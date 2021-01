Potsdam

38 Potsdamer sind seit Jahresbeginn infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben – die allermeisten von ihnen waren Bewohner von zwei Seniorenheimen in der Stadt. Allein in der Einrichtung „Haus Katharina“ in der Innenstadt sind nach MAZ-Informationen 16 Bewohner gestorben, nachdem sie sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt hatten. Im Hasenheyer-Stift, das von der Lafim-Diakonie betrieben wird, haben weitere zwölf Menschen die Infektion nicht überlebt.

Fast alle Bewohner sind infiziert

Die Lage im evangelischen Hasenheyer-Stift in der Brandenburger Vorstadt ist dramatisch. Von den knapp 50 Bewohnern waren bei der letzten ausgewerteten Reihentestung alle bis auf vier infiziert – auch viele Mitarbeiter sind erkrankt. Dabei sind offenbar die ersten betroffenen Pflegekräfte bereits wieder genesen im Dienst, der erste Bewohner soll Anfang der kommenden Woche als genesen aus der Zimmer-Quarantäne entlassen werden.

Anzeige

Das Heim selbst steht derzeit komplett unter Quarantäne, wie Lafim-Sprecher Michael Holzhauer bestätigt. „Es wurde ein Kontakt- beziehungsweise Besuchsverbot verhängt“, sagt er. Die Versorgung der verbliebenen Bewohner sei durch die Rekrutierung von Mitarbeitern anderer Lafim-Häuser, Zeitarbeitskräften und Ruheständlern sichergestellt. Zudem werde engmaschig getestet: Mitarbeiter werden vor dem Dienst einem so genannten Symptommonitoring und einem Schnelltest unterzogen, die Bewohnerschaft wird zweimal wöchentlich getestet. Zudem arbeiten die Pflegekräfte seit dem Ausbruch unter Vollschutz.

Tests an Bewohnern mangelhaft, Mitarbeiter sind nicht einmal erschienen

Das „Haus Katharina“ versorgt mehr als doppelt so viele Senioren wie das Hasenheyer-Stift. Laut Homepage des Trägers Fontiva finden 112 Menschen, viele davon mit Demenz, „einen sicheren und vertrau­ens­vol­len Platz“ in der Einrichtung. Schon vor Weihnachten war die besorgniserregende Infektionslage im „Haus Katharina“ Thema im städtischen Krisenstab gewesen, sie wurde damals als besonders dynamisch eingeschätzt. Jetzt sind bereits 16 Menschen tot.

Wie viele derzeit noch infiziert sind, ist unklar: Die letzten Tests seien durch das Heimpersonal derart dilettantisch durchgeführt worden, dass sie wiederholt werden müssen, heißt es aus gut informierten Kreisen. Die Abstriche müssten nun wiederholt werden. Zu einer anderen angeordneten Abstrichreihe waren offenbar nicht alle Mitarbeiter des Hauses erschienen – möglicherweise konnten deshalb Infektionen vom Gesundheitsamt nicht registriert werden. Die Geschäftsführerin des Trägers ist am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, die Einrichtungsleiterin will das Geschehen im Haus nicht kommentieren.

Zwei Heime mit neuen Infektionen

Insgesamt bleibt die Coronalage in den Senioren- und Pflegeheimen dynamisch – nachdem bereits seit Oktober in einer Vielzahl von Einrichtungen Bewohner und Mitarbeiter erkrankt waren. Zehn Heime weisen derzeit noch Infektionen unter den betagten Bewohnern oder den Pflegekräften auf, die beiden besonders schwer betroffenen Einrichtungen sind dabei mitgezählt. In zwei Heimen wurden laut Stadtverwaltung auch jetzt noch neue Fälle entdeckt. Betroffen sind nach MAZ-Informationen die „ Heilig Geist Residenz“ nahe der Freundschaftsinsel mit zwei Infektionen sowie die ProCurand-Seniorenresidenz „ Park Sanssouci“. Dort waren per Schnelltest elf potenzielle Ansteckungen aufgefallen, PCR-Tests bestätigten nun neun der Verdachtsfälle.

Zugleich steigt die Zahl der Geimpften. Die mobilen Impfteams des deutschen Rotes Kreuzes haben binnen einer Woche 640 Personen in acht Heimen mit der ersten Dosis der Schutzimpfung gegen das Virus versorgt. „Insgesamt haben wir bereits mit 25 Einrichtungen der Pflege ihre Impftermine vereinbart, damit haben schon 2536 Menschen ihre Termine erhalten“, sagt DRK-Sprecherin Marie-Christin Lux.

An den Kitas und Schulen haben die aktuellen Schließungen indes zu deutlich weniger Infektionen geführt: Für Vorschul- und Grundschulkinder besteht eine Notbetreuung, ansonsten sind nur die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen in ihren Klassenzimmern. So meldet die Stadt Potsdam am Freitag sechs infizierte Erzieher in fünf Kitas und zwei positiv getestete Schüler an verschiedenen Schulen. 81 Kita-Kinder, 47 Schüler und 37 Kita-Mitarbeiter sind deshalb derzeit in Quarantäne.

Von Saskia Kirf