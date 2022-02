Omikronwelle in Potsdam - Corona-Lage in Potsdam am Sonntag: Inzidenz wieder leicht gestiegen – mehr als 270 neue Fälle

Die Corona-Lage in Potsdam bleibt am Sonntag in etwa auf dem Niveau des Vortages: Die Inzidenz ist wieder leicht gestiegen und liegt nun bei 1.814,8. Mehr als 270 neue Fälle wurden in der Landeshauptstadt gemeldet.