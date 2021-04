Potsdam

Kulturverwaltung und Kultureinrichtungen in Potsdam planen Testveranstaltungen unter Beachtung des Infektionsschutzes nach Berliner Vorbild. Das hat das Rathaus auf Anfrage von Sascha Krämer (Linke) mitgeteilt.

Für den Fall, dass eine Öffnung der Einrichtungen wieder möglich und Modellprojekte zugelassen seien, spreche sich die Landeshauptstadt „für die Umsetzung eines solchen Pilotprojekts aus“. Der aktuelle Inzidenzwert schließe eines solche Initiative allerdings aus.

Potsdams Kultureinrichtungen stünden einem solchen Pilotprojekt „positiv gegenüber“. Die Zustimmung und das damit verbundene Interesse an einer Öffnung mit Einschränkungen für die Besuchenden sei groß, so die Kulturverwaltung: „Erste Abstimmungen gab es hierzu bereits.“

Antigen-Tests für das Publikum

In Berlin gab es im März in einem Pilotprojekt mit namhaften Häusern und Institutionen wie dem Berliner Ensemble, den Berliner Philharmonikern, der Staatsoper Unter den Linden und der Berliner Clubkommission Probeläufe für Veranstaltungen in Verbindung mit Antigen-Tests.

Potsdam strebt laut Antwort an Krämer „einen Austausch zur Umsetzung des Pilotprojekts an“, sobald es die Ressourcen zuließen: Es gebe dazu bereits „Kontakte, deren Ausbau auch seitens der Berliner Senatsverwaltung begrüßt“ werde, schreibt die Verwaltung.

Zuschauende in Schachbrettformation

Zusätzliche Kosten für Veranstaltungen, die durch eine Förderung der Stadt bereits abgedeckt sind, ergäben sich vor allem aus den Covid-Tests. Pro Test und Person würden 21 Euro angesetzt.

Auf dieser Basis ergäben sich pro Veranstaltung im Nikolaisaal bei 350 in Schachbrettformation platzierten Zuschauenden Zusatzkosten von 7400 Euro pro Veranstaltung. Bei 150 Besuchenden mit 1,50 Meter Abstand rechne die Stadt mit 3150 Euro.

Für das Hans-Otto-Theater ergäbe sich laut Stadt bei angenommenen 90 Besuchenden im großen Haus eine Summe von 1900 für die Testungen.

Auch für Open-Air-Veranstaltungen wäre dieses Pilotprojekt „unter Beachtung der pandemiebedingten Vorschriften umsetzbar“, schreibt die Verwaltung.

Zuspruch von Kulturministerin Schüle (SPD)

Unterstützt werden mögliche Testveranstaltungen auch von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Auf Facebook postete sie die Erfolgsmeldung zu einem Testkonzert mit 5000 Besuchenden.

Einem Facebook-Kommentator, der Barcelona als „brandgefährliches Unterfangen“ kritisierte, hielt sie entgegen: „Beispielsweise ein kleines Open-Air-Format? Eine Theatervorstellung mit Anstand und Hygieneschutzkonzepten?“

Die Kulturministerin plädierte für ein Leben „mit der Pandemie, bei der der Gesundheitsschutz oberste Priorität hat, aber auch eine Perspektive bietet“.

Potsdam kritisiert Bundesnotbremse

Krämer kommentierte, er teile die Kritik der Potsdamer Kulturbeigeordeten Noosha Aubel (parteilos) an einer „undifferenzierten Schließung der Kultur durch den Bund“. Gleichzeitig begrüße er das „Agieren der Potsdamer Kulturverwaltung“.

Aubel hatte in einem Post auf Twitter die Bundesnotbremse kritisiert, die „Kultur besonders hart“ treffe: „Ab Inzidenz 100 schließen Kultureinrichtungen. Kein Unterschied mehr zwischen drinnen und Open Air.“ Kultur verdiene „mehr politische Beachtung und Perspektive. Sonst wird’s still“.

Von Volker Oelschläger