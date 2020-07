Potsdam

Sie durften auch in der Corona-Schließzeit offen haben: Als Dienstleister im Nahverkehr in Potsdam hatten die Fahrradhändler und -werkstätten keine Zwangspause. Jetzt aber werden sie von Kunden überrannt und können viele Kaufwünsche nicht mehr erfüllen. Die Werkstätten sind auf Wochen ausgelastet, manche sogar auf Monate. Kaum einer bietet Soforthilfe an. Die MAZ fragte Händler nach den Gründen.

In Helmuts Fahrradcenter (hfc) an der Breiten Straße bestätigt man den aus Berlin bekannten Trend gesteigerter Verkäufe und sieht die Angst der Kunden vor der Menschen-Enge in den öffentlichen Verkehrsmitteln als Hauptgrund für die gesteigerte Nachfrage quer durch alle Fahrrad- und Preisklassen. Wer jetzt einen Werkstatt-Termin wolle, bekomme ihn erst für Ende Juli, sagte ein Verkäufer der MAZ. Über die aktuellen Verkaufszahlen und -trends gab die hfc-Zentrale in Berlin bis Redaktionsschluss aber keine Auskunft.

Anzeige

Im Radhaus an der Wetzlarer Straße, dem flächengrößten Händler Potsdams, bestätigt man zwar höhere Verkaufszahlen, wird aber nicht konkreter. Die gesteigerte Nachfrage betreffe Kinderräder, Trekking-Räder und auch E-Bikes, hieß es. Die Werkstatt habe längere Zeit nur Räder angenommen, die auch in der Filiale gekauft wurden, sagte eine Sprecherin. Inzwischen könne man aber auch andere Räder wieder zur Reparatur oder Durchsicht bringen. Von alteingesessenen Händlern war zu hören, dass das Radhaus fremde Kunden gezielt zu anderen Werkstätten schickte.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Fahrradladen in der Karl-Liebknecht-Straße ist schon seit November gut nachgefragt und bislang offenbar gut durch die Krise gekommen. „ Babelsberg ist ja voller Fitness-Freaks“, sagt Verkäuferin Steffi Berger; man sei vor allem mit italienischen Rennrädern gut im Geschäft, in der Corona-Krise noch mehr. Die Werkstatt vergebe Termine für in drei Wochen: „Jetzt kommen die Leute mit Rädern, die sie schon vor 20 Jahren gefahren haben und wieder hergerichtet haben wollen.“ Sowas gehe nicht so schnell.

Das erlebt man auch bei Velo West in der Nansenstraße, wo man Werkstatt-Termine sogar erst für August bekommt. „Wir haben Kunden mit Rädern, die im Grunde erst restauriert werden müssen“, sagt ein Mitarbeiter: „Die müssen wir aber auf später vertrösten.“ Die Fahrbereitschaft wiederherzustellen, habe Vorrang. Der Verkauf habe um bis zu 30 Prozent angezogen; vor allem bei Kinderrädern merke man das, und es werde deutlich mehr Geld dafür ausgegeben als zu Vor-Corona-Zeiten. „Wir könnten viel mehr Fahrräder verkaufen, aber wir bekommen nicht genug vom Großhandel.“

Um 25 bis 30 Prozent gestiegen ist der Verkauf bei Fahrrad Bels in der Röhrenstraße von Babelsberg. Das etwas abgelegene Traditionsgeschäft kann auch teure E-Bikes gut verkaufen. „Die Menschen fliegen wegen Corona nicht in den Urlaub und haben 3000 Euro übrig“, beschreibt Inhaber Sascha Bels die Lage: „Das geben sie dann eben auch für ein gutes E-Bike aus. Ich höre das nicht nur vereinzelt.“ Bei ihm sind die Kunden damit offenbar an der richtigen Adresse, denn E-Bikes vertreibt er schon seit 25 Jahren, als die noch sehr selten waren. „Aber in unserer flachen Landschaft waren die nicht sonderlich gefragt.“ Heute sei das komplett anders, und er habe inzwischen Lieferschwierigkeiten, weil die Hersteller selber Lieferprobleme haben. So wartet einer seiner Kunden schon seit September auf sein bestelltes E-Bike: „Ich weiß nicht, wie lange er es noch aushält“, sagt Bels: „Oft ist das Rad bis auf ein kleines Elektronikbauteil ja längst fertig, einen Chip zum Beispiel – und der kommt aus China“, sagt Bels. Hersteller wie Bosch versuchten deshalb massiv, solchen Abhängigkeiten zu entfliehen, indem sie alles selbst produzieren.

Nachgefragt wird bei Bels aber jeder Typ Fahrrad. „Die Leute wollen das Ansteckungsrisiko in den öffentlichen Verkehrsmitteln vermeiden und fahren viel mehr Rad“, sagt Bels: „Das müssten die Verkehrsbetriebe spüren.“ Termine für die Werkstatt vergibt er nicht: „Zu viele Kunden vergessen die Termine.“ Seit Dienstag sind Annahmen wieder möglich; aber es stehen weit über 150 Räder an zu Reparaturen.

Bis zu 40 Prozent mehr Verkäufe hat Steffen Linke in der Räderei Am Kanal; er hofft auf ein Nachlassen der Nachfrage in der Ferienzeit. Immerhin müssen auch bestellte Räder fertig montiert und jede Schraube und jedes Bauteil überprüft werden. Die Werkstatt versuche, dringende Reparaturen sofort zu erledigen: „Wir wollen die Leute ja wieder aufs Rad bringen.“ Es kommen aber auch viele mit sehr alten Rädern; die könne man nicht so schnell zufriedenstellen und müsse sie auch auf den Herbst vertrösten. Termine aber vergibt auch er nicht, weil zu viele davon dann gar nicht wahrgenommen werden. „Andere Händler haben wenig Lust auf Reparaturen und machen das nicht mehr, wir schon“, sagt Linke: „Wir haben 40 bis 50 Räder in der Werkstatt; da ist höllisch viel zu tun. Wir sind ein sehr kleiner Laden, auch im Verkauf.“

Von Rainer Schüler