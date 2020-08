Schlaatz

Gute Nachrichten aus der Potsdamer Stadtverwaltung: Es gibt keine weiteren Coronafälle unter Kindern und Erziehern in der Kita „ Kinderland“. Das teilte die Stadt am Sonntag nach dem Vorliegen weiterer Testergebnisse mit. Komplett-Entwarnung gibt es allerdings noch nicht: „Die Umfelduntersuchungen dauern an“, heißt es. Insgesamt gibt es damit aktuell drei positive Fälle in der Kita: zwei Kinder und eine Erzieherin.

Seit Freitag haben sich zudem drei weitere Potsdamer mit dem Coronavirus infiziert, die Gesamtzahl der Einwohner, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, steigt damit auf 668. In Quarantäne befinden sich aktuell 153 Kontaktpersonen ersten Grades. Diese vergleichsweise hohe Zahl hängt mit den Fällen in der Kita „ Kinderland“ zusammen.

107 Kinder und fünf Erzieher in Quarantäne

Wie berichtet, hatte die Stadt in der Einrichtung am Schlaatz Reihentestungen angeordnet, nachdem am vergangenen Montag zunächst die Mutter eines Kindes und am Dienstag dann auch das Kind positiv auf Covid-19 getestet wurden. Am Mittwoch sind dann zunächst 94 Tests durchgeführt worden, elf Familien waren der Aufforderung zum Testen nicht nachgekommen und mussten zu Hause aufgesucht werden.

Von MAZonline