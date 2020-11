Potsdam

Wie lange können die Potsdamer Kitas der Pandemie standhalten? In einem Elternbrief wenden sich die Träger der rund 140 Kindertagesstätten, Horte und der Tagespflegestellen an die Familien. Die Botschaft: Einschränkungen in der Betreuung sind nicht unwahrscheinlich.

Das Schreiben soll den Eltern in der ganzen Stadt in den kommenden tagen beim Bringen und abholen ihrer Kinder in den Einrichtungen übergeben werden. In mehreren Kitas der Arbeiterwohlfahrt war dies bereits am Donnerstagmorgen der Fall. „Die Pandemie führt Sie als Eltern, aber auch die Fachkräfte in den Kitas zuweilen an ihre Grenzen“, heißt es da. Man sei sich der Situation für die Familien bewusst, müsse aber zugleich über bestehende Herausforderungen im Vorfeld informieren. „Daher möchten wir Sie heute über unsere Einschätzung informieren, dass es in den kommenden Wochen und Monaten zu Einschränkungen der Öffnungszeiten, zeitweisen Schließungen von Gruppen oder ganzen Einrichtungen kommen kann.“ Zudem werde es notwendig sein, Kinder früher abzuholen – oder an einzelnen Tagen ganz zu Hause zu lassen.

Angespannte Personalsituation

Die Träger führen dafür eine Reihe von Gründen an. Die Personalsituation sei angespannt, Quarantäne führe zu weiteren Ausfallzeiten und die Trennung der Kinder untereinander führe zu Engpässen besonders in den Morgen- und Nachmittagsstunden.

Das heißt, die Träger bereiten sich möglicherweise darauf vor, mit verkürzten Öffnungszeiten auf die Corona-Herausforderungen zu reagieren. Der Kita-Elternbeirat hat dabei darauf gedrungen, die Elternvertreter bei Entscheidungen zu beteiligen. Außerdem sollen sich, so der Elternbeirat, die Kita-Angestellten vorsorglich gegen Grippe impfen lassen.

„Im Rahmen der aktuell getroffenen Entscheidungen und der damit verbundenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie begrüßen wir die Entscheidung, Kitas und Schulen möglichst durchgängig offen zu halten“, teilt der Kita-Elternbeirat mit. „Uns ist bewusst, dass dieses Vorhaben große und vielfältige Herausforderungen für das gesamte System Kita mit sich bringt, denen wir uns gern stellen.“

„Brief an Deutschland “ von weiteren Trägern

Ein weiteres Schreiben zahlreicher Kita-Träger, das am Donnerstag von der Fröbel-Gruppe verbreitet wurde, zweifelt an diesem Weg. In einem „Brief an Deutschland“ schreiben die Träger, „unsere Kitas befinden sich nicht im luftleeren Raum. Auch wir können uns mit Covid-19 infizieren.“ Kindertagesstätten könnten Personal nicht geöffnet bleiben, „auch wenn die Politik gerade gebetsmühlenartig das Gegenteil beteuert.“ Auch hier lautet die Botschaft, dass verkürzte Öffnungszeiten helfen können, die Kitas so lange wie möglich geöffnet zu lassen.

Zuletzt hatte es in Potsdam auch in mehreren Kitas Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. Generelle Schließungen sind nach derzeitigem Stand nicht geplant – eine solch weitreichende Maßnahme kann nur das Land Brandenburg beschließen, die Stadt hat lediglich die Handhabe, durch das Gesundheitsamt einzelne Einrichtungen dichtzumachen.

Im Frühjahr waren sämtliche Betreuungsstätten geschlossen worden, nur noch Eltern in so genannten systemrelevanten Berufen hatten Anspruch auf eine eingeschränkte Notbetreuung.

Von Saskia Kirf