Die Corona-Zahlen scheinen sich seit Sonntag in Potsdam deutlich entspannt zu haben. Das RKI meldet keine Neuinfektionen für die Landeshauptstadt. Die Zahlen im Überblick.