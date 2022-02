Potsdam

Das Robert-Koch-Institut meldet keine neuen Fälle über das Wochenende, somit bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz gleich. Diese spiegelt allerdings nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen wieder.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0 (Vortag: 273)

► Sieben-Tage-Inzidenz: (Vortag: 1814,8 )

Nachdem die Inzidenz am Samstag leicht gesunken war, stieg sie am Sonntag wieder an. Für Montag wurden keine Neuninfektionen gemeldet.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Sonntag bei 4,0 (Vortag: 4,1).

Die Ampel zeigt Gelb, seit der Schwellenwert 3 überschritten wurde. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-Patienten in den Kliniken beträgt landesweit 10,2 Prozent. Die Warnampel zeigt in diesem Bereich Gelb. Und der Wert steigt erstmal weiter.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Freitag in den Krankenhäusern 51 Menschen mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten fünf Personen (-1) intensivmedizinisch behandelt werden. Seitdem hat die Stadtverwaltung keine Zahlen veröffentlicht.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Notbetreuung in Potsdamer Kitas: Wenn Kita-Personal coronabedingt zu Hause bleiben muss, kann es passieren, dass die Einrichtungen nicht mehr alle Kinder betreuen können. Ab sofort regelt Potsdam deshalb wieder die Notbetreuung. Anträge sollten Eltern allerdings jetzt noch nicht stellen.

► Niedrigere Impfbereitschaft: Die Zahl der Geimpften pro Woche ist um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Nun haben die Impfzentren in Potsdam ihre Öffnungszeiten geändert, damit es mit der Spritze auch nach der Arbeit klappt. Klar ist jetzt, wie lange die Impfstellen mindestens bestehen bleiben sollen.

►Im Notfall auch positiv zur Arbeit: Was tun, wenn immer mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen wegen Corona ausfallen? Der Chef des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam, Hans-Ulrich Schmidt, kann sich vorstellen, dass notfalls selbst infizierte Beschäftigte eingesetzt werden – auf der Covid-Station.

►Impfpflicht kaum durchsetzbar: Der Bund hat eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflege und Gesundheitsbranche beschlossen. Doch die Kreise, die es durchsetzen müssen, schlagen Alarm.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuell (Stand Freitag) gelten 490 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen als coronainfiziert, davon unter anderem 257 aus Grundschulen, 112 aus Kitas und 40 aus Gesamtschulen. Weitere 690 Kita-Kinder sind als direkte Kontaktpersonen in Quarantäne.

Am Montag tritt die Testpflicht für Kita-Kinder in Kraft.

Um auch künftig den Kindern von Eltern, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, einen Betreuungsplatz zu sichern, richtet die Stadt Potsdam entsprechend der Landesverordnung eine Notbetreuung ein, sollten die Kitas den Betreuungsservice einschränken müssen.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline