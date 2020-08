Corona in Potsdam: ein weiterer Todesfall, drei neue Infektionen

Potsdam

Das Potsdamer Gesundheitsamt hat in den letzten 24 Stunden drei neue Corona-Fälle registriert, die Zahl der insgesamt in der Stadt mit Sars-CoV-2 infizierten Personen steigt damit auf 674. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagmittag mit. Die Zahl der akuten Fälle beläuft sich auf 26.

Das Brandenburger Gesundheitsministerium meldet zudem einen weiteren Todesfall aufgrund von Covid-19. Somit starben 52 Potsdamer an oder mit der Krankheit, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Die täglichen Corona-Updates der Stadtverwaltung erwähnen diesen neuen Todesfall allerdings bislang nicht, die Hintergründe sind unklar.

Anzeige

596 Personen gelten in Potsdam als genesen. 133 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Diese Zahl wird sich im Tagesverlauf drastisch reduzieren, denn die Isolation von rund 120 Kontaktpersonen eines infizierten Kita-Kindes endet.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Klinikum Ernst von Bergmann wird weiterhin ein Corona-Patient auf der Intensiv-Station betreut und auch beatmet. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Von Saskia Kirf