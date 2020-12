Potsdam

Immer mehr Corona-Infektionen, immer mehr schwere Krankheitsfälle: Potsdams Pflegeheime werden zum Brennpunkt der ausgesprochen angespannten Infektionslage in der Landeshauptstadt. Derzeit kämpfen gleich mehrere Senioren- und Pflegeheimen mit größeren Corona-Ausbrüchen, insgesamt gibt es derzeit in mindestens einem Drittel der bestehenden rund 30 Einrichtungen Infektionen.

Mit 130 neuen Coronafällen und einer Sieben-Tages-Inzidenz von 268,4 hat Potsdam am Dienstag einen neuen Rekordwert erreicht. 95 Patienten mit Covid-Infektion müssen in den Krankenhäusern behandelt werden, 17 davon brauchen intensivmedizinsiche Betreuung. Die Corona-Normalstationen hatten zuletzt 70 Betten – nun aber bereits 78 Patienten. Das Klinikum baue derzeit die Kapazitäten ständig aus, so eine Sprecherin.

Situation im St. Franziskus-Heim und Vitanas-Seniorenzentrum

Besonders viele Fälle hatte es in den vergangenen Wochen im St. Franziskus-Heim der Alexianer und im Vitanas-Seniorenzentrum in Bornstedt gegeben. Schon seit Ende Oktober kämpft das Vitanas Seniorenzentrum in der Papellallee mit einem Corona-Ausbruch. Viele hochbetagte Bewohner sind infolge einer Infektion gestorben, dutzende Senioren und Mitarbeiter waren erkrankt.

Die gute Nachricht: Mittlerweile beruhige sich die Lage, sagt Leiterin Becky Fischer-Liebe, es gebe nur noch vereinzelte Infektionen. Und das Testen geht weiter: „Unsere Bewohner werden regelmäßig und engmaschig auf das Virus getestet. Für die Mitarbeiter gilt ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Testkonzept“, sagt sie. Die Senioren werden mit den Antigen-Schnelltests abgestrichen. „Sollten dabei Infektionen entdeckt werden, so findet nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Potsdam kurzfristig eine PCR-Testung statt“, sagt Becky Fischer-Liebe. Mitarbeiter unter Covid-19-Verdacht würden sofort nach Hause geschickt, die geltenden Hygienebestimmungen strengstens umgesetzt.

Einige Erkrankte werden bereits palliativ betreut

Alexianer-Sprecher Benjamin Stengl kann für das St- Franziskus-Heim hingegen keine Entwarnung geben. „Die Lage bleibt angespannt“, sagt er. „Von bisher insgesamt 62 betroffenen Bewohnern gelten momentan noch 28 als aktiv infiziert. Von 29 infizierten Mitarbeitenden sind bereits fünf wieder genesen und im Einsatz.“ Allerdings seien mehrere der Betroffenen so schwer erkrankt, dass kaum noch Hoffnung bestehe – die erkrankten Senioren werden bereits palliativ betreut.

Eine im Rathaus kursierende Liste von Einrichtungen mit bedenklichen Infektionsgeschehen nennt weitere Heime. Die Geschäftsführerin des Hauses Katharina der Fontiva Unternehmensgruppe will sich nicht zu Erkrankungen unter den 112 Bewohnern äußern.

Infektionen durch Antigen-Schnelltest aufgedeckt

Das von der Lafim-Diakonie betriebene evangelische Seniorenzentrum Luisengarten mit 77 Bewohnern verzeichnet 30 positiv getestete Senioren und sechs infizierte Mitarbeiter, sechs weitere Pflegekräfte sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. „Die Versorgung ist durch Unterstützung von Mitarbeitenden unserer zwei weiteren Einrichtungen in Potsdam noch leistbar“, sagt Lafim-Sprecher Michael Holzhauer. Ein Bewohner werde seit eineinhalb Wochen im Krankenhaus behandelt, den anderen gehe es „den Umständen entsprechend gut“. Entdeckt wurden die ersten Infektionen via Antigen-Schnelltest, der in den befragten Heimen längst standardmäßig eingesetzt wird.

So auch im Haus Abendstern der Katharinenhof-Gruppe. „Aktuell sind von unseren 133 Bewohnern 18 durch einen Antigen-Test positiv getestet“, teilt eine Sprecherin mit, „fünf Mitarbeiter sind ebenfalls infiziert.“ Noch nicht bei allen Bewohnern liege eine Bestätigung dieses Ergebnisses vor, sie zeigten aber großteils leichte bis mittlere Symptome –vier der Senioren sind allerdings schwer erkrankt, ein Mitarbeiter muss stationär behandelt werden.

Feuerwehr verteilt FFP2-Masken für Besucher

Wie das Virus in die Heime gelangt, lässt sich kaum nachvollziehen. Doch klar ist: Besucher sind ein Risiko, die Abwägung zwischen Schutz und negativen Folgen einer Isolation für die Einrichtung gleichzeitig eine Herausforderung. Am Mittwoch will die Feuerwehr FFP2-Masken deshalb an die Potsdamer Seniorenheime verteilen - und zwar ausdrücklich für die Besucher. So sollen die Einrichtungen, die derzeit nicht unter Quarantäne stehen, noch besser geschützt werden.

Die Gruppe der älteren und hochbetagten Menschen erleidet nach einer Ansteckung besonders häufig schwere Verläufe von Covid-19. Im St. Josefs-Krankenhaus sind derzeit 82 Prozent der Covid-19-Patienten 80 Jahre oder älter, keiner ist jünger als 60. Zur Hochphase der ersten Coronawelle waren noch mehr schwere Verläufe in Potsdam registriert worden als bislang in der zweiten, Mitte April hatten die Kliniken gemeinsam bis zu 127 Covid-19-Patienten gleichzeitig zu versorgen. Jeder sechste davon lag auf den Intensivstationen.

Damals waren viele der Infektionen auf die altersmedizinsiche Station des Klinikums selbst zurückzuführen, zahlreiche Ansteckungen erfolgten innerhalb der vorerkrankten und oft betagten Patientenschaft. Einen solchen Ausbruch im Klinikum gibt es derzeit nicht, das Haus fährt seit dem Frühjahr ein strenges Hygienekonzept. Nun fürchten die Krankenhäuser ein noch höheres Aufkommen von schwer erkrankten Patienten aus den Seniorenheimen.

Von Saskia Kirf