Potsdam

Potsdamer müssen ab sofort private Feiern mit mehr als sechs Besuchern beim Gesundheitsamt der Stadt anmelden – aber wie? Das haben sich am Mittwoch einige Meldewillige gefragt, denn die von der Stadt mitgeteilte Adresse – feieranzeigen@rathau.potsdam.de – war zunächst nicht erreichbar, die Mail kam als „unzustellbar“ zurück. Seit dem Nachmittag ist das Problem allerdings behoben. Die MAZ hat den Test gemacht.

Das steht in der Antwort der Stadt

Wer nun seine private Feier bei der Stadt anzeigt, sollte folgende Informationen angeben: Name, Ort der Feier und Anzahl der Feiernden. Nur wenige Minuten später kommt die automatische Antwort zurück – und klärt über die einzuhaltenden Regeln beim Feiern auf. „Mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten. Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts von Personen. Regelmäßiger Austausch der Raumluft durch Frischluft oder durch den Betrieb raumlufttechnischer Anlagen mit hohem Außenluftanteil. Und: Erfassen von Personendaten in einem Anwesenheitsnachweis (Achtung: Es müssen alle Personen aufgeführt werden. Es reicht nicht, nur eine Person pro Haushalt aufzuführen).“

Kontrollen angekündigt

Die Stadt kündigt zudem an, dass „auf Verlangen“ eine Hygienekonzept vorgelegt werden muss, die Einhaltung der Regelungen zudem „stichprobenartig von den Kolleginnen und Kollegen des Gesundheits- und Ordnungsamtes kontrolliert wird“. Wer gegen die Auflagen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Stadt erinnert auch nochmal an die maximale Teilnehmerzahl für private Feiern in Regionen ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 (Potsdam liegt aktuell über dem Wert, Stand 21. Oktober): privat maximal 15 zeitgleich Anwesende, im öffentlichen Raum maximal 25 zeitgleich Anwesende.

Appell an die Bürger

Am Ende des Schreibens appelliert die Stadt an die „Bürgerinnen und Bürger“: „Wir können die weitere Entwicklung der Infektionszahlen nicht vorhersehen. Die aktuelle Dynamik stellt uns jedoch erneut vor große Herausforderungen, die wir nur gemeinsam mit Ihnen bewältigen können. Bitte gehen Sie noch einmal in sich und überlegen, ob die von Ihnen geplante Veranstaltung oder Feierlichkeit unter diesen Umständen wirklich stattfinden muss oder eine Verschiebung nicht doch möglich ist.“

Von MAZonline/off